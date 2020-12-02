Германия нашла лазейку для достройки "Северного потока - 2"

Немецкие СМИ узнали план ФРГ, как достроить газопровод и при этом не нарваться на американские санкции. Для реализации "Северного потока - 2" немцы могут создать фонд по защите климата.

В частности, к такой уловке готовы прибегнуть власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. По информации Bild, специальный фонд защитит газопровод от рестрикций.

"Северный поток - 2" объявят одним "из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге - Передней Померании", тем самым появится возможность завершить и защитить проект.

Кроме того, при помощи экономических инструментов фонда станет возможным и взаимодействие с российской стороной.

Однако с технической точки зрения, утверждают инсайдеры, ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с "Северным потоком - 2". И это тоже плюс - таким образом, на западные компании не будут распространяться санкции со стороны США.

Напомним, оператор Nord Stream 2 AG вечером 28 ноября заявил, что строительство газопровода будет возобновлено в декабре после годичной паузы. Укладку трубопровода планируется вести в исключительной экономической зоне Германии, напоминает ТАСС.