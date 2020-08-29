Германия намекнула, какие санкции готова ввести из-за Навального

"Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", - цитирует Мааса агентство Reuters.

Тиргартен - район Берлина, где в 2019 году был убит гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. В России его подозревали в террористической деятельности. Германия тогда ввела санкции, объявив персонами нон грата двух российских дипломатов.

Рано утром 22 августа Навального транспортировали в аэропорт и отправили в Берлин. Врачи клиники "Шарите" 24 августа сообщили предварительный диагноз: отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Версия отравления до сих пор остаётся основной у немецких врачей, однако конкретное отравляющее вещество им определить не удалось до сих пор.

В Министерстве иностранных дел России заявили: США и Евросоюз слишком быстро утвердились в версии отравления российского оппозиционера. В ведомстве посчитали это подозрительным и отметили, что необходимо тщательно расследовать произошедшее.