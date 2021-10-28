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Германия наказала "шпионившего" на Россию немца

28 октября 2021, 16:50  •  82 • Политика
Фото: depositphotos.com
Суд вынес приговор по нашумевшему делу
В западных державах набирает обороты "охота на ведьм". Европейцы настолько опасаются мнимых атак со стороны нашего государства, что активно выискивают разведчиков, которые могли бы работать на Россию. На этот раз от руки немецкой Фемиды пострадал местный гражданин 56 лет.
Пожилого немца по имени Йенс Ф. обвинили в разведывательной деятельности в пользу наших спецагентов. Суд долго разбирался в скандальном деле и в итоге решил приговорить гражданина Германии к двум годам условного заключения.
По версии следователей, "предатель" немецкой родины передал нашим разведчикам чертежи здания парламента Германии. Разжиться драгоценными схемами хитроумному немцу-шпиону удалось в период, когда он осуществлял работы в бундестаге. Мужчина трудился на контору, которая занимается вопросами безопасности, и имел доступ к секретным документам.
Любопытно, что, по имеющимся данным, мужчину никто не вербовал. Йенс по собственной инициативе собрал данные и отправил их сотруднику ГРУ, который трудился в нашем посольстве в Берлине. Сообщается, что осужденный ранее служил в народной армии ГДР, а также сотрудничал с министерством госбезопасности Восточной Германии ("Штази").
Стоит отметить, что в последнее время из Германии раздаются весьма воинственные заявления. Недавние скандальные слова местной руководительницы Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном ударе по России, оценил знаменитый немецкий политолог Александр Рар.

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