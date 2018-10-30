Германия начинает правый поворот

«Альтернатива для Германии» шагает от успеха к успеху

Выборы в федеральной земле Гессен 28 октября завершили годовой избирательный цикл и подвели черту под состоянием немецкого общества. Сегодня это общество характеризуется серьёзными изменениями в настроениях избирателей и в политической палитре. Уходит в прошлое бесспорное лидерство «народных партий» ХДС и СДПГ, их теснят новые силы.

На выборах в Гессене ХДС потеряла 11,4% и получила вместо 38,4 % только 27%. Это худший результат христианских демократов в Гессене с 1966 года. СДПГ потеряла 10,8% и опустилась с 30,7% до 19,8%. Одновременно прибавили зелёные (19,8% голосов вместо 11,1%); Левая партия (6.3% вместо 5.2%); свободные демократы (7,5% вместо 5%).

Настоящий триумф переживают сторонники «Альтернативы для Германии» (АдГ). На прошлых выборах эта партия получила 4,1%, сейчас – 13.1% и вошла в ландтаг. Теперь «Альтернатива» будет представлена во всех федеральных землях Германии, а ведь этой партии всего шестой год от роду. Кроме того, по итогам прошедших 24 сентября выборов в бундестаг «Альтернатива для Германии» (АдГ) сформировала третью по величине парламентскую фракцию.

Больше всего Ангеле Меркель не хочется открывать «шкаф со скелетом» – обсуждать растущее недовольство немцев её неолиберальным экономическим курсом и политикой в области иммиграции. Однако «шкаф», видимо, всё-таки откроют на предстоящем в декабре съезде ХДС, где разговор с фрау бундесканцлерин состоится по «гамбургскому счёту». 29 декабря под влиянием результатов земельных выборов в Баварии и Гессене Ангела Меркель заявила, что она не будет баллотироваться на пост председателя ХДС. В соответствии с конституцией, её работа на посту федерального канцлера будет прекращена в таком случае в течение 3-4 месяцев после её переизбрания. Это очень серьёзное событие в политической жизни Германии. В декабре на съезде ХДС будет избран новый председатель партии.

Что касается СДПГ, то нельзя исключать её выхода из правительственной коалиции. С партией происходит то, о чем предупреждал однопартийцев один из прежних вождей социал-демократов Оскар Лафонтен: «Коллаборационизм с «чёрными» [с демохристианами] рано или поздно приведёт к вашей гибели».

Большинство членов СДПГ, приверженных левой идее, так и не восприняли сотрудничество с Меркель. Всё чаще слышны мнения о том, что сохранение «большой коалиции» губительно для СДПГ. Новый председатель партии Андреа Налес сделала после выборов в Гессене далеко идущее заявление: «Политика Большой коалиции пользуется все меньшей поддержкой граждан, и теперь уже нет убежденности в том, что она является единственной опцией. Президиум СДПГ должен в ближайшее время разработать каталог критериев, в соответствии с которыми нужно сотрудничать в рамках Большой коалиции. В этом диалоге должна быть обозначена «красная линия», которую нельзя переступать».

И всё же главное внимание приковано сейчас к «Альтернативе для Германии». Политолог Кристоф Буттервеге полагает, что миллионы граждан Германии, разочарованные правительственной политикой, ожидают смену курса не «слева», а «справа». И правый поворот, по его мнению, не за горами.

В последние пять лет «Альтернатива» идёт от успеха к успеху. Это евроскептическая партия, умело использующая существующее в Германии недовольство политикой Евросоюза. Это партия противников евро, которая борется за возвращение к национальной валюте – немецкой марке. Как заявлял один из создателей «Альтернативы» профессор Бернд Люке, «единая валюта не только не помогает Европе выйти из кризиса, она постепенно разрушает экономику континента». АдГ позиционирует себя как «детище интеллектуальной элиты Германии»; в руководство партии входят известные германские экономисты, юристы, бизнесмены, публицисты.

«Альтернатива для Германии» – единственная из партий, представленных в бундестаге, которая выступает за отмену санкций против России без каких-либо предварительных условий и за расширение экономического сотрудничества с Россией. Немецкие СМИ разных направлений много пишут о том, что АдГ – партия антисемитская и расистская, но недавно было объявлено, что в партии создана еврейская группа . При этом невозможно отрицать, что АдГ – партия антииммигрантская. Она выступает за сохранение традиционной немецкой культуры, традиционной семьи (хотя сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель – открытая лесбиянка), против уравнения в правах коренных немцев и наводнивших Германию иммигрантов. Партия отказывается признавать ислам составной частью немецкого общества. Как говорит Александр Гауланд, другой сопредседатель фракции АдГ в бундестаге, «если беженцы наводнят Германию, мы станем чужими в собственной стране». Программа «Альтернативы» призывает закрыть внешние границы Евросоюза, ввести жесткий контроль на границах Германии и построить лагеря для беженцев за рубежом.