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В бундестаге готовятся к парламентским выборам

Не исключено, что смена политических элит в ФРГ может повлечь за собой признание Крыма российским. На это намекнул депутат бундестага Вальдемар Герт от "Альтернативы для Германии".

Он рассказал в беседе с РИА "Новости", что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 проводился в полном соответствии с международным правом. Поэтому называть регион "аннексированным", по его мнению – лишь политическая спекуляция.

Украине, заявил депутат, до жителей полуострова нет никакого дела. На это, как минимум, указывает политика киевских властей по перекрытию Северо-Крымского канала, из-за чего крымчане теперь страдают от нехватки пресной воды, пишет "Свободная пресса".

"Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", – приводит его слова телеканал "360".

Политик полагает, что сейчас западные лидеры не могут назвать Крым российским, поскольку тогда им придется признать поражение военно-политической доктрины и свернуть планы по расширению НАТО на восток.

На Украине продолжают настаивать, что полуостров является незаконно присвоенной Россией территорией, и разрабатывать планы по его возвращению. В Москве предостерегают Киев от любых попыток Киева инициировать возврат Крыма, отмечая, что это будет считаться актом агрессии против России.