Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разруши...
Главная / Политика

Германия может признать Крым российским: выставлено условие

16 марта 2021, 09:35  •  47 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В бундестаге готовятся к парламентским выборам
Не исключено, что смена политических элит в ФРГ может повлечь за собой признание Крыма российским. На это намекнул депутат бундестага Вальдемар Герт от "Альтернативы для Германии".
Он рассказал в беседе с РИА "Новости", что референдум на полуострове о воссоединении с Россией в 2014 проводился в полном соответствии с международным правом. Поэтому называть регион "аннексированным", по его мнению – лишь политическая спекуляция.
Украине, заявил депутат, до жителей полуострова нет никакого дела. На это, как минимум, указывает политика киевских властей по перекрытию Северо-Крымского канала, из-за чего крымчане теперь страдают от нехватки пресной воды, пишет "Свободная пресса".
"Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", – приводит его слова телеканал "360".
Политик полагает, что сейчас западные лидеры не могут назвать Крым российским, поскольку тогда им придется признать поражение военно-политической доктрины и свернуть планы по расширению НАТО на восток.
На Украине продолжают настаивать, что полуостров является незаконно присвоенной Россией территорией, и разрабатывать планы по его возвращению. В Москве предостерегают Киев от любых попыток Киева инициировать возврат Крыма, отмечая, что это будет считаться актом агрессии против России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
16 марта 2021, 01:20
Кто станет главным конкурентом Зеленского: Экс-премьер Украины указал на "тёмную лошадку"
16 марта 2021, 05:00
"Обратного пути для Крыма нет": В Бундестаге назвали позицию Киева политической спекуляцией
16 марта 2021, 03:10
"Их решение – продолжить хаос": Тимошенко готова присягнуть Зеленскому
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на кур...
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей жд...
16 марта 2021, 00:25
Либерал Белковский – Зеленскому: Остановись! Это опасная игра с Путиным!
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства американцев
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.