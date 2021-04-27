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Германия может купить "Спутника V" отдельно от ЕС: Меркель назвала главное условие

27 апреля 2021, 04:25  •  36 • Политика
Меркель признала возможность закупки "Спутника V" для Германии. "Если вакцина "Спутник V" будет утверждена, мы купим ее, пока у нас мало информации для ее одобрения на территории ФРГ", - отметила она, добавив, что вопрос решается отдельно от ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что её страна самостоятельно занимается вопросом возможной закупки у России вакцины против коронавируса "Спутник V", вне европейских институтов. Объемы заказов будут зависеть от того, как скоро русский препарат зарегистрируют в ЕС, сказала глава правительства Германии после переговоров по вопросам вакцинации с руководителями федеральных земель.
Меркель отметила, что пока у Германии не хватает всех необходимых документов для начала закупок русской вакцины. При этом немецкие власти хорошо информированы обо всех достоинствах "Спутника V", так как институт Пауля Эрлиха делал соответствующий доклад.
Если вакцина "Спутник V" будет утверждена, мы купим ее, пока у нас мало информации для ее одобрения на территории ФРГ,
- сказала Меркель.
Напомним, что ряд стран ЕС решили закупить у России вакцину не дожидаясь, когда препарат будет зарегистрирован Европейского агентства по лекарственным препаратам. К таким странам относится, например, Венгрия.

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