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Германия может купить "Спутника V" отдельно от ЕС: Меркель назвала главное условие
27 апреля 2021, 04:25 • 36 • Политика
Меркель признала возможность закупки "Спутника V" для Германии. "Если вакцина "Спутник V" будет утверждена, мы купим ее, пока у нас мало информации для ее одобрения на территории ФРГ", - отметила она, добавив, что вопрос решается отдельно от ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что её страна самостоятельно занимается вопросом возможной закупки у России вакцины против коронавируса "Спутник V", вне европейских институтов. Объемы заказов будут зависеть от того, как скоро русский препарат зарегистрируют в ЕС, сказала глава правительства Германии после переговоров по вопросам вакцинации с руководителями федеральных земель.
Меркель отметила, что пока у Германии не хватает всех необходимых документов для начала закупок русской вакцины. При этом немецкие власти хорошо информированы обо всех достоинствах "Спутника V", так как институт Пауля Эрлиха делал соответствующий доклад.
- сказала Меркель.
Напомним, что ряд стран ЕС решили закупить у России вакцину не дожидаясь, когда препарат будет зарегистрирован Европейского агентства по лекарственным препаратам. К таким странам относится, например, Венгрия.
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