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Германия хочет украсть у Путина победу в Сирии

25 октября 2019, 05:09  •  25 • В мире
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предлагает создать на северо-востоке Сирии оккупационные зоны. Передача региона НАТО обессмыслит сделку Путина и Эрдогана и закрепит распад Сирии как государства
Автор:
Гасанов Камран
В Германии очень обеспокоены выводом американских войск с северо-востока Сирии. Министр обороны и возможный следующий канцлер ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр добивается создания международных зон безопасности в регионе.
Зона безопасности может быть разделена на секторы, один из которых может взять под контроль Германия. (Миротворческие) войска должны быть введены мандатом ООН,
— передаёт Der Spiegel слова немецкого министра.
В качестве примера успешной работы политик привела Афганистан, на севере которого существует немецкая зона контроля. Крамп-Карренбауэр готова отправить в Сирию бундесвер, чтобы контролировать одну из зон.
Фото: Philipp Schulze / Globallookpress
Инициатива Крамп-Карренбауэр — не что иное, как план оккупации Заевфратья. Американские войска ушли с территорий шириной в 32 км, где завершилась турецкая операция, как и с остальных районов вдоль сирийско-турецкой границы. Похоже, Берлин опасается, что Дональд Трамп может покинуть и остальные районы под контролем Сирийских демократических сил (СДС), костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Полная эвакуация американских сил создавала бы у Анкары и Дамаска соблазн заполнить вакуум силы. После сделки Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи шансы взять регион у Турции невелики, ведь территории вдоль всей северной границы Сирии на ширине 10 км будет патрулировать российская полиция. Когда она выведет из региона курдских боевиков, сюда придут сирийские пограничники, и перед турками образуется заслон, мешающий им двигаться дальше на юг. К тому же при успешной реализации меморандума Путина и Эрдогана Анкара решает все свои задачи в Заевфратье.
Р. Эрдоган и В. Путин. Фото: Alexei Druzhinin / Globallookpress
Что касается Дамаска, то у него есть шансы взять под контроль пусть не весь северо-восток страны, но отдельные его части. Сирийские войска уже вошли в Манбидж, Кобани, Камышлы и Ракку. Башар Асад может пойти на сделку с курдами, предложить им автономию. Преданные уже однажды Штатами курды могут согласиться на это. Переход территорий СДС под власть Асада означает одно: Запад должен полностью покинуть Сирию и лишается какого-либо влияния на её политическое и экономическое будущее. Уступка главных месторождений Асаду — большая потеря для НАТО.
Германия не доверяет Трампу. Белый дом уже не раз ставил под угрозу немецкие интересы. Трамп грозился сорвать газопровод «Северный поток» и уже похоронил санкциями немецкие инвестиции в Исламской Республике. С Ираном и «Северным потоком» всё очевидно — туда вложены колоссальные деньги германских компаний. Но при чём здесь Сирия? Зачем она Берлину?
Действительно, в арабской стране немцы играли второстепенную роль. Их истребители «Торнадо» не участвовали в бомбёжке позиций ИГИЛ (запрещено в России) и сил Асада. Они предоставляли разведданные. Да и немецкого бизнеса в Сирии практически не было. Однако отсутствие влияния не значит, что Германия не хотела бы получить свой кусок на «сирийском пироге». Сирия — окно Ближнего Востока в Старый Свет. Если уйдут американцы, а вслед за ними французы и британцы, в ключевом регионе Ближнего Востока будут господствовать русские, иранцы и турки.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: Martin Schutt / Globallookpress
На минувшей неделе, когда турки громили YPG, Крамп-Карренбауэр обвинила европейцев в пассивности. «Мы действуем как сторонние наблюдатели», — сказала она. Для Германии как лидера Евросоюза крайне важно, чтобы европейский сапог присутствовал в Сирии. А без американцев и НАТО немцы бессильны.
24 октября на встрече в Брюсселе немецкий министр обороны представит коллегам по НАТО проект «зон безопасности» на востоке Сирии. Если ей удастся убедить Марка Эспера создать «оккупационные зоны» в Заевфратье, это решение обессмыслит попытки России восстановить территориальную целостность Сирии. Сделка с Эрдоганом позволила вернуть в ближайшем будущем 300-километровую зону под контроль Дамаска. Однако усиление натовского контроля на южных территориях за рекой Евфрат может привести в будущем к их отделению и созданию сирийского Курдистана под опекой Брюсселя.

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