Германия капут: Меркель продлила локдаун до конца года

Карантинные ограничения в Германии, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, продлены до конца 2020 года. Об этом на брифинге объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкие ограничительные меры являются одними из самых жёстких в Европе. Из-за этого в Берлине уже который день проходят акции протеста, а депутатов немецкого парламента заваливают гневными письмами избиратели.

Однако, несмотря на всё это, власти ФРГ продолжают гнуть свою линию. Сегодня было объявлено, что меры продляются до конца года, хотя изначально говорилось, что они будут действовать до начала декабря.

Примечательным моментом является то, что были отключены комментарии к трансляциям брифинга Меркель, на котором объявлено о продлении карантина. Также немецкая полиция не стесняется применять водомёты против недовольных решениями правительства. Протестующих поливают водой, несмотря на холодную зимнюю погоду.