Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
На Украине признали вину в крушении MH17
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Германия капут: Меркель продлила локдаун до конца года

26 ноября 2020, 12:30  •  113 • Политика
Меркель объявила о продлении коронавирусных ограничений в Германии до конца года. Комментарии к трансляции её брифинга были предусмотрительно отключены. Ситуацию можно описать не иначе как "Германия капут".
Карантинные ограничения в Германии, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, продлены до конца 2020 года. Об этом на брифинге объявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Немецкие ограничительные меры являются одними из самых жёстких в Европе. Из-за этого в Берлине уже который день проходят акции протеста, а депутатов немецкого парламента заваливают гневными письмами избиратели.
Однако, несмотря на всё это, власти ФРГ продолжают гнуть свою линию. Сегодня было объявлено, что меры продляются до конца года, хотя изначально говорилось, что они будут действовать до начала декабря.
Примечательным моментом является то, что были отключены комментарии к трансляциям брифинга Меркель, на котором объявлено о продлении карантина. Также немецкая полиция не стесняется применять водомёты против недовольных решениями правительства. Протестующих поливают водой, несмотря на холодную зимнюю погоду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 05:10
"Махать дубиной не собираемся, но…": Пушков сделал Google последнее предупреждение
26 ноября 2020, 10:40
Есть дела поважнее: ликующий после победы Байдена Киев жестко осадили
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
24 ноября 2020, 05:30
"Жёстко кинули Путина... обманули": Признание экс-главы офиса Зеленского обрушило все договорённости
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
22 ноября 2020, 11:20
Правду о здоровье Путина после слухов о болезни раскрыл журналист
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.