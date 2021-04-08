Германия капитулировала перед "Спутником V". Готова на переговоры, но с условием

Несмотря на долгие раздумья Евросоюза касательно русской вакцины "Спутник V", Германия всё же капитулировала и заявила о готовности пойти на переговоры о поставках. Но с условием.

По данным Reuters со ссылкой на источник, ФРГ готова к предварительным переговорам с Россией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", однако решение о закупке можно будет принять только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств.

По данным источника агентства, перед заключением двустороннего договора Германии необходимо будет уточнить информацию по объемам и срокам поставок вакцины. При этом глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан уточнил, что его страна рассчитывает на то, что русскую вакцину зарегистрируют на территории Евросоюза.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил, почему Евросоюз по сей день не зарегистрировал российскую вакцину. По словам учёного, дело не в медлительности бюрократов и не в сложностях проверки качества.

Единственная причина, по которой Евросоюз всё ещё полноценно не впустил российскую вакцину, - это боязнь конкуренции. Дело в том, что высокие качества "Спутника V" могут составить серьёзную конкуренцию аналогам, продвигаемым в Европе. В комментарии РИА Новости учёный отметил, что Евросоюз опасается высоких потребительских свойств "Спутника V", "благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя".