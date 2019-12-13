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Германия испугана, Норвегия действует: Разгул преступности в Швеции беспокоит соседей

13 декабря 2019, 21:24  •  69 • В мире
Разгул преступности в Швеции беспокоит соседей. Полицию Германии ситуация просто пугает, а в Норвегии пытаются активно решить внутренние проблемы.
Разгул преступности в Швеции пугает немецких политиков. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet.
В 2017 году на территории Швеции было зафиксировано в два раза больше убийств с применением огнестрельного оружия на душу населения, чем в ФРГ. Подобная ситуация удивляет немецких правоохранителей. Особенно их беспокоит разгул преступности среди несовершеннолетних, которые имеют ещё и доступ к оружию.
Похожие проблемы наблюдались в Норвегии, но там стараются исправить ситуацию. В частности, в проблемных районах Осло увеличили количество полицейских. И уже летом 2019 года в районе Сёндре Нордстранн в течение одной недели не было зафиксировано преступлений, к которым причастны несовершеннолетние граждане.
Часть работы связана с общением с мигрантами. В частности, шведские инспекторы осваивают арабский язык для налаживания контакта. Это стало необходимостью, так как в ходе борьбы с ОПГ правоохранителям приходится активно общаться с людьми. Но многие женщины, десятилетиями живущие в Норвегии, не говорят по-норвежски.

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