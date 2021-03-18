Германия испугалась "старшего брата". Глава МИД ФРГ попросил не спрашивать его о Байдене

Власти Германии испугались своего "старшего брата" и не рискнули критиковать Вашингтон. Глава МИД ФРГ попросил журналистов не спрашивать его о Байдене.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не стал комментировать недавний выпад президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

Комментировать высказывания американского президента не входит в круг моих задач, - цитирует дипломата агентство ТАСС.

Напомним, накануне президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". После этого Москва отозвала своего посла из Вашингтона на консультации.

Резкое и недипломатичное заявление американского президента вызвало широкий резонанс. Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что Америка весь XXI век занимается разжиганием конфликтов по всему миру, поэтому звания убийцы достоин скорее сам Байден.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил слова Зигмунда Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость". А сам Путин в шутку ответил детской поговоркой: "Кто так обзывается, тот сам так называется". При этом он пожелал своему коллеге здоровья.