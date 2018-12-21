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Германия ищет защиту от русских "Искандеров": Глава Минобороны ФРГ обратилась к США за помощью
21 декабря 2018, 08:09 • 177 • В мире
Берлин планирует сотрудничество с США по разработке продвинутой системы ПРО, которая не будет уступать российским"Искандерам".
Германия обратилась за помощью к США в вопросе вооружения. Берлин хочет "шестой уровень доступа", чтобы разработать продвинутую систему ПРО.
По информации издания Defence News, Германия мечтает заполучить симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3, данная программа показывает варианты действия ракеты при попытке отражения вражеской атаки.
Эксперты Defence News полагают, что "Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности" может противостоять сверхзвуковым ракетам и российским "Искандерам".
На данном этапе глава министерства обороны ФРГ Урсула Фон дер Ляйен не пришла к конкретным договорённостям с американской стороной.
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