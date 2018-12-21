Германия ищет защиту от русских "Искандеров": Глава Минобороны ФРГ обратилась к США за помощью

Берлин планирует сотрудничество с США по разработке продвинутой системы ПРО, которая не будет уступать российским"Искандерам".

Германия обратилась за помощью к США в вопросе вооружения. Берлин хочет "шестой уровень доступа", чтобы разработать продвинутую систему ПРО.



По информации издания Defence News, Германия мечтает заполучить симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3, данная программа показывает варианты действия ракеты при попытке отражения вражеской атаки.



Эксперты Defence News полагают, что "Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности" может противостоять сверхзвуковым ракетам и российским "Искандерам".



На данном этапе глава министерства обороны ФРГ Урсула Фон дер Ляйен не пришла к конкретным договорённостям с американской стороной.