|
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 01:55 • 43 • Политика
Французские СМИ узнали, какие санкции решили ввести Франция и Германия против России за инцидент с Навальным.
Власти Германии и Франции определились с санкциями, которые они введут против России за происшествие с Алексеем Навальным. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.
По данным издания, речь идёт о персональных санкциях против девяти человек, которые работают в администрации президента России и силовых структурах. Кроме того, санкции будут наложены на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Предлогом является то, что в советское время там был разработан яд "Новичок".
Напомним, что Германия и Франция уже напрямую обвиняют Россию в случившемся с Навальным. Утверждается, что оппозиционер был якобы отравлен "Новичком". При этом все неудобные вопросы в адрес данной версии принципиально игнорируются. В частности, Берлин так и не объяснил, зачем Москве травить Навального, а потом отпускать его на лечение за границу.
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2020, 00:45
|
06 октября 2020, 01:30
|
03 октября 2020, 16:40
|
04 октября 2020, 17:25
|
08 октября 2020, 01:10
|
07 октября 2020, 00:25
|
03 октября 2020, 14:50