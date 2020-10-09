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Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального

09 октября 2020, 01:55  •  43 • Политика
Французские СМИ узнали, какие санкции решили ввести Франция и Германия против России за инцидент с Навальным.
Власти Германии и Франции определились с санкциями, которые они введут против России за происшествие с Алексеем Навальным. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.
По данным издания, речь идёт о персональных санкциях против девяти человек, которые работают в администрации президента России и силовых структурах. Кроме того, санкции будут наложены на Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Предлогом является то, что в советское время там был разработан яд "Новичок".
Напомним, что Германия и Франция уже напрямую обвиняют Россию в случившемся с Навальным. Утверждается, что оппозиционер был якобы отравлен "Новичком". При этом все неудобные вопросы в адрес данной версии принципиально игнорируются. В частности, Берлин так и не объяснил, зачем Москве травить Навального, а потом отпускать его на лечение за границу.

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