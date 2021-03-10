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Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу: Киев потребовал откровенности от России
10 марта 2021, 06:55 • 109 • Политика
Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выступил с обвинениями в адрес России и потребовал откровенности.
Ермак сообщил, что Германия и Франция разработали мирный план по Донбассу, но дорабатывали его в Киеве. По словам политика, предложенная стратегия соответствует "духу "Минска" (Минских соглашений), а также нормам международного права.
"Подчёркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такой же позиции со стороны РФ", - произнёс Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год". Видеоконференция была организована Немецким обществом внешней политики.
Ермак ультимативно заявил: если Россия не согласится с этим планом, это будет означать, что Кремль "не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". Он потребовал от Москвы откровенного признания.
Якобы в документе предложен "очень мощный шаг". Обсуждать его будут в ходе встречи в "нормандском формате", которая пройдёт в режиме видеоконференции через неделю-две, информировал глава Офиса Зеленского.
В своей речи Ермак снова перевернул всё с ног на голову и обвинил Россию в "фактах провокации" в Донбассе, говоря о нарушении режима прекращения огня. Позицию политика привело агентство "УкрИнформ".
После того как жители Крыма на референдуме приняли решение о воссоединении региона с Россией, Киев занял агрессивную позицию по отношению к Москве. Россию власти Незалежной называют не иначе как "страной-агрессором". В апреле 2014 года в Донбассе начался вооружённый конфликт.
Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми, образовав Донецкую и Луганскую народные республики. ВСУ пытаются вернуть регионы силой. Киев настаивает, что в вооружённом конфликте виновна Москва, так как на территории ДНР и ЛНР якобы присутствуют российские военные. Российские власти на протяжении всех этих лет отвергают подобные обвинения.
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