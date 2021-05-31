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Германия и Франция потребовали от Белоруссии сменить лидера

31 мая 2021, 22:45  •  44 • Политика
В совместном заявлении совета министров Франции и Германии говорится о том, что республике следует провести президентские выборы.
В Берлине и Париже потребовали, чтобы белорусы провели новые президентские выборы. С таким призывом выступили министры Германии и Франции. В совместном заявлении говорится, что это следует сделать "как можно раньше".
Кроме того, политики обеих стран припомнили недавний инцидент с самолётом компании Ryanair и заявили, что единогласно осуждают произошедшее.
Также европейские страны выступили за то, чтобы власти республики выпустили на свободу политических заключённых.
Как ранее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, европейские санкции против Минска будут носить точечный характер. По её словам, нынешняя политическая обстановка в Белоруссии - "удручающая".
Примечательно, что после инцидента с самолётом в Минске аналогичная ситуация случилась и в Берлине. Летевший из Дублина в Краков лайнер посадили в немецкой столице из-за сообщения о минировании, сообщали СМИ. Пассажиров проверили, а затем позволили сесть на другой рейс. О политических последствиях для Берлина из-за этой нештатной посадки не сообщалось.

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