Германия готовится к уходу Меркель и меняет внешнюю политику

«Берлин и Европа должны заменить в будущем США как мировые полицейские»

Министр обороны ФРГ и по совместительству председатель ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила на прошлой неделе создать на севере Сирии зону безопасности под контролем НАТО. Это предложение не было поддержано ни одной из стран-участниц блока.

По сути, Крамп-Карренбауэр выразила консолидированное мнение немецкой политической верхушки, недовольной ролью США на Ближнем Востоке и задумавшей усилить там немецкое присутствие. В ответ на пассивное поведение партнёров по блоку германское правительство решило продолжить военные операции в Сирии и Ираке. Оно объявило, что операции с использованием истребителей «Торнадо» и самолётов дозаправки, дислоцирующихся на базе Аль-Азрак в Иордании, продлятся до марта 2020 года. Тренировочные центры бундесвера в центральном Ираке и в курдских районах Сирии продолжат свою деятельность до октября 2020 года.

Не отложена в сторону и идея создания зоны безопасности на севере Сирии. Сейчас идут проработка этого предложения и его обсуждение в бундестаге. Предполагается, что в зоне безопасности должны разместиться 30-40 тыс. военнослужащих НАТО из Европы. Германия готова послать 2,5 тыс. военнослужащих. По представлениям немецких военных, зона безопасности должна быть разделена на 4 сектора по 30 км в длину и 40 км в ширину. В одном из секторов бундесвер будет возглавлять международные силы и предоставит для этого три укомплектованных и боеспособных батальона. Берлин готов предоставить своим войскам «полный пакет обеспечения» – разведку, спецназ, бронемашины, тяжёлое вооружение, артиллерию, инженерные войска (минёров). Может быть также обеспечена поддержка с воздуха – разведка с помощью «Торнадо» и борьба с бронированными целями на земле с помощью еврофайтеров.

Стремление немцев продолжить военные операции в Сирии, готовящейся к мирному урегулированию, не могло не привлечь внимание. World Socialist Web пишет: «Целью немцев является не борьба с терроризмом, а доступ к нефти Ближнего Востока, подчинение его своему диктату и возвращение миллионов беженцев из Европы в зону войны».

Вокруг предложения Крамп-Карренбауэр в бундестаге развернулись дебаты, но ни одна из фракций не подвергла сомнению целесообразность втягивания Германии в сирийский кризис. Наиболее чётко определил эту позицию заместитель руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль: «Происходящее в Сирии и Ираке должно находиться в фокусе наших интересов безопасности… Интервенция на Ближний Восток отражает нашу ответственность. Мы – сильнейшее государство в Европе. Мы сейчас являемся временным членом СБ ООН. Наш бундесвер представляет собой одну из сильнейших армий западного мира» .

Вадефуль поддержал план Крамп-Карренбауэр. Он заявил то, что никогда не решилась бы сказать Ангела Меркель: «Нужно признать, что США находятся в состоянии отступления и не могут соответствовать своим обязательствам как мировой полицейский и охранитель западных интересов. Вывод германских элит однозначен: Берлин и Европа должны заменить в будущем США как мировые полицейские». К этой позиции присоединился член оборонного комитета бундестага, депутат от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Герольд Оттен. По его мнению, Германия не имеет необходимого влияния из-за «десятилетий добровольно взятой на себя пассивности».

Представитель Левой партии в комитете обороны Александр Ной тоже не возражал против инициативы Крамп-Карренбауэр и призвал канцлера официально заявить, что Турция нарушает в Сирии международное право. В том же духе высказались представители зелёных и свободные демократы.

Всё это не пустая риторика. С постепенным отходом Ангелы Меркель от власти в Германии (в октябре 2020 г. её полномочия заканчиваются), обостряется борьба сил, стремящихся определять политическое лицо страны. Активно проявляют себя радикальные элементы, делающие заявку на более заметную, а возможно, ведущую роль Германии в западной политике. Их больше не устраивает старая формула «Германия – это экономический гигант и политический карлик». В их глазах Германия должна стать и политическим гигантом.