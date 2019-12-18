Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев снова "майданит": У рады начались столкновения полиции и национал...
Средний класс разочаровался в ЕР. Их избиратель - женщины 60+ (Ярослав Игнатовск...
В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США
Здоровье в процентах: жители Москвы заявили о массовом лишении детей инвалидност...
Главная / Политика

Германия готовится к санкциям США: Немцы предсказывают проблемы "Северному потоку -2"

18 декабря 2019, 02:09  •  75 • Политика
Как сообщают СМИ, власти Германии предсказывают проблемы "Северному потоку - 2" из-за введения новых американских санкций. Поэтому в Берлине сейчас идёт дискуссия о дальнейших действиях.
Власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций, которые США могут ввести против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Минэкономики Германии.
Политиков интересует конкретное влияние американских санкций на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.
В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать, передаёт Bild.
Вашингтон может ввести санкции, предусмотренные законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Альтернативный вариант подразумевает принятие специального закона, направленного против трубопровода. Вашингтон уже решил заложить санкции в свой оборонный бюджет.
Кроме того, Польша планирует подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.
Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран. В PGNiG добавили, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 22:54
Киев снова "майданит": У рады начались столкновения полиции и националистов
17 декабря 2019, 22:54
Под присмотром спецслужб США: На Украине из студентов и школьников создают информационные войска
17 декабря 2019, 16:24
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
17 декабря 2019, 19:39
ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
18 декабря 2019, 02:09
"Уголовники, алкоголики, тунеядцы": Какое дно должна пробить "Единая Россия", чтобы включились мозги - Пронько
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 01:54
В поисках ограничений: сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северно...
18 декабря 2019, 01:54
В «Нафтогазе» прокомментировали одобрение оборонного бюджета США
18 декабря 2019, 01:54
«Мушарраф был невольным союзником США»: будет ли казнён бывший президент Пакистана
18 декабря 2019, 00:40
СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Николай Сапелкин
18 декабря 2019, 01:54
В «Нафтогазе» допустили проведение переговоров о транзите в 2020 году
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 07:39
США: Украина должна отказаться от Донбасса ради демократии (Telegram. Обзор)
12 декабря 2019, 12:54
Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.