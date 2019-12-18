Германия готовится к санкциям США: Немцы предсказывают проблемы "Северному потоку -2"

Власти ФРГ намерены изучить негативный эффект от санкций, которые США могут ввести против участников проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Минэкономики Германии.

Политиков интересует конкретное влияние американских санкций на реализацию проекта по строительству газопровода. В кабмине не исключают, что могут возникнуть проблемы с прокладкой трубы через датскую экономическую зону.

В документах не говорится, как будет действовать Берлин, однако в министерстве предлагают выждать 30 дней после ввода ограничений. Если за это время строительство не будет завершено, немцы начнут действовать, передаёт Bild.

Вашингтон может ввести санкции, предусмотренные законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Альтернативный вариант подразумевает принятие специального закона, направленного против трубопровода. Вашингтон уже решил заложить санкции в свой оборонный бюджет.

Кроме того, Польша планирует подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.

Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран. В PGNiG добавили, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.