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Германия готовит новые санкции против России, но не из-за Навального - СМИ

22 декабря 2020, 08:10  •  228 • Политика
Германия может ввести новые санкции против России из-за берлинского убийства, пишет Der Spiegel. Речь идёт о расстреле боевика Зелимхана Хангошвили. Новые публикации Навального ни при чём.
Вскоре Германия может наложить новые санкции на Россию, но не из-за публикаций Алексея Навального, а из-за убийства боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.
Сообщается, что данный вопрос обсуждается в правительственных кругах. По данным издания, новые санкции введут не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене.
Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте,
- пишет Spiegel.
При этом подчёркивается, что новых санкций из-за публикаций Навального вводить пока никто не собирается.
Напомним, что обвиняемый в причастности сразу к нескольким терактам Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года в Берлине. В его убийстве обвиняют гражданина России Вадима Соколова. По версии немецкого следствия, он подъехал к боевику на велосипеде и выстрелил в него из пистолета с глушителем.
В России Зелимхана Хангошвили обвиняют в участии в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
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