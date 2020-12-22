Германия готовит новые санкции против России, но не из-за Навального - СМИ

Вскоре Германия может наложить новые санкции на Россию, но не из-за публикаций Алексея Навального, а из-за убийства боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.

Сообщается, что данный вопрос обсуждается в правительственных кругах. По данным издания, новые санкции введут не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене.

Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте,

- пишет Spiegel.

При этом подчёркивается, что новых санкций из-за публикаций Навального вводить пока никто не собирается.

Напомним, что обвиняемый в причастности сразу к нескольким терактам Зелимхан Хангошвили был застрелен в августе 2019 года в Берлине. В его убийстве обвиняют гражданина России Вадима Соколова. По версии немецкого следствия, он подъехал к боевику на велосипеде и выстрелил в него из пистолета с глушителем.

В России Зелимхана Хангошвили обвиняют в участии в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.