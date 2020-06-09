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Германия готовит контрмеры на санкции США против "Северного потока - 2"

09 июня 2020, 12:00  •  48 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Стремление вынудить Европу покупать дорогой СПГ не принесет США прибыли
Попытки США перекрыть свободное поступление в Европу российского газа являются недружественной акцией. В ответ на американские санкции против "Северного потока – 2" Германия может принять собственные рестрикции – против СПГ США. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономическим вопросам из партии "Левых" Клаус Эрнст.
"Угрозу США наложить экстерриториальные санкции нельзя рассматривать как акт дружбы. Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Чтобы защитить себя, мы должны будем рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", - приводят слова Клауса "Известия".
США в конце 2019 г. уже вписали в свой оборонный бюджет статью, предусматривающую санкции против иностранных строителей российского экспортного трубопровода. Итогом стал отказ швейцарского подрядчика работать на "Северном потоке – 2". Участок в районе Дании так пока и остается недостроенным.
Когда появилась информация, что Россия может закончить строительство собственными силами, а трубоукладчик "Академик Черский" появился в немецком порту, где хранятся трубы для "Северного потока – 2", в Вашингтоне сообщили о новом пакете санкций – уже против страховых компаний, оказывающих услуги участникам строительства.
Депутатов бундестага такая постановка вопроса возмутила, но у них нет сомнений, что "Северный поток – 2" достроят в любом случае, передает телеканал "360". По словам социал-демократа Тимона Греммельса, Берлин будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы в случае необходимости принять меры в поддержку газопровода. Ранее депутат бундестага Антон Фризен назвал предателями Европы силы, лоббирующие интересы США в противостоянии "Северному потоку – 2".
Против строительства трубопровода, по которому в ЕС может поступать до 55 млрд кубометров газа в год, традиционно, как и против всего российского, выступают Польша, страны Прибалтики и Украина. США, со своей стороны, заинтересованы в том, чтобы освободить себе европейский рынок для сбыта своего СПГ, но европейцы должны иметь выбор, чей газ и по какой цене закупать, настаивают в компании-операторе проекта. Ранее стало известно, что США теряют контракты на поставку СПГ в ЕС и страны Азии.

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