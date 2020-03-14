Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст

Ситуация с коронавирусом в Европе действительно ухудшается с каждым днём: закрываются производства, власти советуют готовиться к самым пессимистичным сценариям.

К примеру, Борис Джонсон призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса. По словам премьера, эта пандемия является худшим кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения, а количество реальных случаев заболевания больше, чем то, которое уже выявлено тестами.

Эммануэль Макрон также назвал эпидемию коронавируса самым страшным кризисом в области здравоохранения за столетие во Франции. 12 марта, выступая с обращением к нации, французский президент попросил людей старше 70 лет постараться не выходить из дома. Отметив важность отказа от поездок за границу, Макрон сообщил о том, что местные выборы в стране всё-таки будут проведены, несмотря на риск.

"Учёные считают, что ничто не мешает французам, даже уязвимым, идти на выборы", - подчеркнул Макрон.

Ангела Меркель в Германии предупредила немцев, что риск заражения коронавирусом угрожает 60-70% населения страны. Однако, добавила она, если удастся "выиграть время", то власти смогут с ситуацией справиться. Тем не менее немцы должны и сами прилагать максимально возможные усилия, чтобы не стать жертвами заболевания. К примеру, в отсутствие вакцин против коронавируса стоит отказаться от рукопожатий.

"Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться - также хорошая возможность (поздороваться. - Ред.)", - считает фрау канцлерин.

Создаётся впечатление, что Европа объята паникой, причина которой - распространение коронавируса.

Заложники коронавируса

Италия страдает от коронавируса больше остальных европейских стран, по количеству больных является второй в мире после Китая. Эксперты уже высказывали мнение, что итальянцы примерно на неделю опоздали с введением ограничительных мер, связанных с пандемией, - этим, мол, и объясняется высокое число как заболевших, так и умерших от болезни.

Изначально угрозу недооценили, мер безопасности ни правительство, ни граждане не предпринимали. Зато сейчас итальянцы, по сути, стали "заложниками коронавируса": власти распространили карантинные меры на всю страну, полностью запретив любое передвижение между провинциями.

О ситуации в Италии в беседе с Царьградом подробно рассказал итальянский политик, общественный деятель, писатель и журналист Джульетто Кьеза.

По его словам, в стране наблюдается дефицит медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При этом на юге Италии ситуация более сложная, чем на севере, где к пандемии медицинские учреждения оказались более-менее готовыми. А на юге - абсолютно нет.

"Калабрия, Сицилия, Кампания, Апулия - все эти регионы находятся в очень серьёзной опасности. Поэтому решение, которое было принято правительством, я лично считаю обоснованным. Главное - не допустить распространения пандемии на юг страны. Поэтому сейчас в Италии всё заблокировано, закрыты магазины, кроме продовольственных, а также аптек", - рассказал Кьеза.

Контроль за передвижением итальянцев

По словам журналиста, опустели улицы, метро, автобусы ходят практически пустыми. Конечно, можно куда-то проехать на собственном автомобиле, но для этого необходимо иметь заявление, в котором будет указано, с какими целями гражданин куда-то поехал и через какое время вернётся обратно. То есть в стране уже введён контроль за передвижениями людей, конечно, не самый жёсткий, но он, тем не менее, существует, отметил Кьеза.

"С точки зрения общественного порядка всё более-менее спокойно, что даже удивляет, если знать итальянцев. Конечно, люди живут в напряжении, но при этом стараются сохранять спокойствие. Самое сложное - это отсутствие зарплаты у почти 65% населения страны", - отметил журналист.

Если такая ситуация продлится ещё дней 15-20, тогда произойдёт катастрофа - денег у людей нет, но ведь они должны на что-то жить, покупать продукты. Такая ситуация оказалась совершенно непредвиденной, а кризис продолжает нарастать, это видно по тому, как падают биржи.

На север Италии китайцы приезжали тысячами

По словам Кьезы, то, что коронавирус сильнее затронул именно северные районы Италии, можно объяснить тем, что у местных жителей довольно сильно развиты связи с Китаем, многие итальянцы, имеющие собственные мелкие предприятия, жили в китайских провинциях. И китайцы также приезжали в Италию, причём не один-два человека, а тысячи.

"Из-за тесных контактов с Китаем мы приняли вирус из Уханя. В течение 20-25 дней заболевание распространялось, однако никто не придавал этому значения, не принималось никаких мер, а затем случился взрыв, и оказалось, что число заражённых уже исчисляется тысячами. Поэтому власти предприняли ограничительные меры. Правда, результатов этих мер пока не видно", - отметил Кьеза.

"Это гибридная война"

Журналист отметил, что эту трагедию кто-то хочет использовать с выгодой для себя. Сейчас все люди живут в мире, где деньги всё определяют, происходит глобализация по американскому образцу, а это очень беспощадная система. К примеру, каким-то определённым финансовым кругам тот факт, что умирают пожилые люди, играет на руку - ведь пенсионная система очень дорогостоящая, а если старики умирают, то и платить им уже не надо.

"Всё происходящее наталкивает на мысли о гибридной войне. И она существует - не надо быть наивными и отрицать это. Возможно, всё это организовано именно против Китая. Сам новый штамм, как я думаю, не естественного происхождения, он был создан в лаборатории. Причём этот вирус имеет такие характеристики, что его сложно выделить среди других коронавирусов, а управлять ситуацией учёные пока не могут", - заявил Кьеза.

По мнению журналиста, всё происходящее очень тревожно, и это не просто кризисный момент, а поворот в истории. Мир ждёт глобальное падение рынка, такого кризиса ещё не было со времён Второй мировой войны, заключил Джульетто Кьеза.

Современное поколение немцев такой беды ещё не знало

Власти Германии уже предупредили, что коронавирусом рискуют заразиться около 55 миллионов немцев, а умереть из них могут почти миллион человек. Это очень много. Поэтому нельзя сказать, что в Германии не ощущается паники из-за пандемии, напротив, люди испытывают большую тревогу. При этом специалисты даже не могут точно сказать, это только начало эпидемии или уже идёт вторая-третья стадия, заявил в беседе с Царьградом немецкий политолог Александр Рар.

Конечно, если сравнивать с Италией, то цифры не такие уже и внушительные, однако немцы очень боятся повторения в Германии итальянского сценария. Повезло уже в том, что немецкие власти успели более основательно подготовиться к пандемии. Тем не менее пик ещё не пройден, всё самое страшное ждёт впереди.

"Ситуация действительно стрессовая"

"Экономика уже рушится, прогорают гостиницы, люди перестали ходить в рестораны, да и вообще ограничивают контакты до минимума. Вы представляете, что это означает для сервисной экономики Германии? Это просто ужас! Все мероприятия, выставки, конференции в крупных немецких городах отменяются и откладываются до осени. Средний бизнес несёт огромные убытки. Так что тут есть и экономический аспект, и психологический - никто не знает, когда это всё закончится. Немецкое общество живёт под сильным стрессом", - заявил Рар.

По его мнению, правительство, откровенно информируя население о ситуации в стране, поступает совершенно правильно. И в новостях об этом говорят очень трезво, и власти проводят ежедневные конференции. Они говорят всё как есть, чтобы не раздувать панику. На следующей неделе в Германии будут закрыты все школы и детские сады на месяц. Но это означает, что кому-то из родителей придётся не ходить на работу, а сидеть дома с детьми. И это уже разрушает производственные цепочки.

"Ситуация действительно стрессовая. Конечно, Германия страна богатая, но хватит ли денег на всех? А если ситуация продлится до осени? Никто этого не знает, а надежды нет ни у кого. Тем более что уже известно - к этому штамму коронавируса не вырабатывается иммунитета, поэтому люди могут заболеть и по второму кругу. К тому же вирус устойчив к жаркой погоде и продолжит распространение летом. Поэтому незаметно появляются панические настроения", - отметил политолог.

"Паника есть везде, но реагируют все по-разному"

Американцы на ситуацию с пандемией коронавируса реагируют стандартно - они начинают скупать всё, что есть в магазинах, особенно туалетную бумагу. Медиа создают бурю, начинается паника, рассказал Царьграду российский телеведущий и журналист американского происхождения Тим Керби.

"Среди моих знакомых все паникуют, при этом то, что происходит, у них немного вызывает веселье. Это такая культурная тенденция в США, связанная с тем, как американцы относятся к концу света: Судный день - это праздник для лучших людей, для святых. В этом американцы-протестанты отличаются от русских. Апокалипсис для западных людей - это интересно, весело, это некое новое начало. Мечта индивидуума - бороться за жизнь против армии зомби. Поэтому на всё в США реагируют иначе", - рассказал Керби.

То, что Трамп огородил США от Европы, вполне понятно, считает журналист. Это сделано не столько для того, чтобы "наказать" европейцев, сколько ради того, чтобы не способствовать распространению вируса. Хотя доподлинно мотивация Трампа неизвестна. Тем не менее авиарейсы в Европу продолжают доминировать.