Германия готова броситься в объятия России? Политолог разочаровал: "Как врага не рассматривают, но"

На фоне заявлений о выходе из ЕС в бундестаге и полученных разрешений на строительство "Северного потока - 2" многие заговорили о вероятности установления дружеских отношений Германии с Россией. Однако политолог Александр Рар смотрит на ситуацию с осторожностью.

Накануне выборов в бундестаг лидер партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Крупалла призвал страну к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией. Он заявил, что ФРГ стоит задуматься о выходе из ЕС и создании нового европейского пространства. Такие заявления, напомнил политолог Александр Рар, "АдГ" делает регулярно.

В беседе с Царьградом эксперт пояснил:

Партия "Альтернатива для Германии" - практически единственная партия сейчас, которая борется за власть в Германии и которая в своей программе и в своём подходе действительно желает примирения и нормализации отношений с Россией. И которая не рассматривает Россию как врага.

Однако все остальные партии, уточнил Рар, занимают трансатлантическую позицию и настроены на укрепление связей с НАТО и восточноевропейскими странами. Поэтому, добавил политолог, от других партий нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе ждать нельзя.

Тем не менее "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой довольно большой части населения страны, отметил наш собеседник:

У них меньше поддержка на западе Германии, а на востоке большинство немцев хотят нормальных отношений с Россией. На западе Германии, где очень сильны трансатлантические взгляды и так далее, там, скорее, Россию рассматривают как врага. А на востоке нет. И партия "Альтернатива для Германии", которая, конечно, пытается завоевать голоса восточных немцев.

Рар не исключил, что их голоса станут решающей силой на выборах в бундестаг, но всё же вероятнее тот вариант, что заявления о сближении с Россией были сделаны из популистских соображений, чтобы завоевать часть электората.