Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не...
Главная / Политика

Германия готова броситься в объятия России? Политолог разочаровал: "Как врага не рассматривают, но"

12 июля 2021, 14:00  •  152 • Политика
На фоне заявлений о выходе из ЕС в бундестаге и полученных разрешений на строительство "Северного потока - 2" многие заговорили о вероятности установления дружеских отношений Германии с Россией. Однако политолог Александр Рар смотрит на ситуацию с осторожностью.
Накануне выборов в бундестаг лидер партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Крупалла призвал страну к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией. Он заявил, что ФРГ стоит задуматься о выходе из ЕС и создании нового европейского пространства. Такие заявления, напомнил политолог Александр Рар, "АдГ" делает регулярно.
В беседе с Царьградом эксперт пояснил:
Партия "Альтернатива для Германии" - практически единственная партия сейчас, которая борется за власть в Германии и которая в своей программе и в своём подходе действительно желает примирения и нормализации отношений с Россией. И которая не рассматривает Россию как врага.
Однако все остальные партии, уточнил Рар, занимают трансатлантическую позицию и настроены на укрепление связей с НАТО и восточноевропейскими странами. Поэтому, добавил политолог, от других партий нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе ждать нельзя.
Тем не менее "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой довольно большой части населения страны, отметил наш собеседник:
У них меньше поддержка на западе Германии, а на востоке большинство немцев хотят нормальных отношений с Россией. На западе Германии, где очень сильны трансатлантические взгляды и так далее, там, скорее, Россию рассматривают как врага. А на востоке нет. И партия "Альтернатива для Германии", которая, конечно, пытается завоевать голоса восточных немцев.
Рар не исключил, что их голоса станут решающей силой на выборах в бундестаг, но всё же вероятнее тот вариант, что заявления о сближении с Россией были сделаны из популистских соображений, чтобы завоевать часть электората.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






152
Источник
Похожие новости
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 06:40
Россия и Китай нанесут удары, на которые США не смогут ответить - Defense News
12 июля 2021, 00:15
Провокация с Defender поставила США под удар - СМИ
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
12 июля 2021, 10:20
"Могут остаться за бортом": Молдавии предсказали уход от России
12 июля 2021, 12:10
Итоги выборов в Молдавии: Для ухода от России и коалиции не понадобится
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
09 июля 2021, 13:35
"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине
07 июля 2021, 02:56
Элиту прививают "секретной" вакциной: Украинцам "спели" про катастрофу в России
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
06 июля 2021, 17:45
Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
07 июля 2021, 10:15
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.