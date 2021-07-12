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Германия готова броситься в объятия России? Политолог разочаровал: "Как врага не рассматривают, но"
12 июля 2021, 14:00 • 152 • Политика
На фоне заявлений о выходе из ЕС в бундестаге и полученных разрешений на строительство "Северного потока - 2" многие заговорили о вероятности установления дружеских отношений Германии с Россией. Однако политолог Александр Рар смотрит на ситуацию с осторожностью.
Накануне выборов в бундестаг лидер партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Крупалла призвал страну к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией. Он заявил, что ФРГ стоит задуматься о выходе из ЕС и создании нового европейского пространства. Такие заявления, напомнил политолог Александр Рар, "АдГ" делает регулярно.
В беседе с Царьградом эксперт пояснил:
Однако все остальные партии, уточнил Рар, занимают трансатлантическую позицию и настроены на укрепление связей с НАТО и восточноевропейскими странами. Поэтому, добавил политолог, от других партий нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе ждать нельзя.
Тем не менее "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой довольно большой части населения страны, отметил наш собеседник:
Рар не исключил, что их голоса станут решающей силой на выборах в бундестаг, но всё же вероятнее тот вариант, что заявления о сближении с Россией были сделаны из популистских соображений, чтобы завоевать часть электората.
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