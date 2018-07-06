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Германия депортирует афганцев

06 июля 2018, 12:54  •  49 • В мире
Немецкие правозащитники и союзы беженцев протестуют
Ситуация в Афганистане всё заметнее касается Европы – и в иммиграционном вопросе, и в части участия европейцев в натовских Международных силах содействия безопасности.
Всё глубже увязая в пучину проблем, связанных с миграцией, Европа не отказывается от идеи снизить миграционное давление, вкладывая деньги в развивающиеся страны. На первый взгляд, есть логика в том, что, помогая странам третьего мира наладить экономику, европейцы создают в этих странах рабочие места, отвращая тем самым потенциальных мигрантов от стремления перебраться в Евросоюз. Однако на практике этот механизм постоянно даёт сбои. Один их показательных примеров – миграция в Германию афганцев. Афганистан – страна, из которой в Европу идёт самый мощный поток мигрантов: по официальным данным, только в 2017 г. было более 2,6 миллионов беженцев. В том же год правительство ФРГ отчиталось о предоставлении этой стране помощи в размере свыше 100 млн евро. Спрашивается: куда идут деньги?
«Германия помогает не тем, кому нужно», – считает эмигрировавший в Германию афганец, в прошлом – главный редактор межрегиональной афганской газеты, ныне работающий почтальоном в одном из немецких мегаполисов. Его имя и более точные данные о нём немецкий журналист не сообщает – видимо, по соображениям безопасности. Анонимный эмигрант утверждает, что немецкую помощь «осваивают» организации, существующие только на бумаге. Партнёрами Германии в Афганистане выступают судьи, которые выносят приговоры по приказу, а не по нормам права; полицейские, которые подчиняются полевым командирам; главы мафиозных кланов, которые охотно инвестируют немецкие деньги в Дубае, а не на родине. По тем же соображениям безопасности проверка отчётов по использованию полученных грантов практически невозможна.
Ситуация в Афганистане как была, так и остаётся напряжённой. Об этом говорит, в частности, перенос выборов в парламент и местные органы власти с июля на октябрь 2018 года. В ноябре 2016 года в Мазари-Шарифе, на севере Афганистана (зона ответственности немецкого воинского контингента), было взорвано здание консульства ФРГ: начинённый взрывчаткой автомобиль протаранил ворота консульства, в результате чего были ранены 100 человек, шестеро погибли. В апреле 2017 года в том же Мазари-Шарифе боевики Талибана напали на военную базу – тогда жертвами нападения стали уже 140 человек. Менее значительные сообщения об инцидентах поступают из Афганистана постоянно.
В этой обстановке страны НАТО, включая Германию, продолжают наращивать своё военное присутствие в Афганистане. В декабре 2017 г. министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, приехав в Афганистан, заявила о готовности Германии увеличить свой военный контингент, в то время составлявший 980 человек. В марте федеральное правительство внесло инициативу о расширении афганской миссии, и парламент инициативу одобрил – поддержали депутаты от партий правящей коалиции. Все эти действия свидетельствуют о провале идеи Запада «помочь афганским силам безопасности» самостоятельно обеспечивать порядок в стране. Напротив, из последних отчётов американских военных (U.S. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR) следует, что даже численность афганских сил безопасности, включая армию, полицию и прочие подразделения (Afghan National Defense and Security Forces, ANDSF), в течение 2017 года сократились на 35 тыс. человек.
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Улучшат ли все эти меры ситуацию? Судить об этом доведётся и тем 69 афганцам, которых самолётом из Мюнхена 4 июля перевезли в Кабул как лиц, не сумевших доказать право на предоставление им политического убежища. Всего из Германии, таким образом, были высланы в Афганистан 280 человек. 4 июля была выслана самая большая по численности группа несостоявшихся беженцев. Подобные акции всегда сопровождаются протестами правозащитников и существующих в Германии союзов беженцев (таких, как Pro Asyl). И на этот раз около 40 демонстрантов провожали самолёт, протестуя против высылки и осуждая негуманное поведение немецких властей, отправивших в Кабул больных и детей.
Наталия МЕДЕН

Фонд Стратегической Культуры

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