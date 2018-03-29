Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»

У европейцев нет объективных оснований для торможения проекта строительства газопровода

Решение Германии выдать окончательное разрешение на сооружение газопровода «Северный поток - 2» может стать ключевым фактором, обеспечивающим успешную реализацию проекта, несмотря на противодействие со стороны США, руководства ЕС и отдельных стран-членов ЕС. Это обусловлено прецедентным характером данного решения и ролью Берлина в европейских делах.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в исключительной экономической зоне Германии оператору строительства газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 AG 27 марта. Речь идёт о 30-километровом участке газопровода. Решение принято на основании Горного закона Германии. Ранее, 31 января, аналогичное разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части выдало Горное ведомство Штральзунда. Как подчеркнули в связи с этим в компании Nord Stream 2 AG, теперь «все необходимые разрешения для германского участка общей протяжённостью 85 км получены».

Ранее исполнительный директор компании Маттиас Варниг сообщал: «Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало [строительства] в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнёров по договору».

Помимо Германии, однако, согласие на прокладку газопровода в соответствии с первоначально разработанным маршрутом должны предоставить ещё несколько государств. «В Швеции рабочие процессы завершены, в Финляндии пока нет, но мы ожидаем их завершения в ближайшие месяцы», – сообщил Маттиас Варниг. По его словам, основной проблемой для проекта остаётся позиция Дании: «Она может согласно новому закону наложить вето». Имеется в виду принятый датским парламентом в ноябре 2017 года закон, который разрешает правительству блокировать реализацию энергетических проектов под предлогом угрозы национальной безопасности. Документ позволяет рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды страны, исходя из соображений национальной безопасности и внешней политики, а не только экологических рисков.

Тем не менее заблокировать строительство газопровода не может и Дания: в распоряжении компании Nord Stream 2 AG имеются альтернативные варианты маршрута. По словам финансового директора компании Пола Коркорана, альтернативой может стать прокладка трубопровода севернее датского острова Борнхольм – в международных, а не территориальных водах Дании.

Основная проблема, по мнению Маттиаса Варнига, заключается в излишней политизации проекта. Это касается не только Дании, но и США, преследующих в Европе цели продвижения более дорогого для потребителей сжиженного природного газа (СПГ). Причём, подчёркивает Варниг, в США «едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но всё внимание фокусируют на угрозе со стороны России», а ведь Россия «на протяжении более 40 лет без перебоев поставляла газ» в Европу.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Стоимость проекта оценивают в 10 млрд евро. Партнёрами проекта выступают ПАО «Газпром», компании Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper. Мощность построенного ранее и функционирующего газопровода «Северный поток» составляет те же 55 млрд кубометров газа. За январь – ноябрь 2017 года по этому маршруту в Европу было поставлено 44,4 млрд кубометров газа. Транзит российского газа через территорию Украины за тот же период составил 78,8 млрд кубометров; по газопроводу «Ямал – Европа» (через территорию Белоруссии и Польши) – 37,6 млрд кубометров, поставки в страны Балтии и Финляндию через терминалы в Выборге и Валдае – 3,7 млрд кубометров газа.

Заинтересованность Германии в реализации проекта «Северный поток - 2» сыграла главную роль при подготовке юридической службой Совета Европейского союза заключения к проекту поправок в Газовую директиву (2009/73/ЕС). Поправки предусматривали распространение норм Третьего энергетического пакета на газопроводы из третьих стран. «Евросоюз не обладает юрисдикцией для распространения требований энергетического законодательства… на трубопроводы, пересекающие исключительную экономическую зону государств-членов», – говорится в первой части заключения, переданной Еврокомиссии 1 марта 2018 года. Одновременно юристы Совета ЕС констатировали, что у Брюсселя нет правовых полномочий на то, чтобы требовать раздела функций поставщика и транзитёра, а также гарантий доступа к трубопроводу третьих сторон. Распространение указанных норм на морские газопроводы в пределах исключительных экономических зон стран-членов Евросоюза (как в случае с проектом «Северный поток - 2») будет противоречить ранее оглашённым Верховным судом ЕС трактовкам статей 56 и 58 Конвенции ООН о морском праве, констатируется в заключении. Юристы Совета ЕС особо подчеркнули, что основанием для пересмотра правовых норм не могут служить и соображения о «повышении безопасности поставок» газа. Ранее именно Германия активнее других стран-членов ЕС выступала против намерения Еврокомиссии принять поправки к Газовой директиве в ускоренном режиме до конца 2018 года.

Заключение юридической службы Совета ЕС снижает вероятность того, что к «Северному потоку - 2» будут применены нормы Третьего энергетического пакета, и ускорит получение всех необходимых для строительства разрешений, прогнозирует компания Fitch, известная в основном как рейтинговое агентство.

Позитивным фактором сотрудничества России с заинтересованными европейскими странами в энергетической сфере стало и успешное размещение «Газпромом» евробондов на сумму 750 млн евро на биржах в Париже и Лондоне – даже в условиях кризиса в российско-британских отношениях. «Несмотря на беспрецедентный уровень дипломатического напряжения, в этот день сделка была закрыта именно в Лондоне», – подчеркнул первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.

Размещение еврооблигаций при обострении противостояния с «Нафтогазом» и дипломатическом скандале с Великобританией говорит об уверенности инвесторов в том, что альтернативы «Газпрому» как крупнейшему поставщику газа на европейский рынок в среднесрочной перспективе нет, согласны в компании Fitch.

Компания прогнозирует значительное изменение структуры поставок газа в Европу к 2025 году: «Дефицит мировых мощностей по сжижению газа может привести к тому, что большая часть СПГ, поступающего сейчас в Европу, будет переправлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», что позволит «Газпрому» и дальше наращивать экспорт газа в Европу: «Продавать в этом направлении дополнительно 35 млрд кубометров в год – это, конечно, оптимистичный сценарий, но увеличить экспорт в Европу на 10–15 млрд кубометров компания [«Газпром»] вполне может».