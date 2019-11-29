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Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд

29 ноября 2019, 09:39  •  172 • Политика
Германия оспорила ограничение доступа "Газпрома" к Opal в суде ЕС. "Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд", - гласит заявление немецкого правительства.
Правительство Германии обжаловало решение Европейского суда юстиции об ограничении использования газопровода Opal, являющегося европейской частью российского "Северного потока". Об этом сообщило Министерство экономики и энергетики Германии.
Речь идёт об иске Польши в Европейский суд юстиции по поводу того, что использование газопровода Opal нарушает принятый в 2009 году Евросоюзом Третий энергопакет. В 2016 году Европейская комиссия сделала для Opal исключение из законодательства и позволила использовать газопровод в полную мощность. Однако в 2019 году, накануне трёхсторонних газовых переговоров между Россией, Украиной и ЕС, Европейский суд юстиции внезапно удовлетворил иск Польши, отменив решение Еврокомиссии и постановив вдвое ограничить мощность газопровода.
"Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд", - гласит заявление немецкого правительства.
Напомним, что Россия уже достраивает "Северный поток - 2" - второй по счёту газопровод, соединяющий Россию и Германию, в обход стран-транзитёров, таких как Польша и Украина. Обе эти страны прилагают всевозможные усилия для остановки проекта.

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