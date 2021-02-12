Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

12 февраля 2021, 10:30  •  425 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам
В Германии заявили о зарождении новой дружбы с Россией. Этому способствует "Северный поток – 2", а также вакцина от коронавируса "Спутник V". Так считает публицист немецкого издания Spectator Вольфган Мюнхау.
По словам журналиста, Берлин хочет получить упрощенный доступ к российским ресурсам, чему противится Вашингтон. Завершение строительства газопровода происходит на фоне крупнейшего дипломатического кризиса со времен войны в Ираке. Мюнхау пишет, что Германия сейчас бросает серьезный вызов США. Однако в отличие от ситуации с войной в Ираке, сейчас Берлин намерен действовать куда более решительно. При этом, отмечает автор, многие европейские страны выступают против "Северного потока – 2", как и США. Подобные споры говорят о том, что в отношениях Германии и России сейчас намного больше общего, чем у первой с Европой.
Журналист подчеркивает, что это проявляется даже на уровне общения политиков. Так, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер дружит с российским президентом Владимиром Путиным. Ангела Меркель же, хоть и воздерживается от теплых слов публично, во время встреч с лидером россиян разговаривает исключительно на русском языке.
Мюнхау обращает внимание на то, что Россия нравится далеко не всем немцам, однако же они ее понимают. А политики ФРГ буквально впали в экстаз из-за результатов исследования вакцины РФ "Спутник V", в то время как разработка AstraZeneca вызвала у них презрение.
Публицист считает, что нельзя попросить у России вакцину и отказаться от газопровода. По его мнению, Германия впадает теперь в большую зависимость от РФ из-за этих двух пунктов, но и Москва становится еще более зависима от немецкого рынка.
Как указал Мюнхау, мир стал свидетелем нового витка в отношениях двух стран, добавив, что Евросоюзу места в них нет.
Ведь, например, Россия унизила ЕС во время визита в Москву Жозепа Борреля, чего не позволила бы себе с немецким дипломатом. Две страны объединяет похожее отношение к внешней политике, несмотря на разногласия. На этом фоне Меркель все больше отдаляется от США, что усиливает раскол в ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



425
Источник
Похожие новости
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
12 февраля 2021, 01:20
В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов
12 февраля 2021, 03:10
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
12 февраля 2021, 10:30
Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину
12 февраля 2021, 10:30
Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"
12 февраля 2021, 10:30
Зависимость Украины от России определили на встрече Ельцина и Кравчука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
10 февраля 2021, 03:30
Беглый казах с помощью Украины намерен отжать 95 процентов территории России
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
08 февраля 2021, 16:40
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
09 февраля 2021, 19:15
Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции
07 февраля 2021, 23:15
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы радикалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.