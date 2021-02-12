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Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"
12 февраля 2021, 10:30 • 425 • Политика
Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам
В Германии заявили о зарождении новой дружбы с Россией. Этому способствует "Северный поток – 2", а также вакцина от коронавируса "Спутник V". Так считает публицист немецкого издания Spectator Вольфган Мюнхау.
По словам журналиста, Берлин хочет получить упрощенный доступ к российским ресурсам, чему противится Вашингтон. Завершение строительства газопровода происходит на фоне крупнейшего дипломатического кризиса со времен войны в Ираке. Мюнхау пишет, что Германия сейчас бросает серьезный вызов США. Однако в отличие от ситуации с войной в Ираке, сейчас Берлин намерен действовать куда более решительно. При этом, отмечает автор, многие европейские страны выступают против "Северного потока – 2", как и США. Подобные споры говорят о том, что в отношениях Германии и России сейчас намного больше общего, чем у первой с Европой.
Журналист подчеркивает, что это проявляется даже на уровне общения политиков. Так, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер дружит с российским президентом Владимиром Путиным. Ангела Меркель же, хоть и воздерживается от теплых слов публично, во время встреч с лидером россиян разговаривает исключительно на русском языке.
Мюнхау обращает внимание на то, что Россия нравится далеко не всем немцам, однако же они ее понимают. А политики ФРГ буквально впали в экстаз из-за результатов исследования вакцины РФ "Спутник V", в то время как разработка AstraZeneca вызвала у них презрение.
Публицист считает, что нельзя попросить у России вакцину и отказаться от газопровода. По его мнению, Германия впадает теперь в большую зависимость от РФ из-за этих двух пунктов, но и Москва становится еще более зависима от немецкого рынка.
Как указал Мюнхау, мир стал свидетелем нового витка в отношениях двух стран, добавив, что Евросоюзу места в них нет.
Ведь, например, Россия унизила ЕС во время визита в Москву Жозепа Борреля, чего не позволила бы себе с немецким дипломатом. Две страны объединяет похожее отношение к внешней политике, несмотря на разногласия. На этом фоне Меркель все больше отдаляется от США, что усиливает раскол в ЕС.
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