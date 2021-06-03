|
Германия боится Путина: Посол Украины нашёл виновного в отказе НАТО
03 июня 2021, 23:10 • 66 • Политика
Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным и отказе принимать Незалежную в НАТО. "Они [немцы] опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина", - заявил посол.
Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за боязни перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал в интервью журналу Loyal посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Дипломат заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - якобы в интересах Европы. Это он "обосновал" тем, что Украина будто бы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей". Также посол напомнил про обещание НАТО принять Украину в свои ряды, и что это якобы единственный способ защитить Киев от Москвы.
- пожаловался Андрей Мельник.
Он добавил, что проблема является надуманной и что вступление Украины в НАТО стало бы "чётким сигналом" для России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2021, 05:00
|
01 июня 2021, 02:25
|
03 июня 2021, 07:35
|
03 июня 2021, 02:05
|
30 мая 2021, 12:50
|
30 мая 2021, 20:10
|
28 мая 2021, 08:35