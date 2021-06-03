Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Главная / Политика

Германия боится Путина: Посол Украины нашёл виновного в отказе НАТО

03 июня 2021, 23:10  •  66 • Политика
Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным и отказе принимать Незалежную в НАТО. "Они [немцы] опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина", - заявил посол.
Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за боязни перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал в интервью журналу Loyal посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
Дипломат заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - якобы в интересах Европы. Это он "обосновал" тем, что Украина будто бы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей". Также посол напомнил про обещание НАТО принять Украину в свои ряды, и что это якобы единственный способ защитить Киев от Москвы.
К сожалению, наши немецкие партнёры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина,
- пожаловался Андрей Мельник.
Он добавил, что проблема является надуманной и что вступление Украины в НАТО стало бы "чётким сигналом" для России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 14:55
Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
28 мая 2021, 08:35
Дело Протасевича: Минск просчитал все риски, защёлкивая белорусский капкан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.