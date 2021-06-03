Германия боится Путина: Посол Украины нашёл виновного в отказе НАТО

Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным и отказе принимать Незалежную в НАТО. "Они [немцы] опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина", - заявил посол.

Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за боязни перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сказал в интервью журналу Loyal посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - якобы в интересах Европы. Это он "обосновал" тем, что Украина будто бы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей". Также посол напомнил про обещание НАТО принять Украину в свои ряды, и что это якобы единственный способ защитить Киев от Москвы.

К сожалению, наши немецкие партнёры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина,

- пожаловался Андрей Мельник.

Он добавил, что проблема является надуманной и что вступление Украины в НАТО стало бы "чётким сигналом" для России.