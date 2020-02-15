Германия без АЭС: чистая и нищая • 208 • Аналитика

АЭС Графенрайнфельд в Германии

Твердое намерение Берлина полностью отказаться от генерации электроэнергии на атомных станциях уже к 2023 году, безусловно, является весьма похвальным с точки зрения экологических активистов и прочей публики, у которой одна только мысль о работающих на территории страны ядерных реакторах вызывает ужас и панику. Вот только в разрезе реальной экономики данная инициатива выглядит далеко не так привлекательно. Скорее, совсем наоборот…



По сути дела, первые горячие дискуссии по поводу допустимости использования в энергетике АЭС начались в Германии еще в 70-х годах прошлого столетия, вполне ожидаемо резко обострившись после аварии в Чернобыле, случившейся в 1986 году. В конечном итоге после прихода к власти правительства, возглавляемого Герхардом Шредером, в котором позиции «зеленых» были чрезвычайно сильны, был принят соответствующий закон, предусматривавший полный отказ от атомной энергии к 2022 году. Ангела Меркель, которая, надо отдать ей должное, достаточно реалистично смотрит на большинство экономических вопросов, попыталась было если не отказаться от этой декларации, то хотя бы продлить срок работы атомных станций. Но тут рвануло уже на Фукусиме…







В наши дни практически абсолютного торжества в Европе идей Греты Тунберг вопрос о том, быть или не быть «ужасным и опасным» АЭС, не стоит в принципе. Зато в полный рост встаёт множество других проблем, размышлениями над которыми взирающие на мир через розово-зеленые очки ревнители экологии обычно не заморачиваются. Закрыть АЭС – дело реальное. Но... Во-первых, электроэнергию все равно придется добывать – тем или иным способом. Эффективность ее «возобновляемых источников», с которыми так носятся все те же адепты Греты, мягко говоря, сильно преувеличена. Следовательно, придется возвращаться к старой доброй тепловой энергетике. Ну, уголь немцы вряд ли станут жечь – иначе «зеленые» опять предъявят претензии. Скорее, новые ТЭС будут работать на «голубом топливе» — но вся проблема в том, что определённые силы выставляют препятствия и для реализации проекта "Северный поток-2". Да и эти станции еще надо построить.



Суммы, на которые Берлину придется раскошелиться для перевода электрогенерации на безъядерные рельсы, не идут ни в какое сравнении с теми совершенно колоссальными затратами, которые необходимы на демонтаж ставших вдруг ненужными АЭС и утилизацию ядерного топлива. Строительство атомной электростанции в Мюльхайм-Керлихе заняло десятилетие, а вот работы, направленные на то, чтобы стереть ее с лица земли, начавшиеся в 2004 году, грозят затянуться на четверть века как минимум. В компании RWE, которой принадлежит АЭС, утверждают: вывезти и захоронить придется не менее 1700 тонн радиоактивных материалов. По высочайшим стандартам безопасности, действующим в Европейском союзе, могильники для отработанного топлива должны быть рассчитаны на миллион лет его хранения! И это лишь одна АЭС, а их в Германии только работающих насчитывается 8 (одна с двумя реакторами).



Если изначально в Берлине рассчитывали обойтись суммой в 22 миллиарда евро на накрытие и снос АЭС и несколько меньшей, 17 миллиардов, на решение проблемы радиоактивных отходов, то последние исследования экономистов в данной области свидетельствуют о том, что общая «смета» по данному вопросу неминуемо вырастет до 50-70 миллиардов евро. И это как минимум. Для экономики Германии, и без того находящейся сейчас далеко не в лучшей форме, это может стать сокрушительным ударом. В прошлом году рост ВВП этой страны показал результат, худший за последние 6 лет – всего 0,6%. Бундесбанк еще в конце прошлого года крайне пессимистично высказывался по поводу дальнейших экономических перспектив страны, называя в числе главнейших причин падения промышленного производства и роста инфляции как раз



повышение цены на электроэнергию, связанное с правительственными мерами, направленными на выполнение программ по улучшению экологии.

Переходящее порой разумные пределы стремление Берлина к предельной «экологизации» любой ценой может очень дорого обойтись не только одной Германии. Ведь ни для кого не секрет, что именно она является сегодня экономическим локомотивом всего Европейского союза.



Особенно актуально это сейчас, после выхода из организации Великобритании. В случае возникновения в промышленном, энергетическом, финансовом секторах немецкой экономики серьезных проблем и системных сбоев мало не покажется всему Старому Свету. Такие организации, как МВФ и Всемирный банк, и без того пугают Евросоюз надвигающимися на него рецессией, стагнацией и масштабным кризисом.



Как знать, не станут ли многомиллиардные затраты на закрытие немецких АЭС той самой последней каплей, которая и вызовет все эти бедствия, которые Европа получит в реальности, стремясь избежать проблем, во многом надуманных увлекающимися экологическими активистами. Германия без АЭС, угля и блокируемыми проектами по газу может действительно превратиться из экономического локомотива ЕС в экологическую чистую и экономически нищую страну с миллионами мигрантов, откровенно не желающими трудиться на благо немецкой экономики. Твердое намерение Берлина полностью отказаться от генерации электроэнергии на атомных станциях уже к 2023 году, безусловно, является весьма похвальным с точки зрения экологических активистов и прочей публики, у которой одна только мысль о работающих на территории страны ядерных реакторах вызывает ужас и панику. Вот только в разрезе реальной экономики данная инициатива выглядит далеко не так привлекательно. Скорее, совсем наоборот…По сути дела, первые горячие дискуссии по поводу допустимости использования в энергетике АЭС начались в Германии еще в 70-х годах прошлого столетия, вполне ожидаемо резко обострившись после аварии в Чернобыле, случившейся в 1986 году. В конечном итоге после прихода к власти правительства, возглавляемого Герхардом Шредером, в котором позиции «зеленых» были чрезвычайно сильны, был принят соответствующий закон, предусматривавший полный отказ от атомной энергии к 2022 году. Ангела Меркель, которая, надо отдать ей должное, достаточно реалистично смотрит на большинство экономических вопросов, попыталась было если не отказаться от этой декларации, то хотя бы продлить срок работы атомных станций. Но тут рвануло уже на Фукусиме…В наши дни практически абсолютного торжества в Европе идей Греты Тунберг вопрос о том, быть или не быть «ужасным и опасным» АЭС, не стоит в принципе. Зато в полный рост встаёт множество других проблем, размышлениями над которыми взирающие на мир через розово-зеленые очки ревнители экологии обычно не заморачиваются. Закрыть АЭС – дело реальное. Но... Во-первых, электроэнергию все равно придется добывать – тем или иным способом. Эффективность ее «возобновляемых источников», с которыми так носятся все те же адепты Греты, мягко говоря, сильно преувеличена. Следовательно, придется возвращаться к старой доброй тепловой энергетике. Ну, уголь немцы вряд ли станут жечь – иначе «зеленые» опять предъявят претензии. Скорее, новые ТЭС будут работать на «голубом топливе» — но вся проблема в том, что определённые силы выставляют препятствия и для реализации проекта "Северный поток-2". Да и эти станции еще надо построить.Суммы, на которые Берлину придется раскошелиться для перевода электрогенерации на безъядерные рельсы, не идут ни в какое сравнении с теми совершенно колоссальными затратами, которые необходимы на демонтаж ставших вдруг ненужными АЭС и утилизацию ядерного топлива. Строительство атомной электростанции в Мюльхайм-Керлихе заняло десятилетие, а вот работы, направленные на то, чтобы стереть ее с лица земли, начавшиеся в 2004 году, грозят затянуться на четверть века как минимум. В компании RWE, которой принадлежит АЭС, утверждают: вывезти и захоронить придется не менее 1700 тонн радиоактивных материалов. По высочайшим стандартам безопасности, действующим в Европейском союзе, могильники для отработанного топлива должны быть рассчитаны на миллион лет его хранения! И это лишь одна АЭС, а их в Германии только работающих насчитывается 8 (одна с двумя реакторами).Если изначально в Берлине рассчитывали обойтись суммой в 22 миллиарда евро на накрытие и снос АЭС и несколько меньшей, 17 миллиардов, на решение проблемы радиоактивных отходов, то последние исследования экономистов в данной области свидетельствуют о том, что общая «смета» по данному вопросу неминуемо вырастет до 50-70 миллиардов евро. И это как минимум. Для экономики Германии, и без того находящейся сейчас далеко не в лучшей форме, это может стать сокрушительным ударом. В прошлом году рост ВВП этой страны показал результат, худший за последние 6 лет – всего 0,6%. Бундесбанк еще в конце прошлого года крайне пессимистично высказывался по поводу дальнейших экономических перспектив страны, называя в числе главнейших причин падения промышленного производства и роста инфляции как разПереходящее порой разумные пределы стремление Берлина к предельной «экологизации» любой ценой может очень дорого обойтись не только одной Германии. Ведь ни для кого не секрет, что именно она является сегодня экономическим локомотивом всего Европейского союза.Особенно актуально это сейчас, после выхода из организации Великобритании. В случае возникновения в промышленном, энергетическом, финансовом секторах немецкой экономики серьезных проблем и системных сбоев мало не покажется всему Старому Свету. Такие организации, как МВФ и Всемирный банк, и без того пугают Евросоюз надвигающимися на него рецессией, стагнацией и масштабным кризисом.Как знать, не станут ли многомиллиардные затраты на закрытие немецких АЭС той самой последней каплей, которая и вызовет все эти бедствия, которые Европа получит в реальности, стремясь избежать проблем, во многом надуманных увлекающимися экологическими активистами. Германия без АЭС, угля и блокируемыми проектами по газу может действительно превратиться из экономического локомотива ЕС в экологическую чистую и экономически нищую страну с миллионами мигрантов, откровенно не желающими трудиться на благо немецкой экономики. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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