Германии все тоскливей терпеть ворчливого американского мужа

• 85 • Аналитика

Радиостанция "Немецкая волна" была создана после окончания Второй мировой войны под тщательным контролем ЦРУ и Госдепартамента США. Как и все немецкие СМИ, задачей Die Deutsche Welle было и остаётся транслировать в немецкий истеблишмент и германский средний класс политические установки, обеспечивающие подчинение Германии США, а так же внедрение в немецкие головы американских политических оценок в отношении ко всему происходящему в мире.

В Германии нет ни одной сферы, которая не стояла бы в США на жесточайшем контроле. США усиливает Германию не ради Германии, а ради самих себя, так как усиление контролируемой США Германии означает усиление США в Европе. Могущество неподчинённой США Германии противоречит американским государственным интересам и, едва оно будет заявлено, немедленно будет обрушено.

Именно поэтому дипломатия Германии не может быть суверенной. Германия понимает, что дышит до тех пор, пока её правящий класс говорит по-английски. Для обеспечения этого состояния Америка плотно привязала Германию к своим рынкам сбыта. Германский правящий класс находится в сильнейшей экономической зависимости от условий работы в США и с США, что гарантирует его управляемость и подчиненность. Что не сделает экономика - доделает армия. НАТО с успехом дополняет Госдеп.

Однако хотя немецкий правящий класс говорит по-английски, но думает он по-немецки. Даже под жесточайшим американским прессом он не желает полностью превращать Германию в американскую колонию. Немцы понимают, что Германией США пожертвуют, когда будут решать вопрос, за чей счёт выходить из собственного кризиса. Германцы могут многое уступать, но не всё. Трамп сейчас замахнулся именно на всё. В Германии началось упорное немецкое сопротивление.

Для Германии вопрос снабжения углеводородами - это вопрос гарантии её индустриального могущества, основы её экспорта. На экспорте основано всё немецкое экономическое чудо. Не будет экспорта - не будет Германии. Именно потому при всей лояльности к США Германия так принципиально упорна в вопросе газопроводов из России. Германии нужно как-то продержаться в этот труднейший период, когда «Северный поток-2» ещё не построен, а агрессия США с каждым месяцем становится всё сильнее.

Германия даёт понять Америке и России, что она - с Америкой. Несмотря на свои экономические интересы, Германия была и остаётся проамериканской страной, и вассальные отношения с США не будут подвергнуты ревизии. Понимая, что является основой американской позиции в Европе, Германия показывает, что никоим образом не собирается рушить это своё состояние. Оно выгодно Германии и даёт ей безопасность. Во всяком случае, давало до последнего периода президентства Обамы. Пришедший ему на смену Трамп только радикализировал все пугающие Германию акценты.

Для Германии всегда было критически важно не только иметь доступ на американские рынки сбыта, но и пользоваться русским газом и иранской нефтью. То и другое было дёшево и обеспечивало Германии ту самую конкурентоспособность, которую она реализовала на американских рынках в виде доходов от экспорта.

Пока Америка не вошла в жестокий клинч с Россией и Ираном, она не выдвигала особых возражений. Но сейчас США справедливо считают такое паразитирование Германии на американских геополитических интересах несправедливым. Нельзя получать от Америки блага и одновременно рушить американские базовые позиции в мире. По сути, в отношении к США Германия сейчас делает то же самое, что в отношении России делает Белоруссия. Пытаясь, как хитрая теля, сосать двух маток, Германия (как и Белоруссия) вызывает справедливое негодование страны, от которой зависит её экономическое благополучие.

Однако в вопросе иранской нефти и российского газа США наступили на главную болевую точку Германии. Оказывается, у побеждённой и оккупированной Германии тоже есть свои условия, на которых она готова на вассальные отношения с США. Это, прежде всего, сохранение самой Германии. А отказ от русского газа и иранской нефти от Германии не оставляет ничего. Сначала рушится ЕС, потом Германия.

Экономически же неустойчивая Германия расколется по тем линиям, по которым её собирал Бисмарк. Прежде всего, первой сбежит богатая Бавария. Восточные немцы перестанут загонять своё недовольство под коврик, и раскол Германии из сказки станет былью. Ибо спасаются все, кто как может. Центральную власть признают лишь до тех пор, пока она решает вопросы выживания страны. Как только она прекращает решать эти вопросы, страна разбегается.

Именно поэтому Германия в риторике занимает сейчас такую жёсткую позицию в отношении России. Для Меркель важно показать Трампу, что она в состоянии влиять на Путина в украинском вопросе. Это даёт возможность Меркель выжить. И Путин, понимая это, подыгрывает Меркель. Он даёт гарантии сохранения транзита через Украину после ввода в действие «СП-2». Независимо от того, какие плохие будут отношения России и Украины. Понятно, что обещать - не значит жениться, но сейчас то время, когда главную роль играют обещания.

Меркель после Сочи тщательно подбирает выражения. "С одной стороны - с другой стороны". Германия за диалог с Россией, но против понимания этого как сближение - пока Россия не ушла с Украины. А чтобы успокоить США, федеральный германский новостной ресурс Die Deutsche Welle публикует уравновешивающую оптимизм статью, где главный редакционный журналист, олицетворяющий озвучивание официального курса, пишет следующее:

"Однако тот, кто делает ставку на то, что односторонними уступками в экономических санкциях или другими сомнительными компромиссами можно начать процесс ослабления напряженности в отношениях с Россией, глубоко заблуждается. Не только потому, что эта политика умиротворения в конечном итоге будет интерпретирована в Москве как проявление слабости. Вероятнее всего, многие еще не осознали, что Путин использует конфронтацию с Западом как средство для обеспечения сохранения своей власти, чтобы отвлечь население от экономической стагнации и социальных проблем России.

Поэтому наивно полагать, что с Путиным можно достичь какого-либо соглашения по Украине или даже обсуждать новый европейский миропорядок, который он подрывает своей агрессивной внешней политикой в отношении Украины, а также операциями по оказанию влияния на западные выборы или кибератаками на немецкие госструктуры.

В любом случае следует позаботиться о том, чтобы планируемое строительство газопровода "Северный поток-2" не противоречило европейским интересам в деле политической и экономической стабилизации Украины. Поэтому правильно, что немецкий министр экономики Альтмайер думает о гарантиях, которые должна предоставить Москва, чтобы Украина из-за строительства "Северного потока-2" не пострадала от потери транзитных платежей. Но эти детали должны стать лишь частью развернутой и долгосрочной стратегии в отношении России".

Германия чётко сигнализирует: она понимает свои задачи в отношении России и добросовестно повторяет все американские тезисы пропаганды. Тут и подтверждение в стабильности русофобской Украины, и уверения, что «СП-2» - это не изменение в долгосрочном плане, и даже "кибератаки в немецкие госструктуры", о которых до этого никто не слышал.

В общем, Германия предъявляет США вывернутые карманы и уверяет, что её невинный экономический флирт с Россией не носит характера ухода из семьи. Наоборот, Германия о семье заботится и несёт всё в семью. В двух словах отношение Германии к США по поводу России можно выразить хрестоматийно: "Дорогой, я тебе сейчас всё объясню, это совсем не то, что ты подумал".

Путин всё понимает, дарит букеты и даёт обещания быть понятливым. Он и есть понятливый. Он прекрасно понимает, что у России с Германией возник некий сговор, который даже не на словах, а на мелких жестах. Германия очень принципиальна на словах, а на деле она даёт понять России, что Германия - женщина замужняя и для неё главное - секретность. Она готова на некоторые вольности, но чтобы американский муж ничего не заподозрил. Хотя тот полон подозрениями и всё видит.

Путин знает - вся риторика Германии ничего не стоит. Стоить будет газовая труба. И когда она будет, тогда, как сказал Остап Бендер Кисе Воробьянинову, "воленс-неволенс я вынужден пересмотреть условия договора". Все обещания по Украине не будут стоить бокала шампанского, за которым они давались. Россия оставит транзит по Украине, но такой, что лучше бы она его совсем прекратила.

Это знают все и ждут с ужасом начала пуска «СП-2». Но так как ничего другого Германия предложить США и Украине не может, то она налегает именно на вырванные у Путина обещания - благо Путин никогда не нарушает того, что обещал. Он и в этот раз не нарушит. Оставит Украине миллиардов 10 кубометров. И тем самым окончательно прихлопнет «незалежную».

Германия похожа на жену, ходящую тайком от старого ворчливого мужа на свидания, на которых изображает недотрогу, но подарки принимает. Россия принимает этот стиль, и со смехом изображает галантного кавалера, и не помышляющего покуситься на честь дамы. Весь этот треугольник говорит нам о том, что американский муж сильно постарел. Он больше не может содержать свой политический гарем, и политические жёны потихоньку настраивают контакты с новыми покровителями.

Повернуть вспять этот процесс уже невозможно. И пока Меркель ездит в Сочи к Путину, немецкие СМИ, как могут, успокаивают ревнивый стареющий Вашингтон демонстрацией сохранения преданности, в которую не верят ни в США, ни в Германии, ни в России.

Просто у России для Европы есть то, чего уже нет у США. Перспектива материальной независимости. Поверьте, на такое предложение сбежит любая европейская содержанка, которая России интересна не своей вялой средневековой красотой, а исключительно ради устранения угрозы, исходящей из её квартиры, в которой поселился склонный к преступлениям стареющий американский сожитель.

Александр Халдей

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