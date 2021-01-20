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Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"
20 января 2021, 09:45 • 259 • Политика
Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам
Джо Байден, который уже сегодня официально сменит Дональда Трампа на посту президента США, считает "Северный поток – 2" "плохой идеей". Об этом на слушаниях в комитете сената заявил претендующий на должность госсекретаря Энтони Блинкен.
Он раскрыл планы избранного главы Штатов относительно российского проекта. Пока американцы рассчитывают убедить европейцев, в том числе и Германию, прекратить поддержку "Северного потока – 2". А если те откажутся, будут задействованы не использовавшиеся ранее инструменты, вполне явственно пригрозил Блинкен. Он добавил, что намерен покопаться в законах, чтобы понять, как заморозить строительство "Северного потока – 2". Об этом пишет РИА Новости.
Ранее США ввели санкции против трубоукладчика газопровода "Фортуна", напоминает RT.
Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал политику американцев в отношении нашего проекта авантюрой и заявил, что победителей в ней не будет, отмечает сайт телеканала "360". Заявление опубликовано в Фейсбук.
Накануне также стало известно, что США могут ввести новые санкции против России.
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