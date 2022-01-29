Германия не сможет в короткие сроки отказаться от поставок энергоресурсов из России, пишет Welt со ссылкой на экспертов.

Федеральный институт геонаук и природных ресурсов ФРГ оценил ситуацию с энергетическими поставками в стране и пришёл к выводу, что найти замену нефти, углю и газу, поставляемым из России, в короткие сроки не удастся. А проблемы в поставках могут возникнуть экстренно - в случае, если произойдёт эскалация на границе России и Украины.

Прогноз института изложен на страницах газеты Welt am Sonntag. Энергетическая зависимость Германии от России составляла в 2020 году 64 процента. По новым данным института, доля нефти из России в германском экспорте - 34 процента, а природного газа - 50 процентов, каменного угля - 45 процентов:

Быстро и полностью найти замену России, которая занимает такую позицию на рынке угля, газа и нефти, чрезвычайно сложно, - сказал эксперт в области энергетики, сотрудник института Мартин Пайн, добавив: - Если не невозможно.

Согласен с Пайном и эксперт Института германской экономики в Кёльне Хубертус Бардт. Он считает, что возможности замены российских энергоресурсов ограничены. Практически нет возможности отказаться от поставок из России как в промышленности, так и на бытовом уровне.

Тут стоит напомнить, что Россия неоднократно заявляла, что выполняет и продолжит выполнять свои обязательства по заключённым ранее контрактам. Однако наращивание истерии выгодно нашим так называемым партнёрам - это один из политических инструментов влияния на свою аудиторию.