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Германии не удастся отказаться от поставок энергоресурсов из России - Welt
29 января 2022, 13:40 • 101 • Политика
Германия не сможет в короткие сроки отказаться от поставок энергоресурсов из России, пишет Welt со ссылкой на экспертов.
Федеральный институт геонаук и природных ресурсов ФРГ оценил ситуацию с энергетическими поставками в стране и пришёл к выводу, что найти замену нефти, углю и газу, поставляемым из России, в короткие сроки не удастся. А проблемы в поставках могут возникнуть экстренно - в случае, если произойдёт эскалация на границе России и Украины.
Прогноз института изложен на страницах газеты Welt am Sonntag. Энергетическая зависимость Германии от России составляла в 2020 году 64 процента. По новым данным института, доля нефти из России в германском экспорте - 34 процента, а природного газа - 50 процентов, каменного угля - 45 процентов:
Согласен с Пайном и эксперт Института германской экономики в Кёльне Хубертус Бардт. Он считает, что возможности замены российских энергоресурсов ограничены. Практически нет возможности отказаться от поставок из России как в промышленности, так и на бытовом уровне.
Тут стоит напомнить, что Россия неоднократно заявляла, что выполняет и продолжит выполнять свои обязательства по заключённым ранее контрактам. Однако наращивание истерии выгодно нашим так называемым партнёрам - это один из политических инструментов влияния на свою аудиторию.
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