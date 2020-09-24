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Германии дали десять дней объясниться по анализам Навального

24 сентября 2020, 13:35  •  205 • В мире
Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО для прояснения ситуации с Алексеем Навальным. Как подчеркнул российский представитель при ОЗХО Александр Шульгин, ответ на запрос немецкая сторона обязана предоставить в десятидневный срок.
От немецкого представительства при Организации по запрещению химического оружия потребовали выдать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным. Как пояснил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, до этого Россия пыталась добиться предоставления данных по анализам и иным материалам при помощи двусторонних каналов. Однако все усилия оказались тщетны.
В этой связи Россия требует от постпредства ФРГ при ОЗХО предоставить сведения о результатах анализов, биоматериалах и "иных клинических пробах Навального", которыми располагает Берлин.
При попытке выяснить, какие доказательства предъявляет Берлин, утверждая об отравлении Навального "Новичком", наблюдается следующая схема: представители ФРГ переводят стрелки на ОЗХО, а ОЗХО в лице её руководства предлагает выяснить у немцев, что они передают в Гаагу.
Шульгин указал на этот круговорот. И Россия в нынешней ситуации, подчеркнул он, будет "действовать строго в правовом поле конвенции, используя предусмотренные ею механизмы".
Отмечается, что в зависимости от ответа ФРГ на запрос по Навальному Россия будет "решать вопрос о наших дальнейших шагах, опять-таки с опорой на заложенные в конвенции возможности".

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