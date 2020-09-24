Германии дали десять дней объясниться по анализам Навального

От немецкого представительства при Организации по запрещению химического оружия потребовали выдать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным. Как пояснил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, до этого Россия пыталась добиться предоставления данных по анализам и иным материалам при помощи двусторонних каналов. Однако все усилия оказались тщетны.

В этой связи Россия требует от постпредства ФРГ при ОЗХО предоставить сведения о результатах анализов, биоматериалах и "иных клинических пробах Навального", которыми располагает Берлин.

При попытке выяснить, какие доказательства предъявляет Берлин, утверждая об отравлении Навального "Новичком", наблюдается следующая схема: представители ФРГ переводят стрелки на ОЗХО, а ОЗХО в лице её руководства предлагает выяснить у немцев, что они передают в Гаагу.

Шульгин указал на этот круговорот. И Россия в нынешней ситуации, подчеркнул он, будет "действовать строго в правовом поле конвенции, используя предусмотренные ею механизмы".

Отмечается, что в зависимости от ответа ФРГ на запрос по Навальному Россия будет "решать вопрос о наших дальнейших шагах, опять-таки с опорой на заложенные в конвенции возможности".