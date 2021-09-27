Германией станут управлять "на троих". Оглядываясь на Россию

Парламентские выборы в Германии завершились громким поражением блока ХДС/ХСС. Оно подвело жирную черту под "эпохой Меркель", которая не слишком помогала своим однопартийцам, не желая ассоциироваться с неизбежным поражением и сводя с партийным руководством личные счёты. Однако ясности насчёт того, кто и когда сформирует следующее правительство ФРГ в результате воскресных выборов, на которых победили с отрывом в 1,6% голосов социал-демократы (СДПГ), по-прежнему нет. Тут есть интрига, и не одна. Основных вариантов выхода из сложившейся ситуации два, один из которых для России чуть лучше другого.

Результаты парламентских выборов в Германии стали ожидавшейся сенсацией.

На первом месте с 25,7% голосов, согласно официальным предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На выборах четыре года назад у неё было 22%.

Любопытно, что в одномандатном округе в Потсдаме кандидат этой партии на пост канцлера Олаф Шольц победил с огромным преимуществом баллотировавшуюся в том же округе сопредседателя партии "Зелёные" Анналену Бербок.

На втором месте – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший 24,1% голосов избирателей (на прошлых выборах – 32,9%), что стало наихудшим результатом за его историю. ХДС проиграл социал-демократам даже на родине своего лидера Армина Лашета – в Северном Рейне – Вестфалии, где тот занимает пост земельного премьера.

На третьем месте – "Зелёные" с 14,8% голосов (8,9% на прошлых выборах).

На четвёртом месте – либерально-консервативная Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов (на прошлых выборах – 10,7%).

На пятом месте – асистемная национал-консервативная "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 10,3% (четыре года назад она получила 12%).

На шестом месте – Левая партия с 4,9% голосов (на прошлых выборах – 9,2%). Последняя попадает в парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

Что показали выборы?

Основные результаты выборов, как видим, заключаются в том, что крайне правые и крайне левые, которых истеблишмент всячески маргинализирует, выступили хуже, чем на предыдущих. Делающие ставку на молодёжь с фаршированными мозгами экологические экстремисты и глобалисты "Зелёные" – лучше. А в центре 1,4 миллиона голосов перетекли от блока ХДС/ХСС, избравшего себе слабого лидера и надоевшего избирателю за долгие годы у власти, к СДПГ. Её кандидату на канцлерский пост Олафу Шольцу, вице-премьеру и министру финансов нынешнего правительства, удалось выдать себя за продолжателя всего хорошего, что было при Меркель. Он сильно обошёл по популярности всех остальных претендентов и привёл партию к победе. Её предвыборный плакат гласил:

Кто хочет Шольца, тот голосует за СДПГ.

На фоне разочарования в ХДС/ХСС укрепила свои позиции и СвДП, за которую голосуют состоятельные избиратели – вменяемые либералы старого типа без новомодных закидонов. Если бы не использование блоком ХДС/ХСС, возглавлявшим "большую коалицию" с СДПГ на федеральном уровне, административного ресурса и грязных методов политической борьбы против Шольца (откровенно политизированное обвинение его подчинённых в коррупции, обыски и допросы), то отрыв социал-демократов мог бы быть ещё большим – на три-четыре процента.

При конвертации полученных партиями процентов в места в бундестаге получается, что у СДПГ их будет 206, у ХДС/ХСС – 196, у "Зелёных" – 118, у СвДП – 92, у АдГ – 83, у Левой партии – 39.

Какие есть варианты?

Что означает данный расклад сил? Он означает, что за Шольца и его СДПГ проголосовал лишь каждый четвёртый немец и для создания новой правящей коалиции им потребуется ещё минимум две партии, чего в ранее в ФРГ не случалось. Это также означает, поскольку ХДС/ХСС не сильно отстаёт от СДПГ, что возможность создать вокруг себя новую правящую коалицию имеется и у христианских демократов, несмотря на их поражение на выборах. А это, в свою очередь, означает, что с учётом того, что "Зелёные" готовы войти в любую правящую коалицию, судьба Германии оказывается в руках СвДП Линднера, хотя к финишу эта партия пришла лишь четвёртой.

Повторение новой "большой коалиции" в лице теперь уже СДПГ и ХДС/ХСС крайне маловероятно. Христианские демократы однозначно не согласятся на роль второй скрипки, а социал-демократы вряд ли быстро простят своих нынешних "партнёров" за грязные методы политической конкуренции. Поэтому Германии предстоят скорее не недели, а месяцы напряжённых переговоров с целью формирования нового правительства, в течение которых и. о. федерального канцлера останется Ангела Меркель.

Сначала это будут зондирующие переговоры с целью понять готовность предполагаемых партнёров пойти на участие в новом правительстве, а затем – коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора. Скорее всего, завершится всё это лишь к Рождеству.

С учётом почти 100-процентной невозможности повторения "большой коалиции" в составе христианских демократов, признающих, что понесли "горькое" и "катастрофическое" поражение, и социал-демократов и невозможности для последних создать "красно-зелёно-красную" коалицию с "Зелёными" и полурукопожатными "Левыми" (она в любом случае для СДПГ была бы наименее привлекательной, к тому же из-за слабого выступления "Левых" на выборах для этого не хватает пяти голосов), вариантов фактически только два. Это либо коалиция СДПГ с "Зелёными" и СвДП (по партийным цветам её называют "Светофор"). Либо это коалиция ХДС/ХСС с теми же партнёрами (коалиция "Ямайка"). И Шольц, и Лашет уже заявили, что будут такие коалиции создавать. Вернее, попробуют.

"Серый кардинал" Линднер

Главная интрига нынешних выборов заключается в том, что у ХДС/ХСС, несмотря на громкий провал (самый плохой результат с 1949 года показала на выборах и "баварская сестра" ХДС – ХСС), создать новую правящую коалицию может лучше получиться у… проигравших, чем у победителей, хотя за это придётся уплатить большую политическую цену новому "делателю королей" – Линднеру с его СвДП. А тот уже заявил, что по принципиальным соображениям и на основе сходства партийных программ предпочитает иметь дело с ХДС/ХСС, хотя ранее он не исключал и коалицию с социал-демократами.

Линднер создал таким образом условия, чтобы его обхаживали с двух сторон. Он уже заявил претензии на пост министра финансов. Слова Линднера о том, что "решающим фактором является не канцлер, а коалиция", и его знаменитая фраза, что "лучше совсем не править, чем править неправильно", однозначно свидетельствуют – он запросит самую высокую цену. Но на коалицию, в конце концов, согласится. Ибо иначе избиратели и истеблишмент ему не простят, если, как в прошлый раз, он сорвёт коалиционные переговоры. А он их не сорвёт, ведь тогда была Меркель, а теперь её не будет, и его никто политически не "съест".

Кристиан Линднер заявил претензии на пост министра финансов. Фото: Malte Krudewig / Globallookpress

Технически обе коалиции возможны. "Светофор" будет иметь 406 мест в бундестаге при необходимых 368, а "Ямайка" – 416. Ещё одна интрига заключается в том, что если переговоры будут пробуксовывать, у ХДС/ХСС есть возможность поменять Лашета, которому в любом случае придётся ответить за поражение, на баварского премьера от ХСС Маркуса Зёдера, который более популярен и лучше смотрится. Как заявил сам Лашет,

мы всё поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС.

Проблема Бербок

Ещё одной интригой воскресных выборов стало то, какие посты в будущем кабинете министров могут предложить "Зелёным", которые в обоих случаях войдут в новую правящую коалицию. Их лидер скандальная, недалёкая, вульгарная, уличённая в нечестности, ненавидящая Россию и смотрящая в рот Демократической партии США сопредседатель Бербок претендует по старой традиции (однажды "Зелёные" уже входили в федеральное правительство) на пост главы МИД. Но в этом случае просто невозможно себе вообразить, как Германия намерена укреплять отношения с Францией перед лицом диктата англосаксов в рамках Запада и выстраивать отношения с Россией.

Альма Бербок всегда выступала против "Северного потока – 2". Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

Представить себе Бербок, злейшего врага "Северного потока – 2", в Москве, на переговорах с Лавровым и Путиным, также не хватает воображения. Понятно, что этот пост ей давать нельзя, потому что, хотя на откуп внешнюю политику этой глобалистской партии никто не отдаст, у министра иностранных дел будет масса возможностей вставлять палки в колёса, делая Германию уязвимой для её тайных врагов и конкурентов.

Почему АдГ лишь пятая?

Воскресные выборы прошли с серьёзными нарушениями. Всего их было зафиксировано свыше 4,2 тысячи, в том числе 42 насильственных преступления, согласно Федеральному ведомству по уголовным делам. Грубо нарушил выборное законодательство сам Лашет. Голосуя, он, очевидно, сознательно нарушил параграф § 56 Закона о выборах, который гласит, что избиратель обязан хранить тайну выбора, в связи с чем должен "сложить бюллетень таким образом, чтобы его голос не был узнаваем". А вместо этого на экранах телевизоров вся Германия увидела, как проголосовал кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, который "неправильно" сложил бюллетень.

Совершенно вопиющий случай произошёл в Гёттингене (федеральная земля Нижняя Саксония), где пришлось заменять бланки для подсчёта голосов избирателей из-за отсутствия в списке ну, конечно же, АдГ – партии, членов которой немецкий истеблишмент и послушные СМИ выдают за нацистов и расистов. Демонизация и беззастенчивое использование административного ресурса – это одна из основных причин, почему АдГ на этих выборах стала всего лишь пятой.

Что с того?

Для России коалиция "Светофор" была бы более предпочтительна, чем "Ямайка", поскольку в ХДС/ХСС есть довольно мощное проамериканское крыло, которое неизбежно усилится с уходом Меркель, а СДПГ всегда выступала – в лице Вилли Брандта или Герхарда Шрёдера, например, – за всестороннее развитие и укрепление отношений с Россией. Разумеется, общую линию Запада Берлин и при Шольце будет обязан учитывать, ибо истинного суверенитета у ФРГ пока нет, но тем не менее.

Однако, если Германия станет "Ямайкой", тоже не будет ничего страшного. Лашет "понимает Россию", он выступал против экономических санкций и за строительство газопровода "Северный поток – 2", принимал активное участие в организации форума "Петербургский диалог" в 2019 году. Его более консервативный коллега Зёдер из ХСС ещё более позитивно настроен к России. Самое главное для обоих коалиций держать подальше "Зелёных" от министерств и ведомств, которые занимаются реальной политикой. Что касается лидера СвДП Линднера – "серого кардинала" при любом будущем канцлере, то он нормально относится к России и даже вполне комплиментарно высказывался по Крыму. Его партия выражает интересы бизнеса ФРГ, заинтересованного в возможно более тесных отношениях с Россией, и этим всё сказано.