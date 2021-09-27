Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Главная / Политика

Германией станут управлять "на троих". Оглядываясь на Россию

27 сентября 2021, 14:15  •  105 • Политика
Парламентские выборы в Германии завершились громким поражением блока ХДС/ХСС. Оно подвело жирную черту под "эпохой Меркель", которая не слишком помогала своим однопартийцам, не желая ассоциироваться с неизбежным поражением и сводя с партийным руководством личные счёты. Однако ясности насчёт того, кто и когда сформирует следующее правительство ФРГ в результате воскресных выборов, на которых победили с отрывом в 1,6% голосов социал-демократы (СДПГ), по-прежнему нет. Тут есть интрига, и не одна. Основных вариантов выхода из сложившейся ситуации два, один из которых для России чуть лучше другого.
Результаты парламентских выборов в Германии стали ожидавшейся сенсацией.
На первом месте с 25,7% голосов, согласно официальным предварительным данным Федеральной избирательной комиссии, – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На выборах четыре года назад у неё было 22%.
Любопытно, что в одномандатном округе в Потсдаме кандидат этой партии на пост канцлера Олаф Шольц победил с огромным преимуществом баллотировавшуюся в том же округе сопредседателя партии "Зелёные" Анналену Бербок.
На втором месте – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), получивший 24,1% голосов избирателей (на прошлых выборах – 32,9%), что стало наихудшим результатом за его историю. ХДС проиграл социал-демократам даже на родине своего лидера Армина Лашета – в Северном Рейне – Вестфалии, где тот занимает пост земельного премьера.
На третьем месте – "Зелёные" с 14,8% голосов (8,9% на прошлых выборах).
На четвёртом месте – либерально-консервативная Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5% голосов (на прошлых выборах – 10,7%).
На пятом месте – асистемная национал-консервативная "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 10,3% (четыре года назад она получила 12%).
На шестом месте – Левая партия с 4,9% голосов (на прошлых выборах – 9,2%). Последняя попадает в парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

Что показали выборы?

Основные результаты выборов, как видим, заключаются в том, что крайне правые и крайне левые, которых истеблишмент всячески маргинализирует, выступили хуже, чем на предыдущих. Делающие ставку на молодёжь с фаршированными мозгами экологические экстремисты и глобалисты "Зелёные" – лучше. А в центре 1,4 миллиона голосов перетекли от блока ХДС/ХСС, избравшего себе слабого лидера и надоевшего избирателю за долгие годы у власти, к СДПГ. Её кандидату на канцлерский пост Олафу Шольцу, вице-премьеру и министру финансов нынешнего правительства, удалось выдать себя за продолжателя всего хорошего, что было при Меркель. Он сильно обошёл по популярности всех остальных претендентов и привёл партию к победе. Её предвыборный плакат гласил:
Кто хочет Шольца, тот голосует за СДПГ.
На фоне разочарования в ХДС/ХСС укрепила свои позиции и СвДП, за которую голосуют состоятельные избиратели – вменяемые либералы старого типа без новомодных закидонов. Если бы не использование блоком ХДС/ХСС, возглавлявшим "большую коалицию" с СДПГ на федеральном уровне, административного ресурса и грязных методов политической борьбы против Шольца (откровенно политизированное обвинение его подчинённых в коррупции, обыски и допросы), то отрыв социал-демократов мог бы быть ещё большим – на три-четыре процента.
При конвертации полученных партиями процентов в места в бундестаге получается, что у СДПГ их будет 206, у ХДС/ХСС – 196, у "Зелёных" – 118, у СвДП – 92, у АдГ – 83, у Левой партии – 39.

Какие есть варианты?

Что означает данный расклад сил? Он означает, что за Шольца и его СДПГ проголосовал лишь каждый четвёртый немец и для создания новой правящей коалиции им потребуется ещё минимум две партии, чего в ранее в ФРГ не случалось. Это также означает, поскольку ХДС/ХСС не сильно отстаёт от СДПГ, что возможность создать вокруг себя новую правящую коалицию имеется и у христианских демократов, несмотря на их поражение на выборах. А это, в свою очередь, означает, что с учётом того, что "Зелёные" готовы войти в любую правящую коалицию, судьба Германии оказывается в руках СвДП Линднера, хотя к финишу эта партия пришла лишь четвёртой.
Повторение новой "большой коалиции" в лице теперь уже СДПГ и ХДС/ХСС крайне маловероятно. Христианские демократы однозначно не согласятся на роль второй скрипки, а социал-демократы вряд ли быстро простят своих нынешних "партнёров" за грязные методы политической конкуренции. Поэтому Германии предстоят скорее не недели, а месяцы напряжённых переговоров с целью формирования нового правительства, в течение которых и. о. федерального канцлера останется Ангела Меркель.
Сначала это будут зондирующие переговоры с целью понять готовность предполагаемых партнёров пойти на участие в новом правительстве, а затем – коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора. Скорее всего, завершится всё это лишь к Рождеству.
С учётом почти 100-процентной невозможности повторения "большой коалиции" в составе христианских демократов, признающих, что понесли "горькое" и "катастрофическое" поражение, и социал-демократов и невозможности для последних создать "красно-зелёно-красную" коалицию с "Зелёными" и полурукопожатными "Левыми" (она в любом случае для СДПГ была бы наименее привлекательной, к тому же из-за слабого выступления "Левых" на выборах для этого не хватает пяти голосов), вариантов фактически только два. Это либо коалиция СДПГ с "Зелёными" и СвДП (по партийным цветам её называют "Светофор"). Либо это коалиция ХДС/ХСС с теми же партнёрами (коалиция "Ямайка"). И Шольц, и Лашет уже заявили, что будут такие коалиции создавать. Вернее, попробуют.

"Серый кардинал" Линднер

Главная интрига нынешних выборов заключается в том, что у ХДС/ХСС, несмотря на громкий провал (самый плохой результат с 1949 года показала на выборах и "баварская сестра" ХДС – ХСС), создать новую правящую коалицию может лучше получиться у… проигравших, чем у победителей, хотя за это придётся уплатить большую политическую цену новому "делателю королей" – Линднеру с его СвДП. А тот уже заявил, что по принципиальным соображениям и на основе сходства партийных программ предпочитает иметь дело с ХДС/ХСС, хотя ранее он не исключал и коалицию с социал-демократами.
Линднер создал таким образом условия, чтобы его обхаживали с двух сторон. Он уже заявил претензии на пост министра финансов. Слова Линднера о том, что "решающим фактором является не канцлер, а коалиция", и его знаменитая фраза, что "лучше совсем не править, чем править неправильно", однозначно свидетельствуют – он запросит самую высокую цену. Но на коалицию, в конце концов, согласится. Ибо иначе избиратели и истеблишмент ему не простят, если, как в прошлый раз, он сорвёт коалиционные переговоры. А он их не сорвёт, ведь тогда была Меркель, а теперь её не будет, и его никто политически не "съест".
Кристиан Линднер заявил претензии на пост министра финансов. Фото: Malte Krudewig / Globallookpress
Тема семьи и защиты детей может стать главной в новом созыве Думы
Технически обе коалиции возможны. "Светофор" будет иметь 406 мест в бундестаге при необходимых 368, а "Ямайка" – 416. Ещё одна интрига заключается в том, что если переговоры будут пробуксовывать, у ХДС/ХСС есть возможность поменять Лашета, которому в любом случае придётся ответить за поражение, на баварского премьера от ХСС Маркуса Зёдера, который более популярен и лучше смотрится. Как заявил сам Лашет,
мы всё поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС.

Проблема Бербок

Ещё одной интригой воскресных выборов стало то, какие посты в будущем кабинете министров могут предложить "Зелёным", которые в обоих случаях войдут в новую правящую коалицию. Их лидер скандальная, недалёкая, вульгарная, уличённая в нечестности, ненавидящая Россию и смотрящая в рот Демократической партии США сопредседатель Бербок претендует по старой традиции (однажды "Зелёные" уже входили в федеральное правительство) на пост главы МИД. Но в этом случае просто невозможно себе вообразить, как Германия намерена укреплять отношения с Францией перед лицом диктата англосаксов в рамках Запада и выстраивать отношения с Россией.
Альма Бербок всегда выступала против "Северного потока – 2". Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
Представить себе Бербок, злейшего врага "Северного потока – 2", в Москве, на переговорах с Лавровым и Путиным, также не хватает воображения. Понятно, что этот пост ей давать нельзя, потому что, хотя на откуп внешнюю политику этой глобалистской партии никто не отдаст, у министра иностранных дел будет масса возможностей вставлять палки в колёса, делая Германию уязвимой для её тайных врагов и конкурентов.

Почему АдГ лишь пятая?

Воскресные выборы прошли с серьёзными нарушениями. Всего их было зафиксировано свыше 4,2 тысячи, в том числе 42 насильственных преступления, согласно Федеральному ведомству по уголовным делам. Грубо нарушил выборное законодательство сам Лашет. Голосуя, он, очевидно, сознательно нарушил параграф § 56 Закона о выборах, который гласит, что избиратель обязан хранить тайну выбора, в связи с чем должен "сложить бюллетень таким образом, чтобы его голос не был узнаваем". А вместо этого на экранах телевизоров вся Германия увидела, как проголосовал кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС, который "неправильно" сложил бюллетень.
Совершенно вопиющий случай произошёл в Гёттингене (федеральная земля Нижняя Саксония), где пришлось заменять бланки для подсчёта голосов избирателей из-за отсутствия в списке ну, конечно же, АдГ – партии, членов которой немецкий истеблишмент и послушные СМИ выдают за нацистов и расистов. Демонизация и беззастенчивое использование административного ресурса – это одна из основных причин, почему АдГ на этих выборах стала всего лишь пятой.

Что с того?

Для России коалиция "Светофор" была бы более предпочтительна, чем "Ямайка", поскольку в ХДС/ХСС есть довольно мощное проамериканское крыло, которое неизбежно усилится с уходом Меркель, а СДПГ всегда выступала – в лице Вилли Брандта или Герхарда Шрёдера, например, – за всестороннее развитие и укрепление отношений с Россией. Разумеется, общую линию Запада Берлин и при Шольце будет обязан учитывать, ибо истинного суверенитета у ФРГ пока нет, но тем не менее.
Однако, если Германия станет "Ямайкой", тоже не будет ничего страшного. Лашет "понимает Россию", он выступал против экономических санкций и за строительство газопровода "Северный поток – 2", принимал активное участие в организации форума "Петербургский диалог" в 2019 году. Его более консервативный коллега Зёдер из ХСС ещё более позитивно настроен к России. Самое главное для обоих коалиций держать подальше "Зелёных" от министерств и ведомств, которые занимаются реальной политикой. Что касается лидера СвДП Линднера – "серого кардинала" при любом будущем канцлере, то он нормально относится к России и даже вполне комплиментарно высказывался по Крыму. Его партия выражает интересы бизнеса ФРГ, заинтересованного в возможно более тесных отношениях с Россией, и этим всё сказано.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
27 сентября 2021, 01:25
Сербия готовится к войне? Белград стягивает войска к границе с Косово
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2021, 10:10
В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
24 сентября 2021, 01:00
"Убрать своих, чтобы выставить себя жертвой": Французские читатели "раскусили" план Киева
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
20 сентября 2021, 17:15
Благодаря Чемезову и Мантурову Запад может за минуту оставить Россию без связи, компьютеров и промышленности
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
25 сентября 2021, 20:05
На Украине появился "теневой президент": Политолог назвал имя
24 сентября 2021, 04:40
Сардана Авксентьева о бунте в городе: "Было страшно. Чисто по-человечески"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.