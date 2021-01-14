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Герман Греф теперь играет в открытую: Цель - наши дети, школы и дистант
14 января 2021, 18:05 • 98 • Политика
На Гайдаровском форуме глава "Сбера" Герман Греф ведёт панель "Будущее образование в России". Юрий Пронько сделал мрачный прогноз.
Глава Сбера Герман Греф ведёт на Гайдаровском форуме панель "Будущее образование в России". Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько увидел в этом недобрый знак.
Эксперт отметил, что выбор темы, которой решил посвятить своё выступление Греф, вряд ли является случайным. Он раскрывает истинные приоритеты Сбера и его планы на будущее.
- отметил Юрий Пронько в своём Telegram-канале.
Напомним, что это согласуется с ранее анонсированными проектами Сбера. Превратившись из обычного банка в "экосистему", он стал активно продвигать различные онлайн-проекты, в том числе - по дистанционному обучению.
Теперь Герман Греф играет в открытую, расставляя приоритеты на одном из главных экономических форумов. Очевидно, цель Грефа - наши дети, школы, и, кто знает, возможно, глава Сбера не оставил планов о переводе на дистанционное обучение российских учеников.
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