Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

Герман Греф теперь играет в открытую: Цель - наши дети, школы и дистант

14 января 2021, 18:05  •  98 • Политика
На Гайдаровском форуме глава "Сбера" Герман Греф ведёт панель "Будущее образование в России". Юрий Пронько сделал мрачный прогноз.
Глава Сбера Герман Греф ведёт на Гайдаровском форуме панель "Будущее образование в России". Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько увидел в этом недобрый знак.
Эксперт отметил, что выбор темы, которой решил посвятить своё выступление Греф, вряд ли является случайным. Он раскрывает истинные приоритеты Сбера и его планы на будущее.
На Гайдаровском форуме господин Греф ведёт панель "Будущее образование в России". Не про экономику, финансы или банки, а про сферу, которой он очень хочет управлять,
- отметил Юрий Пронько в своём Telegram-канале.
Напомним, что это согласуется с ранее анонсированными проектами Сбера. Превратившись из обычного банка в "экосистему", он стал активно продвигать различные онлайн-проекты, в том числе - по дистанционному обучению.
Теперь Герман Греф играет в открытую, расставляя приоритеты на одном из главных экономических форумов. Очевидно, цель Грефа - наши дети, школы, и, кто знает, возможно, глава Сбера не оставил планов о переводе на дистанционное обучение российских учеников.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 12:35
"Забыл рассказать. Засуетился": Раскрыта реальная причина возвращения Навального в Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
11 января 2021, 16:45
«Там Сибирь и там наши возможности». Карасёв призвал украинцев идти на Москву, а не от неё
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
11 января 2021, 08:30
"Ещё три года - и Россию ждёт крах": Пугающий прогноз порадовал украинцев
09 января 2021, 18:55
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.