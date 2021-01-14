Герман Греф теперь играет в открытую: Цель - наши дети, школы и дистант

Глава Сбера Герман Греф ведёт на Гайдаровском форуме панель "Будущее образование в России". Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько увидел в этом недобрый знак.

Эксперт отметил, что выбор темы, которой решил посвятить своё выступление Греф, вряд ли является случайным. Он раскрывает истинные приоритеты Сбера и его планы на будущее.

На Гайдаровском форуме господин Греф ведёт панель "Будущее образование в России". Не про экономику, финансы или банки, а про сферу, которой он очень хочет управлять,

- отметил Юрий Пронько в своём Telegram-канале.

Напомним, что это согласуется с ранее анонсированными проектами Сбера. Превратившись из обычного банка в "экосистему", он стал активно продвигать различные онлайн-проекты, в том числе - по дистанционному обучению.

Теперь Герман Греф играет в открытую, расставляя приоритеты на одном из главных экономических форумов. Очевидно, цель Грефа - наши дети, школы, и, кто знает, возможно, глава Сбера не оставил планов о переводе на дистанционное обучение российских учеников.