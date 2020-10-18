Герман Греф попался. "Пора задать вопросы органам", уверен Малофеев

Сбербанк России проводит рекордную закупку программного обеспечения Microsoft - на эти цели выделено 6 402 226 749,41 рубля. Форма аукциона - сугубо закрытая, "адресный запрос котировок в электронной форме (среди определённого круга участников)". Состав закупки - сугубо закрытый... В деталях о сделке Царьград писал чуть раньше. Здесь же напомним, что происходящее - вопрос национальной безопасности.

Сбербанк полностью игнорирует распоряжения правительства о приоритете отечественного программного обеспечения: безусловно, аналогов продукции Microsoft у нас просто нет, но почему мы вкладываемся в финансирование разработок, которые могут быть использованы против нас? Никто в России толком не знает, что "зашито" в продуктах Microsoft. Эта компания известна своим принципиальным подходом к продукту: исходный код должен быть закрыт. Тут и защита авторских прав, и защита от хакеров (хотя многие считают, что открытое ПО защищено лучше, так как уязвимости там легче обнаружить), и - не исключено - скрытая интеграция недокументированных систем контроля пользователя.

Несложно предположить, что в Редмонде благодаря сотрудничеству со Сбербанком есть довольно полный цифровой портрет сотни миллионов российских граждан. А "зелёный банк", напомним, с нездоровой активностью собирает и биометрию - никто не может быть уверенным, что она, вопреки законам о защите личных данных, не утекает за рубеж.

Обо всех перечисленных обстоятельствах в эфире "Первого русского" говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев вместе с ведущим канала Юрием Пронько. Константин Малофеев подчеркнул:

"Мы говорим не о деньгах и даже не о любви Германа Грефа к Биллу Гейтсу и в целом всему зарубежному. Вопрос совершенно иной, и он, действительно, связан с национальной безопасностью. Именно поэтому мы и должны адресовать всё правоохранительным органам, чтобы они обеспечили безопасность наших персональных данных в этом конкретном случае. Поскольку это не шутка, - подчеркнул Малофеев в программе "Царьград. Главное". - Мы знаем, что Гейтс не дружит с головой, он открыто говорит о пользе сокращения населения. И корпорация этого человека получает наши личные данные. А главный банк страны собирается нас просто продать покупателю с маниакальными идеями".

Как добавил Юрий Пронько, Царьград продолжит поднимать вопросы небезопасных сделок, обращая на них внимание правоохранительных органов.