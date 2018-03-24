Герасимов: стремление США к лидерству в мире ведет к межгосударственному противоборству

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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стремление США к глобальному лидерству приводит к тотальному межгосударственному противоборству, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в Военной академии Генштаба.

"Сегодня определяющее влияние на развитие военно-политической обстановки в мире оказывает стремление Соединенных Штатов Америки не допустить утраты глобального лидерства, сохранить однополярный мир любыми средствами, включая военные. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе и России, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство", - сказал Герасимов.

"Вследствие этого резко активизировалось межгосударственное противоборство. Его основу по-прежнему составляют невоенные меры - политические, экономические и информационные. Более того, помимо упомянутых сфер оно постепенно распространилось на все стороны деятельности современного общества - дипломатические, научные, спортивные, культурные и фактически стало тотальным", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он отметил, что при этом нельзя утверждать, что вооруженная борьба отошла на второй план. "Действительность показывает, что экономические, политические, дипломатические и другие невоенные меры со стороны Запада в отношении неугодных государств подкрепляются угрозой применения военной силы или прямым ее использованием", - констатировал начальник генерал.

По словам Герасимова, "при этом военная сила Соединенными Штатами и их союзниками зачастую применяется в обход общепринятых норм международного права или на основе искаженных трактовок этих норм в свою пользу, под лозунгом защиты демократии".