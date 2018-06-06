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Геращенко призвал проверить сотрудников СБУ, имевших доступ к «списку жертв» по делу Бабченко

06 июня 2018, 14:09  •  62 • Украина
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что за разглашение списка, в котором якобы содержались сведения о 47 лицах — предполагаемых следующих жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, нужно наказывать не журналистов, а сотрудников СБУ.
 
© Olena Khudiakova globallookpress.com
 

«В первую очередь мы должны наказывать не журналистов этого издания, а привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, кто разгласил эту информацию», — цитирует «112 Украина» Геращенко.

По его словам, СБУ стоит проверить всех, кто имел доступ к списку с украинской стороны.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело по факту публикации списка.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины опубликовало список.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранительные органы в результате инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко получили список из 47 человек, которые могли стать «следующими жертвами».

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