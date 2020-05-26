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Геращенко: нет оснований для отставки Авакова, так как, Кагарлык – не Врадиевка

26 мая 2020, 18:55  •  27 • Украина

Пытки и изнасилования задержанных и свидетелей в полицейском отделении Кагарлыка Киевской области не могут быть основанием для отправки в отставку министра МВД Арсена Авакова.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, до Майдана такие преступления скрывались, а теперь не скрываются и это хорошо.

«Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей», – сказал он, добавив, что после звонка потерпевшей о совершенном преступлении за 12 часов было проведено расследование, задержание подозреваемых, что является показателем реакции полиции.


По его словам, некоторые необоснованно проводят параллели между событиями в Кагарлыке и Врадиевке, в которой в 2013 году вспыхнули массовые протесты из-за изнасилования и попытки убийства местной жительницы полицейскими.

«Но там это пытались скрыть, а сегодня никто такие вещи не скрывает, есть полная нетерпимость к подобным поступкам. Поэтому действия полиции были четкие», – отметил Геращенко.

Он признал, что после Майдана набрали в полицию всех подряд, особенно бывших АТОшников.

«К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 000 человек, и не все из них соответствуют высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции», – подчеркнул Геращенко.

По его словам, трудно подобрать нормальных сотрудников, особенно в сельской местности, из-за низких зарплат.

«Трудно находить, особенно в сельской местности молодежь, которая хотела за эту зарплату выполнять работу. Но мы будем отбирать кадры», – заверил Геращенко.

При этом, он исключает массовую переаттестацию в полиции. Подчеркнув, что задержанные полицейские проработали в полиции несколько лет, их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-16 годах, Геращенко заявил:

«Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших – уволить из-за необъективных причин. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации. Начальник отделения точно работать не будет. Всегда есть доля вины на руководителе. Значит он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут насиловать и им за это ничего не будет».

Замглавы МВД призвал людей сообщать об известных им случаях недопустимых действий полиции по номеру «102», заверив, что все такие сообщения «идут отдельным красным коридором».

Напомним, 25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц. Досудебное расследование ведётся по фактам ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 365 (превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием) Уголовного кодекса Украины.

Отделение полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей

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