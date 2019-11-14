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«Геостратегическое переформатирование»: как США намерены противостоять России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе
14 ноября 2019, 11:54 • 37 • В мире
Так называемый Индо-Тихоокеанский регион является «приоритетным театром военных действий» для Соединённых Штатов, отметил министр обороны США Марк Эспер. Об этом говорится в заявлении Пентагона в преддверии турне главы ведомства по странам региона. В сообщении также отмечается, что потенциальные угрозы, по мнению Вашингтона, исходят от России и Китая. Как считают эксперты, американская сторона намеренно говорит об «опасности», надвигающейся со стороны Москвы и Пекина: это нужно Белому дому, чтобы объяснить действия, направленные на увеличение своего влияния в этой части планеты.
Здание Пентагона AFP © SAUL LOEB
Глава Пентагона Марк Эспер назвал Индо-Тихоокеанский регион «приоритетным театром военных действий» для Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в преддверии поездок министра в Южную Корею, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.
«Сеть союзников — главное боевое преимущество Соединённых Штатов, что наиболее значимо в Индо-Тихоокеанском регионе, который министр обороны США Марк Эспер назвал «приоритетным для Америки театром военных действий», — заявили в Пентагоне.
Отмечается, что «поддержание союзов и привлечение новых партнёров» в регионе входит в задачи Национальной оборонной стратегии США.
«В сердце американской стратегии лежит идея о том, что США — тоже тихоокеанская держава. И поездка Эспера это подчёркивает», — говорится в сообщении Пентагона.
Там напомнили, что своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон считает Таиланд, Южную Корею, Японию, Филиппины, Австралию и Новую Зеландию. В число «партнёров» американской стороны входят Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Бруней «и многие другие».
Вместе с тем в Минобороны сообщили, что считают Москву и Пекин наиболее серьёзными источниками потенциальных угроз в регионе.
«В фокусе Национальной оборонной стратегии США находится возвращение соперничества великих держав. Самые серьёзные угрозы исходят от Китая и России», — отмечается на сайте оборонного ведомства.
При этом подчёркивается, что КНР представляет наибольшую опасность для Вашингтона.
«Военная стратегия КНР — часть общегосударственного подхода страны. Наряду со своей военной мощью Пекин использует дипломатические пути, политическое влияние и экономические меры. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» — это оцениваемая в $1 трлн попытка заменить текущую международную систему, так хорошо служившую Индо-Тихоокеанскому региону с 1945 года, на ту, в которой центральную роль будет играть Китай», — говорится в сообщении Пентагона.
Политическая география
Со словам ведущего сотрудника Центра безопасности РАН Константина Блохина, Вашингтон связывает «российскую и китайскую угрозы» с расширением партнёрства США и других стран в регионе, чтобы объяснить свои действия, направленные на увеличение влияния в этой части планеты.
При этом Блохин подчеркнул, что термин Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) был искусственно создан американскими политтехнологами около пяти лет назад и включает в себя ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Эксперт отметил, что из-за «американоцентричности» ИТР, в экспертном сообществе принято использовать более широкое понятие АТР.
Отметим, что в начале ноября премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post заявил, что США пытаются усилить влияние в Юго-Восточной Азии через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Мнение Блохина разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, Индо-Тихоокеанский регион — понятие больше политическое, чем географическое.
«Вашингтон ввёл это обозначение, чтобы связать Соединённые Штаты одновременно и с Восточной Азией, и с Индией. Такая же схема использовалась при создании так называемого Североатлантического региона, которого в истории никогда не существовало. Это нужно было, чтобы создать региональное военно-политическое объединение НАТО», — отметил эксперт в разговоре с RT.
«Выстраивают периметр сдерживания»
Как отмечают аналитики, Вашингтон в последнее время предпринимает множество попыток, чтобы «расширить число ближайших союзников» в ИТР. Так, Эспер в августе совершил аналогичное турне по странам Восточной Азии.
Тогда глава Пентагона посетил Монголию и встретился с министром обороны республики Нямаагийн Энхболдом. Стороны обсудили «общие для США и Монголии ценности», а Эспер заявил, что Соединённые Штаты гордятся статусом важного партнёра Монголии и будут сотрудничать с этим государством «для укрепления отношений и достижения поставленных целей».
После этого Эспер отправился в Южную Корею, где по итогам визита в Сеул заявил, что два государства будут «продолжать держаться вместе, чтобы поддержать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
В рамках турне Эспер также побывал в Австралии. Накануне той поездки глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Эспер озвучил эту инициативу после появления сообщения о выхода США из ДРСМД.
Уже в конце августа Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности при Пентагоне заявило, что Госдеп одобрил продажу Японии 73 ракет системы противоракетной обороны на $3,29 млрд. Отмечалось, что эта сделка должна укрепить национальную безопасность США за счёт повышения обороноспособности «крупного союзника» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В сентябре Белый дом продлил соглашение о двустороннем военном сотрудничестве с Сингапуром. Документ будет действовать до 2035 года и предполагает, что Вашингтон может использовать сингапурские военные базы в своих целях.
Кроме того, американская сторона наращивает военное партнёрство с Индией. Так, 13 октября в Соединённых Штатах стартовали совместные учения военнослужащих американского и индийского спецназа «Ваджра Прахар».
По мнению Андрея Сидорова, Соединённые Штаты, увеличивая взаимодействие в военной сфере с такими странами как Япония, Сингапур, Монголия и Индия, постепенно «выстраивают периметр сдерживания» вокруг России и Китая.
«Упор делается именно на азиатскую часть АТР и на Индию как форпост на юге, у которого всегда были непростые отношения с Пекином. Это такое геостратегическое переформатирование пространства, индо-тихоокеанский концепт, который позволяет США контролировать процессы, происходящие в самом ключевом регионе мира для развития мировой экономики и политики», — заявил эксперт.
«Однако если Вашингтон разместит там ракеты средней дальности, как предлагал Эспер, то тем самым они создадут прямую угрозу Китаю и России, и, соответственно, Москва будет вынуждена ответить на этот шаг», — подчеркнул аналитик.
По словам Сидорова, американская геополитическая стратегия предполагает ставку на сотрудничество с прибрежными государствами региона, в том числе и военное. Эксперт отметил, что таким образом США стремятся предотвратить лидерство Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«США хотят переиграть Китай, и для этого им нужно, чтобы все инфраструктурные пути, которые КНР собирается создать в рамках инициативы «Один пояс — один путь», вели в никуда, то есть в регионы, которые контролируются Вашингтоном», — пояснил аналитик.
В свою очередь, Константин Блохин считает, что Вашингтон на данном этапе ведёт борьбу за союзников в АТР и старается «обложить Китай со всех сторон».
«Главная ставка будет делаться на страны, которые уже связаны с США военно-политическими альянсами, в том числе Японию, Южную Корею, Австралию и Индию. Таиланд также является проамериканским, там находятся военные базы Соединённых Штатов», — сказал эксперт.
Бескомпромиссная конкуренция
По мнению аналитиков, своими заявлениями и действиями по усилению влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и обвинениями в адрес России и КНР Вашингтон только подталкивает Москву и Пекин к более крепкому союзу и расширению взаимовыгодного партнёрства.
Напомним, в начале августа в ходе своего визита в Австралию Марк Эспер заявил, что США не поддерживают стремление КНР к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.
Пекин со своей стороны выступил с резкой критикой инициативы министра обороны США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Российская сторона также осудила план Соединённых Штатов по размещению этих вооружений. Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе государствам-членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на установку в Европе и других регионах ракет, подпадавших под ДРСМД.
На послание российского лидера тогда отреагировали в Китае, Германии, Франции, ЕС и Турции.
По мнению Константина Блохина, чисто экономически США проиграют конкуренцию в Азии Китаю, который сегодня крайне быстро заполняет свободные ниши и вытесняет Вашингтон.
При этом Вашингтон стремится разрушить партнёрство России и Китая, отмечает Блохин, однако своими действиями по милитаризации Индо-Тихоокеанского региона только закрепляет союзнические отношения РФ и КНР.
«На данном этапе Москва уже помогает Пекину создавать систему предупреждения о запусках ракет, что говорит о высоком уровне взаимодействия сторон», — констатировал эксперт.
Несмотря на это Блохин не исключил, что Вашингтону всё-таки удастся разместить в Азии ракеты меньшей и средней дальности.
«Уровень милитаризации в регионе будет усиливаться. Вместе с тем конкуренция в АТР и ИТР станет сверхжёсткой и бескомпромиссной, потому что военно-политический центр мира будет находится именно там», — заключил аналитик.
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