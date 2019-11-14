«Геостратегическое переформатирование»: как США намерены противостоять России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Так называемый Индо-Тихоокеанский регион является «приоритетным театром военных действий» для Соединённых Штатов, отметил министр обороны США Марк Эспер. Об этом говорится в заявлении Пентагона в преддверии турне главы ведомства по странам региона. В сообщении также отмечается, что потенциальные угрозы, по мнению Вашингтона, исходят от России и Китая. Как считают эксперты, американская сторона намеренно говорит об «опасности», надвигающейся со стороны Москвы и Пекина: это нужно Белому дому, чтобы объяснить действия, направленные на увеличение своего влияния в этой части планеты.

Глава Пентагона Марк Эспер назвал Индо-Тихоокеанский регион «приоритетным театром военных действий» для Соединённых Штатов. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном в преддверии поездок министра в Южную Корею, Таиланд, Филиппины и Вьетнам.

«Сеть союзников — главное боевое преимущество Соединённых Штатов, что наиболее значимо в Индо-Тихоокеанском регионе, который министр обороны США Марк Эспер назвал «приоритетным для Америки театром военных действий», — заявили в Пентагоне.

Отмечается, что «поддержание союзов и привлечение новых партнёров» в регионе входит в задачи Национальной оборонной стратегии США.

«В сердце американской стратегии лежит идея о том, что США — тоже тихоокеанская держава. И поездка Эспера это подчёркивает», — говорится в сообщении Пентагона.

Там напомнили, что своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе Вашингтон считает Таиланд, Южную Корею, Японию, Филиппины, Австралию и Новую Зеландию. В число «партнёров» американской стороны входят Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Бруней «и многие другие».

Вместе с тем в Минобороны сообщили, что считают Москву и Пекин наиболее серьёзными источниками потенциальных угроз в регионе.

«В фокусе Национальной оборонной стратегии США находится возвращение соперничества великих держав. Самые серьёзные угрозы исходят от Китая и России», — отмечается на сайте оборонного ведомства.

При этом подчёркивается, что КНР представляет наибольшую опасность для Вашингтона.

«Военная стратегия КНР — часть общегосударственного подхода страны. Наряду со своей военной мощью Пекин использует дипломатические пути, политическое влияние и экономические меры. Китайская инициатива «Один пояс — один путь» — это оцениваемая в $1 трлн попытка заменить текущую международную систему, так хорошо служившую Индо-Тихоокеанскому региону с 1945 года, на ту, в которой центральную роль будет играть Китай», — говорится в сообщении Пентагона.

Политическая география

Со словам ведущего сотрудника Центра безопасности РАН Константина Блохина, Вашингтон связывает «российскую и китайскую угрозы» с расширением партнёрства США и других стран в регионе, чтобы объяснить свои действия, направленные на увеличение влияния в этой части планеты.

«США рассматривают военный потенциал России как угрозу своей безопасности, поскольку РФ физически способна нанести удар по Соединённым Штатам. При этом Китай расценивается как долгосрочная угроза, поскольку эта страна уже сейчас бросает вызов Вашингтону в экономической сфере и является конкурентом США», — заявил собеседник RT.

При этом Блохин подчеркнул, что термин Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) был искусственно создан американскими политтехнологами около пяти лет назад и включает в себя ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Эксперт отметил, что из-за «американоцентричности» ИТР, в экспертном сообществе принято использовать более широкое понятие АТР.

Отметим, что в начале ноября премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post заявил, что США пытаются усилить влияние в Юго-Восточной Азии через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Francisco Seco/Pool

Мнение Блохина разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, Индо-Тихоокеанский регион — понятие больше политическое, чем географическое.

«Вашингтон ввёл это обозначение, чтобы связать Соединённые Штаты одновременно и с Восточной Азией, и с Индией. Такая же схема использовалась при создании так называемого Североатлантического региона, которого в истории никогда не существовало. Это нужно было, чтобы создать региональное военно-политическое объединение НАТО», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Выстраивают периметр сдерживания»

Как отмечают аналитики, Вашингтон в последнее время предпринимает множество попыток, чтобы «расширить число ближайших союзников» в ИТР. Так, Эспер в августе совершил аналогичное турне по странам Восточной Азии.

Тогда глава Пентагона посетил Монголию и встретился с министром обороны республики Нямаагийн Энхболдом. Стороны обсудили «общие для США и Монголии ценности», а Эспер заявил, что Соединённые Штаты гордятся статусом важного партнёра Монголии и будут сотрудничать с этим государством «для укрепления отношений и достижения поставленных целей».

После этого Эспер отправился в Южную Корею, где по итогам визита в Сеул заявил, что два государства будут «продолжать держаться вместе, чтобы поддержать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В рамках турне Эспер также побывал в Австралии. Накануне той поездки глава Пентагона выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Эспер озвучил эту инициативу после появления сообщения о выхода США из ДРСМД.

Уже в конце августа Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности при Пентагоне заявило, что Госдеп одобрил продажу Японии 73 ракет системы противоракетной обороны на $3,29 млрд. Отмечалось, что эта сделка должна укрепить национальную безопасность США за счёт повышения обороноспособности «крупного союзника» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В сентябре Белый дом продлил соглашение о двустороннем военном сотрудничестве с Сингапуром. Документ будет действовать до 2035 года и предполагает, что Вашингтон может использовать сингапурские военные базы в своих целях.

Кроме того, американская сторона наращивает военное партнёрство с Индией. Так, 13 октября в Соединённых Штатах стартовали совместные учения военнослужащих американского и индийского спецназа «Ваджра Прахар».

Совместные учения военнослужащих американского и индийского спецназа «Ваджра Прахар»

Flickr

© U.S. Army Special Forces Command (Airborne)

По мнению Андрея Сидорова, Соединённые Штаты, увеличивая взаимодействие в военной сфере с такими странами как Япония, Сингапур, Монголия и Индия, постепенно «выстраивают периметр сдерживания» вокруг России и Китая.

«Упор делается именно на азиатскую часть АТР и на Индию как форпост на юге, у которого всегда были непростые отношения с Пекином. Это такое геостратегическое переформатирование пространства, индо-тихоокеанский концепт, который позволяет США контролировать процессы, происходящие в самом ключевом регионе мира для развития мировой экономики и политики», — заявил эксперт.

Сидоров также считает, что в последние годы американская сторона намеренно сосредотачивает свои силы в Тихоокеанском регионе.

«Однако если Вашингтон разместит там ракеты средней дальности, как предлагал Эспер, то тем самым они создадут прямую угрозу Китаю и России, и, соответственно, Москва будет вынуждена ответить на этот шаг», — подчеркнул аналитик.

По словам Сидорова, американская геополитическая стратегия предполагает ставку на сотрудничество с прибрежными государствами региона, в том числе и военное. Эксперт отметил, что таким образом США стремятся предотвратить лидерство Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«США хотят переиграть Китай, и для этого им нужно, чтобы все инфраструктурные пути, которые КНР собирается создать в рамках инициативы «Один пояс — один путь», вели в никуда, то есть в регионы, которые контролируются Вашингтоном», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Константин Блохин считает, что Вашингтон на данном этапе ведёт борьбу за союзников в АТР и старается «обложить Китай со всех сторон».

«Главная ставка будет делаться на страны, которые уже связаны с США военно-политическими альянсами, в том числе Японию, Южную Корею, Австралию и Индию. Таиланд также является проамериканским, там находятся военные базы Соединённых Штатов», — сказал эксперт.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

Бескомпромиссная конкуренция

По мнению аналитиков, своими заявлениями и действиями по усилению влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и обвинениями в адрес России и КНР Вашингтон только подталкивает Москву и Пекин к более крепкому союзу и расширению взаимовыгодного партнёрства.

Напомним, в начале августа в ходе своего визита в Австралию Марк Эспер заявил, что США не поддерживают стремление КНР к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пекин со своей стороны выступил с резкой критикой инициативы министра обороны США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Российская сторона также осудила план Соединённых Штатов по размещению этих вооружений. Владимир Путин 19 сентября направил ряду стран, в том числе государствам-членам НАТО, послание с предложением ввести мораторий на установку в Европе и других регионах ракет, подпадавших под ДРСМД.

На послание российского лидера тогда отреагировали в Китае, Германии, Франции, ЕС и Турции.

По мнению Константина Блохина, чисто экономически США проиграют конкуренцию в Азии Китаю, который сегодня крайне быстро заполняет свободные ниши и вытесняет Вашингтон.

«Поэтому единственный способ для Белого дома как-то компенсировать этот провал — наращивать военное сотрудничество с другими странами в регионе», — заявил аналитик.

При этом Вашингтон стремится разрушить партнёрство России и Китая, отмечает Блохин, однако своими действиями по милитаризации Индо-Тихоокеанского региона только закрепляет союзнические отношения РФ и КНР.

«На данном этапе Москва уже помогает Пекину создавать систему предупреждения о запусках ракет, что говорит о высоком уровне взаимодействия сторон», — констатировал эксперт.

Несмотря на это Блохин не исключил, что Вашингтону всё-таки удастся разместить в Азии ракеты меньшей и средней дальности.

«Уровень милитаризации в регионе будет усиливаться. Вместе с тем конкуренция в АТР и ИТР станет сверхжёсткой и бескомпромиссной, потому что военно-политический центр мира будет находится именно там», — заключил аналитик.