Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута, заявили сегодня в Счётной палате.

Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников уверен, что нынешний финансово-экономический блок правительства однозначно не справится с этой целью.

"Этот блок построен на праволиберальных принципах, суть которых в существовании некой внешней, подчёркиваю, эмиссии, которая какими-то крохами доходит до России. Мы перераспределяем её внутри России, причём так, чтобы богатые получали больше, а бедные меньше, и надеемся, что этих денег хватит, чтобы уровень бедности уменьшился. Если бы, например, экономика России росла на 10% в год, тогда они что-то бы смогли, просто перераспределяя. Но в нынешних условиях результата нет", - пояснил Школьников.

По его словам, глава Минфина Антон Силуанов и его коллеги пользуются старыми инструментами, а на новые у них даже намёка нет.

"У Белоусова, и в том, что непосредственно с его участием делается, логика видна. Хотя бы проявляться стала. А у этих ребят логики нет в принципе. Они живут полностью в той системе, в которой жили. Они не выполнят национальную цель точно. Может быть, они даже посмотрят и скажут - мы с этим справиться просто не можем, поэтому не будем делать", - добавил Школьников.

Он подчеркнул, что в России сильно просел малый бизнес, средний бизнес и самозанятые. Эксперт считает, что изменить ситуацию может президент. Школьников напомнил, как ещё в конце прошлого года Владимир Путин высказал очень интересную мысль.

"Он рассуждал вслух по поводу террора, по поводу последствий всего этого. И чётко было понятно, то есть посыл был такой: "Дорогие друзья, я не хочу этого делать, мне это неприятно, но я это понимаю, не вынуждайте меня это делать". Владимир Владимирович предупреждает несколько раз, чётко, ясно. Он не любит делать резких шагов. Ну, подождём. Мы чётко видим, что чиновничество не поняло этой мысли и не стремится в рамках этого жить. Но посмотрим, сколько раз он ещё предупредит, после того как будет вынужден начинать закручивать гайки, причём крайне жёстко", - считает Школьников.