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Геостратег оценил рейтинг мировых "элит" от швейцарцев: "Вызывает оторопь"

03 сентября 2020, 19:50  •  142 • Политика
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников в разговоре с Царьградом оценил составленный швейцарскими учёными рейтинг мировых элит, в котором Россия делит место с Ботсваной. По словам эксперта, формулировки в исследовании вызывают оторопь.
Специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлена представили рейтинг, составленный на основе индекса качества элит. На первом месте оказался Сингапур, на втором - Швейцария, замкнула тройку Германия. США разместились на пятом месте, а вот Россия разделила 23-24-ю позицию с Ботсваной.
По мнению экономиста, политолога, геостратега Андрея Школьникова, данное исследование является примером классической имитации интеллектуальной деятельности.
"Как такие вещи строятся? У меня есть некое представление, как должно быть в идеале. Я, например, могу считать, что это важно, а это неважно, а мой сосед считает по-другому, и у нас у каждого будет свой рейтинг. Дальше я беру, исходя из своего представления о важности, формирую несколько критериев, 10-15-20, в зависимости от моей фантазии. И по этим критериям оцениваю конкретные страны, выстраиваю их рейтинг. Вопрос - имеет ли это какое-то отношение к реальности, к реальным соотношениям? Никакого. Раз в неделю можно такой рейтинг придумывать. Делать под него презентацию, информационные поводы, потом написать книжку и получать под это гранты. Вот это сейчас и произошло", - пояснил Школьников.
Он ещё раз подчеркнул, что никакого отношения к реальности данное исследование не имеет и отражает лишь представление каких-то конкретных консультантов о том, как должно быть в идеале.
"Но надо понимать, что представление о правильном устройстве общества у либерала, у консерватора, у монархиста разные. И у них у каждого будет свой рейтинг. Мы не знаем, кто эти люди. Мы даже не знаем, что они подразумевают под словом "элита". Сама формулировка "элита тянется к политической власти" вызывает некую оторопь. Поскольку, например, по моим представлениям, элита - это порядка четырёх тысяч человек в России плюс члены их семей. Вот верхний уровень. Примерно то же самое может вам сказать и человек, который у нас занимается элитами, это Михаил Хазин. Что они подразумевают тут под элитой? Политический верхний класс? Один процент самого богатого населения? Что они вкладывают?" - задал вопросы эксперт.
По его словам, по тому, как в данном исследовании описана элита, складывается впечатление, что швейцарцы вообще не знакомы с этим понятием.

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