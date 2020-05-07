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Георгий Победоносец - это Юрий Змееборец? Как Зеленский просчитался с "гадюками"
07 мая 2020, 17:10 • 42 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою страну с Днём святого Юрия Змееборца. Именно этот христианский великомученик много веков является истинно российским символом, потому что Юрий Змееборец - это не кто иной, как Георгий Победоносец.
На поздравление Зеленского обратил внимание Telegram-канал "Мюсли Лаврова". В посте содержится отрывок программы "Украинский формат" телеканала NewsOne.
"Также сегодня отмечается День святого Юрия Змееборца - одного из покровителей нашего войска. Пусть он оберегает вас и помогает побороть всех гадюк", - обратился украинский президент к нации.
Журналистка Юлия Витязева также просветила подписчиков. Она рассказала, что Юрия Змееборца украинцы считают не только одним из покровителей украинского войска, но и самой страны, Киевской области и даже опекуном скаутской организации "Пласт".
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
Юрий Змееборец - это не кто иной, как святой Георгий Победоносец. Считается, что он появился в геральдике Московского княжества ещё в XIV-XV веках, то есть примерно с того периода, когда Москва стала столицей.
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