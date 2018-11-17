Георгиевская лента на ручке чемодана закрыла гражданину России въезд на Украину

Киевские пограничники не дали гражданину России пройти контроль в аэропорту «Жуляны», увидев на ручке его чемодана намотанную георгиевскую ленту. «Антиукраинская символика» в конечном итоге закрыла мужчине въезд на Украину на три года.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины уточнила, что инцидент в аэропорту «Жуляны» произошел накануне. Один из пассажиров, который оказался гражданином России, прилетел в Киев из Белоруссии по личному делу. Но пройти таможенный контроль так и не смог. Да еще и въезда на Украину лишился на ближайшие три года.

А все из-за георгиевской ленты, которую он намотал на ручку своего чемодана. Пограничники посчитали, что в этом случае мужчина открыто демонстрировал «антиукраинскую символику».

«Символика, с которой ехал гражданин РФ, запрещена на Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года», - резюмируют пограничники в своем сообщении.

К слову, за подобное «нарушение» по законам современной Украины, пассажиру еще и штраф в 850-2550 гривен (примерно $32-$96) полагается. И, конечно, конфискация самой ленты.