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Георгиевская лента на ручке чемодана закрыла гражданину России въезд на Украину

17 ноября 2018, 17:54  •  95 • В мире
Киевские пограничники не дали гражданину России пройти контроль в аэропорту «Жуляны», увидев на ручке его чемодана намотанную георгиевскую ленту. «Антиукраинская символика» в конечном итоге закрыла мужчине въезд на Украину на три года.
Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины уточнила, что инцидент в аэропорту «Жуляны» произошел накануне. Один из пассажиров, который оказался гражданином России, прилетел в Киев из Белоруссии по личному делу. Но пройти таможенный контроль так и не смог. Да еще и въезда на Украину лишился на ближайшие три года.
А все из-за георгиевской ленты, которую он намотал на ручку своего чемодана. Пограничники посчитали, что в этом случае мужчина открыто демонстрировал «антиукраинскую символику».
«Символика, с которой ехал гражданин РФ, запрещена на Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в страну сроком на три года», - резюмируют пограничники в своем сообщении.
К слову, за подобное «нарушение» по законам современной Украины, пассажиру еще и штраф в 850-2550 гривен (примерно $32-$96) полагается. И, конечно, конфискация самой ленты.

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