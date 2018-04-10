Геополитика ненасытной глотки • 221 • Аналитика







Бушующая на Западе внешне вполне шизофреническая истерика вокруг откровенно высосанных из пальца химических атак в Лондоне и в Сирии явно означает что-то, кроме коллективного медицинского безумия нынешних западных лидеров, в которое я позволю себе не поверить.





Так что же это такое? Психологическая подготовка своего населения и так называемой мировой общественности к войне с Россией?



Но какая в этом особая необходимость? Гитлер, например, всю психологическую подготовку своего Третьего рейха к войне с Советским Союзом начал и закончил всего за один день – 22 июня 1941, когда война уже началась, а он выступил с речью, в которой объяснил немцам, какой плохой и коварный этот Сталин. И ничего, вполне хватило! Немецкие «зольдатен унд официрен» почти четыре года исправно воевали против «азиатско-большевистских орд».



Кроме того, подобная многомесячная и все более интенсивная истерия с точки зрения интересов военного планирования явно контрпродуктивна. Ибо только настораживает противника, вынуждает его принимать меры к отражению агрессии или даже к нанесению превентивного удара.



Вот я и спрашиваю: зачем сейчас-то орать на весь мир благим матом про злобную «химическую» Россию? Да так, что в ушах закладывает. Ну, допустим, решили вы её наказать не по-детски. И что мешает без всяких воплей и причитаний просто перейти к делу? Разбомбить чего-нибудь в той же Сирии, или еще где-то.



Три ракеты, почти чудом долетевшие до одной сирийской авиабазы, да к тому же еще израильские, как-то не тянут на полновесное воздаяние за «глобальные российские грехи». Возможно, это только заказанная Америкой разведка боем перед будущим полновесным проявлением грозной американской мощи. Но что-то мне подсказывает, что ждать этого проявления придется не меньше, чем обещанного возмездия Ким Чен Ыну.



Или у Запада кишка тонка, и, кроме криков и воплей, ничего апокалиптического с его стороны не предвидится? Но тогда эти истерики и вовсе работают против их исполнителей! Потому что показывают, что они полные пустозвоны, а на самом деле ни на что не годные лузеры. То есть от такой пропаганды еще и обратный неслабый эффект бумеранга может образоваться.



И ведь таки да, наверняка образуется! Потому что Россия это совсем не тот воздушный пончик, который сам тает во рту. А вот костью в горле для того же Запада она вполне может стать. Так что же, выходит действительно медицинский случай? Думаю, что все-таки нет.



Обвинения в адрес России, причем чем их больше, тем лучше, Западу все же необходимы именно по рациональным соображениям. Вот только предъявить России то, чем он действительно сильно недоволен, ему явно не с руки. Ну, не скажет же Дональд Трамп на весь мир, что Россия виновата лишь в том, что Америке хочется кушать, а эта страна не желает быть съеденной в ходе очередной американской трапезы! Просто это такие запредельные вещи, которые вслух не говорят. Даже Гитлер придумывал разные красивые финты, чтобы хоть как-то обосновать свои вопиющие агрессии.



И эти туда же. Ну не могут они, при всей своей надмирной эксклюзивности, взять и провозгласить на весь мир, что единственная вина России заключается в том, что она не желает подчиняться американскому диктату, то есть быть поданной Вашингтону на обед в гарнире с картошечкой фри, а желает жить как свободная и независимая страна.



Такая «вина» России может, мягко говоря, очень не понравиться всему остальному не западному человечеству, которого на этой планете, как ни крути, раз в двадцать больше, чем чистопородных англосаксов. Тем более что это человечество прекрасно понимает: Россия, как самая непокорная, только первая на очереди, а дальше Запад займется и всеми остальными, кто недостаточно проворно делает ему «Ку!» Чудовище лжи проснулось



Тот же Китай, при всех своих амбициях, не может не отдавать себе отчета в том, что Россия в нынешней геополитической связке Москва — Пекин выбрана Западом в качестве первой цели, как слабое звено. И как только эта цель будет им достигнута, не поздоровится и китайцам, мировые позиции которых в этом случае будут резко ослаблены. Так что все играют с открытыми глазами и пониманием возможных последствий.



На этой почве, особенно в случае ничем не прикрытой агрессивности Запада, может подняться такая волна всепланетного неприятия англосаксонского эгоцентризма, что ему станет очень трудно, если вообще возможно, дальше продвигать такую откровенно шкурническую геополитику.



Вот и вынужден Запад проявлять хотя бы некую видимость политеса, то есть помалкивать в тряпочку об истинной причине своего недовольства Россией. Чтобы не возбуждать в мире слишком уж негативных по отношению к себе эмоций. А поскольку недовольства от этого у него меньше не становится и его требуется как-то формулировать, чтобы не предстать в облике реального одержимого, то начинается притягивание за уши и высасывание из немытого пальца любой фигни, пусть даже совершенно фантастической, но обязательно строго антироссийской.



И не важно, что именно они изобретают – то ли газ «Новичок», то ли «химатаку» в Сирии, то ли коварную агрессию русских на подводные телефонные кабели в Атлантике, всё пойдет в дело. А специально обученная и щедро проплаченная западная пропаганда, у которой на этом поприще практически нет равных соперников, превратит в «достовернейший факт» самую бредовую небылицу. Это лишь дело техники.



Так что налицо полная соразмерность. С одной стороны, совершенно рациональных стратегических подходов Запада к теме России и с другой — применяемого им инструментария экстремальной психологической войны для доказательства или хотя бы создания видимости своей правоты. Право знать. Пардон, право не знать!



Каковая видимость совершенно необходима для того, чтобы процесс подавления России проходил максимально безболезненно для самого Запада. То есть был бы сглажен, полностью или хотя бы в значительной степени, тот крайне негативный психологический эффект, который произведет на весь мир ничем не прикрытая и никак не замаскированная, хищническая расправа над одним из крупнейших государств палнеты.



Указывает ли повышение градуса этой пропаганды на неизбежность большой войны? Отнюдь нет. Запад себе не враг и не собирается побеждать Россию ценой собственной гибели. Понимание неприемлемости прямого военного воздействия на РФ наверняка там присутствует. Иначе бы они давно расправились и с той же Сирией и спустили бы всех своих собак на Украине. Они ведь даже Северную Корею тронуть боятся.



Но для Запада это не более, чем вопрос выбора подходящего инструментария. Не годятся на данном этапе силовые методы? Ничего страшного. Имеются и другие, например, экономические. Задача пустить Россию по миру, или по ходу взорвать её изнутри, наверняка, видится им вполне реализуемой. А истерия экстремальной русофобии и здесь может быть очень полезной. Например, в качестве объяснения вероятно планируемых очередных мер блокадного характера в отношении РФ. Которые также являются актом войны и потому требуют соответствующего уровня антироссийского психоза. Под бесноватые выкрики об ответственности России за отравление всех на свете — от Скрипаля до сирийских младенцев, куда проще будет завинтить все оставшиеся для России гайки — от перекрытия её газопроводов в Европу до удушения намертво связанной с Западом нынешней, встроенной в глобальную (читай: западную) экономику финансовой системы.



Так что никакого безумия во всем этом нет даже близко. Нет и непосредственной угрозы войны в её традиционном понимании (большого бабаха). Ибо на такую прямую угрозу эти нетолерантные русские в погонах, которые не понимают тонкостей западного юмора, могут ответить так, что в Америке не только Йеллоустонский вулкан проснется. Зато есть всё остальное. В том числе и самое главное – непоколебимая вера Америки в свое исключительное право и дальше жить за чужой счет и любыми способами устранять тех, кто с этим категорически не согласен. Полностью лишенные логики и доказательной базы антироссийские истерики Запада являются вынужденной формой поведения ввиду его абсолютной неготовности признать истинную причину недовольства Россией.Бушующая на Западе внешне вполне шизофреническая истерика вокруг откровенно высосанных из пальца химических атак в Лондоне и в Сирии явно означает что-то, кроме коллективного медицинского безумия нынешних западных лидеров, в которое я позволю себе не поверить.Так что же это такое? Психологическая подготовка своего населения и так называемой мировой общественности к войне с Россией?Но какая в этом особая необходимость? Гитлер, например, всю психологическую подготовку своего Третьего рейха к войне с Советским Союзом начал и закончил всего за один день – 22 июня 1941, когда война уже началась, а он выступил с речью, в которой объяснил немцам, какой плохой и коварный этот Сталин. И ничего, вполне хватило! Немецкие «зольдатен унд официрен» почти четыре года исправно воевали против «азиатско-большевистских орд».Кроме того, подобная многомесячная и все более интенсивная истерия с точки зрения интересов военного планирования явно контрпродуктивна. Ибо только настораживает противника, вынуждает его принимать меры к отражению агрессии или даже к нанесению превентивного удара.Вот я и спрашиваю: зачем сейчас-то орать на весь мир благим матом про злобную «химическую» Россию? Да так, что в ушах закладывает. Ну, допустим, решили вы её наказать не по-детски. И что мешает без всяких воплей и причитаний просто перейти к делу? Разбомбить чего-нибудь в той же Сирии, или еще где-то.Три ракеты, почти чудом долетевшие до одной сирийской авиабазы, да к тому же еще израильские, как-то не тянут на полновесное воздаяние за «глобальные российские грехи». Возможно, это только заказанная Америкой разведка боем перед будущим полновесным проявлением грозной американской мощи. Но что-то мне подсказывает, что ждать этого проявления придется не меньше, чем обещанного возмездия Ким Чен Ыну.Или у Запада кишка тонка, и, кроме криков и воплей, ничего апокалиптического с его стороны не предвидится? Но тогда эти истерики и вовсе работают против их исполнителей! Потому что показывают, что они полные пустозвоны, а на самом деле ни на что не годные лузеры. То есть от такой пропаганды еще и обратный неслабый эффект бумеранга может образоваться.И ведь таки да, наверняка образуется! Потому что Россия это совсем не тот воздушный пончик, который сам тает во рту. А вот костью в горле для того же Запада она вполне может стать. Так что же, выходит действительно медицинский случай? Думаю, что все-таки нет.Обвинения в адрес России, причем чем их больше, тем лучше, Западу все же необходимы именно по рациональным соображениям. Вот только предъявить России то, чем он действительно сильно недоволен, ему явно не с руки. Ну, не скажет же Дональд Трамп на весь мир, что Россия виновата лишь в том, что Америке хочется кушать, а эта страна не желает быть съеденной в ходе очередной американской трапезы! Просто это такие запредельные вещи, которые вслух не говорят. Даже Гитлер придумывал разные красивые финты, чтобы хоть как-то обосновать свои вопиющие агрессии.И эти туда же. Ну не могут они, при всей своей надмирной эксклюзивности, взять и провозгласить на весь мир, что единственная вина России заключается в том, что она не желает подчиняться американскому диктату, то есть быть поданной Вашингтону на обед в гарнире с картошечкой фри, а желает жить как свободная и независимая страна.Такая «вина» России может, мягко говоря, очень не понравиться всему остальному не западному человечеству, которого на этой планете, как ни крути, раз в двадцать больше, чем чистопородных англосаксов. Тем более что это человечество прекрасно понимает: Россия, как самая непокорная, только первая на очереди, а дальше Запад займется и всеми остальными, кто недостаточно проворно делает ему «Ку!»Тот же Китай, при всех своих амбициях, не может не отдавать себе отчета в том, что Россия в нынешней геополитической связке Москва — Пекин выбрана Западом в качестве первой цели, как слабое звено. И как только эта цель будет им достигнута, не поздоровится и китайцам, мировые позиции которых в этом случае будут резко ослаблены. Так что все играют с открытыми глазами и пониманием возможных последствий.На этой почве, особенно в случае ничем не прикрытой агрессивности Запада, может подняться такая волна всепланетного неприятия англосаксонского эгоцентризма, что ему станет очень трудно, если вообще возможно, дальше продвигать такую откровенно шкурническую геополитику.Вот и вынужден Запад проявлять хотя бы некую видимость политеса, то есть помалкивать в тряпочку об истинной причине своего недовольства Россией. Чтобы не возбуждать в мире слишком уж негативных по отношению к себе эмоций. А поскольку недовольства от этого у него меньше не становится и его требуется как-то формулировать, чтобы не предстать в облике реального одержимого, то начинается притягивание за уши и высасывание из немытого пальца любой фигни, пусть даже совершенно фантастической, но обязательно строго антироссийской.И не важно, что именно они изобретают – то ли газ «Новичок», то ли «химатаку» в Сирии, то ли коварную агрессию русских на подводные телефонные кабели в Атлантике, всё пойдет в дело. А специально обученная и щедро проплаченная западная пропаганда, у которой на этом поприще практически нет равных соперников, превратит в «достовернейший факт» самую бредовую небылицу. Это лишь дело техники.Так что налицо полная соразмерность. С одной стороны, совершенно рациональных стратегических подходов Запада к теме России и с другой — применяемого им инструментария экстремальной психологической войны для доказательства или хотя бы создания видимости своей правоты.Каковая видимость совершенно необходима для того, чтобы процесс подавления России проходил максимально безболезненно для самого Запада. То есть был бы сглажен, полностью или хотя бы в значительной степени, тот крайне негативный психологический эффект, который произведет на весь мир ничем не прикрытая и никак не замаскированная, хищническая расправа над одним из крупнейших государств палнеты.Указывает ли повышение градуса этой пропаганды на неизбежность большой войны? Отнюдь нет. Запад себе не враг и не собирается побеждать Россию ценой собственной гибели. Понимание неприемлемости прямого военного воздействия на РФ наверняка там присутствует. Иначе бы они давно расправились и с той же Сирией и спустили бы всех своих собак на Украине. Они ведь даже Северную Корею тронуть боятся.Но для Запада это не более, чем вопрос выбора подходящего инструментария. Не годятся на данном этапе силовые методы? Ничего страшного. Имеются и другие, например, экономические. Задача пустить Россию по миру, или по ходу взорвать её изнутри, наверняка, видится им вполне реализуемой. А истерия экстремальной русофобии и здесь может быть очень полезной. Например, в качестве объяснения вероятно планируемых очередных мер блокадного характера в отношении РФ. Которые также являются актом войны и потому требуют соответствующего уровня антироссийского психоза. Под бесноватые выкрики об ответственности России за отравление всех на свете — от Скрипаля до сирийских младенцев, куда проще будет завинтить все оставшиеся для России гайки — от перекрытия её газопроводов в Европу до удушения намертво связанной с Западом нынешней, встроенной в глобальную (читай: западную) экономику финансовой системы.Так что никакого безумия во всем этом нет даже близко. Нет и непосредственной угрозы войны в её традиционном понимании (большого бабаха). Ибо на такую прямую угрозу эти нетолерантные русские в погонах, которые не понимают тонкостей западного юмора, могут ответить так, что в Америке не только Йеллоустонский вулкан проснется. Зато есть всё остальное. В том числе и самое главное – непоколебимая вера Америки в свое исключительное право и дальше жить за чужой счет и любыми способами устранять тех, кто с этим категорически не согласен. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 221 Источник Похожие новости Право знать. Пардон, право не знать! Удар по Сирии: США воюют израильскими руками? Чудовище лжи проснулось

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