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Геополитическое настоящее: незаметные трещины мироустройства
16 октября 2019, 19:39 • 44 • Аналитика
Надо бы, надо бы остановиться…
Количество событий, постоянно происходящих в мире и формирующих ежедневную информационную повестку, просто зашкаливает. Даже слово «сенсация» по разным поводам звучит чуть ли не ежедневно, причем иногда и не без оснований. Что уж там говорить про события несколько менее неожиданные, но вполне интересные и обсуждаемые. Касается это буквально любой сферы нашей деятельности, от моды до военных действий. Не исключение и политика – как та, что на поверхности, так и глубинная…
Постоянно отвлекаясь на разного рода инфоповоды, жадно поглощая все новые и новые новости, гоняясь за «инсайдами» и экспертными мнениями по различному поводу, мы часто теряем понимание того, что же происходит на самом деле, где мы сейчас и как далеко продвинулись в том или ином направлении. Для того чтобы вернуть себе это понимание места и времени, иногда нужно остановиться, отдышаться и внимательно осмотреться вокруг. Чем мы сейчас, собственно, и попробуем заняться…
Разумеется, охватить все сферы нашей жизни вряд ли у кого-нибудь получится. Поэтому сразу оговоримся: речь пойдет о политике и геополитике, о том, что же действительно важного происходит сейчас в мире. Мнение автора может не совпадать с мнением «говорящих голов» на телеэкранах, но тут уж каждый пусть сам выберет для себя, что же кажется ему более достоверным.
Итак, что же происходит в мире интересного, что может быть и скрыто от беглого взгляда, но имеет все шансы оказать влияние на расстановку сил мировых держав в будущем? Таких событий сразу несколько. Одни на слуху, другие происходят тихо и незаметно, но каждое из них является по-своему важнейшим индикатором вектора грядущих изменений, а заодно и тех вариантов развития событий, которые считаются наиболее вероятными в некоторых «центрах принятия решений».
Индия: конкурент и противовес Китая
Наиболее важным по значимости, но почти незаметным событием геополитической повестки дня является начавшийся экономический бум в Индии. Да, для большинства наблюдателей в разных странах пока это проявляется лишь в индийских лекарствах, программном обеспечении да в появившихся недавно смартфонах индийской сборки. Но если приглядеться внимательнее, окажется, что Индия уже набрала темпы роста, сравнимые с китайскими, и в силу ряда причин экономического и политического характера будет обгонять Китай по темпам роста экономики на протяжении нескольких ближайших десятилетий.
Собственно, опережение начнется уже в следующем году: рост ВВП Индии в 2020-м году ожидается на уровне 7,8%, и это выше того, что планируется в КНР. Более долгосрочный прогноз и вовсе не сулит большой радости Пекину: к 2030 году оптимистичный прогноз рисует ему всего 5% роста, тогда как Индия на указанном десятилетнем отрезке сохранит (как минимум) указанные темпы, а весьма вероятно, что и превзойдет их.
К 2030 году ВВП Китая по ППС составит 64 трлн. долл., а Индии – 46,3 трлн. долл. Таким образом, по объему ВВП по ППС Индия может обогнать даже Штаты, экономика которых, по ожиданиям экспертов, к этому времени достигнет 31 трлн. долл.
Итог достаточно очевиден: Индия в довольно короткие сроки войдет в тройку наиболее промышленно развитых стран. Согласно некоторым оптимистичным прогнозам, она даже сможет оттеснить на третье место США, что само по себе сомнительно, но все-таки вполне может случиться. Причем на это Индии понадобится не сотня лет и даже не пятьдесят: стартовые условия у Дели значительно (подчеркну это) лучше, чем были у Китая сорок лет назад, когда он начинал свои реформы. Цель ворваться в тройку в течение двадцати лет не просто желанна, но и весьма реалистична для Дели. Под вопросом лишь то, обойдет ли Индия США, но и это в значительной степени зависит уже от самого Вашингтона и от решений, которые будут приниматься в американской столице.
Однако далеко не всем понятно, почему начался этот рост, и почему он кажется таким необратимым. Что ж, это вроде бы не секрет, просто пока ещё не все телевизионные «эксперты» прочитали об этом на «ВО», а потому и по телевизору никто ничего не говорит. Причина же носит геополитический характер и непоколебима, как безысходность: США боятся Китая, не доверяют России и ещё сильнее боятся их союза против «золотого миллиарда». Поэтому вопрос создания противовеса Китаю носит для Вашингтона стратегический характер. А раз так, из Индии «надуют» сверхдержаву точно так же, как в свое время «надули» Китай в противовес СССР. Другое дело, что СССР неожиданно рухнул, нужда в Китае-сверхдержаве отпала, и теперь она сама стала представлять угрозу для США. Но американцы умеют учиться на собственных ошибках, и можно быть уверенными, что с Индией они будут более избирательны и точны.
Не нужен нам берег турецкий?
Ещё одно геополитическое событие чрезвычайной важности, происходящее у нас на глазах, это постепенное выдавливание Турции из сферы влияния США. Да, медленно, со скрипом, но Анкара медленно дрейфует в сторону… Нет, будем честны, не в сторону России. Но в сторону большего суверенитета от своих заокеанских «партнеров» — безусловно.
Наверное, нет смысла вспоминать примеры турецкого непослушания и своеволия – они у всех на слуху. Тут гораздо интереснее другое, о чем вообще нигде не говорят и в ближайшее время вряд ли скажут: трогательное единение усилий Москвы и Тель-Авива. И не делайте, пожалуйста, таких удивленных глаз: совпадение интересов России и Израиля пусть и сиюминутно, но более чем очевидно, а потому, не сговариваясь, они тянут Турцию в одну сторону, пусть и каждый со своего конца.
Дело в том, что Турция является единственным потенциальным противником Израиля в регионе, способным уже сейчас создать проблемы для долгосрочной безопасности Израиля. И именно поэтому Тель-Авив заинтересован в том, чтобы военная мощь Анкары не росла, а снижалась, постепенно сводя возможную угрозу к нулю.
Именно поэтому выход Турции из орбиты США и НАТО выгоден для Израиля. Это как сиюминутная выхода – отказ от поставок Турции истребителей F-35, потенциально представляющих существенную угрозу Израилю, так и более долгосрочная, связанная с надеждой на общее ухудшение экономических перспектив Турции в случае выхода из НАТО. Во всяком случае, на перспективе её попадания в ЕС тогда можно будет точно поставить крест, и для Израиля это станет хорошей новостью.
Что касается России, здесь, опять же, долгих перечислений не нужно: ослабление НАТО за счет одного из важнейших членов организации, более комфортные условия прохождения черноморских проливов в случае каких-то конфликтов, потенциально неплохой рынок вооружений и так далее. То есть мы тут действительно совпадаем. Но методы у нас различаются, и весьма серьезно.
О том, как действует Россия, читателям «ВО» лишний раз рассказывать не нужно. А вот методы Израиля вообще никак не просматриваются. Если, конечно, не помнить о том, что зятем Дональда Трампа является этнический еврей, а его любимая дочь Иванка после замужества приняла иудаизм.
Наверное, многие скажут, что это ещё ни о чем не говорит. Но давайте откровенно: упорство и рвение, с которым именно Трамп «гробит» американо-турецкие отношения, довольно красноречивы. Недавнее заявление американского президента о том, что США «порвут» турецкую экономику, вполне в духе описанного нами сценария. А когда к этому добавляются ещё и инициативы американских сенаторов еврейского происхождения, раз за разом предлагающих новые каверзы для Турции, поневоле задумаешься о том, так ли здесь все спонтанно.
Так или иначе, констатируем: Турцию, с одной стороны, настойчиво выпихивают из НАТО, а с другой стороны — не менее настойчиво тянут прочь от него. И есть некоторая надежда, на этот раз уже не бесплотная, что чудо свершится и эта стратегически чрезвычайно важная страна впервые за несколько столетий перестанет быть нашим однозначным и безусловным противником. Добавим к этому общее ослабление НАТО, потерю блоком некоторых зон контроля и констатируем: «большая игра» на турецком направлении наконец-то сулит России существенные выгоды, а в перспективе может стать крупнейшей геополитической победой Москвы за несколько последних столетий.
А раз так, то можно немного и турецкую спесь потерпеть, и израильскую наглость в Сирии…
И не хочется, а нельзя не сказать…
Ещё одно направление, на котором происходит серьезный геополитический слом, – Украина. Значение происходящего сейчас в этой стране чрезвычайно велико, и она стоит третьей в списке только потому, что читатели уже очень устали от этой темы. Отчасти из-за этого я постараюсь быть краток, скажу только самое важное.
Нельзя сказать, что дела на этом направлении у нас идут радужно. Для нас все так же актуален лозунг «Ни шагу назад!», мы все так же рискуем увидеть на Украине экономический рост, превышающий рост в самой России, равно как весьма вероятна и победа Украины в транзитной войне. Все это может подстегнуть условно «майданные» настроения в Москве, где под лозунг «Почему у Украины получилось?» встанут ещё многие тысячи ныне колеблющихся граждан. Ну а для того, чтобы убедить некоторых наших сограждан, что где-то у кого-то что-то получилось, нужно не так уж много: какие-нибудь стеклянные будки гаишников, как было в Грузии, для многих стали ярким свидетельством «грузинского экономического чуда».
Отдельно следует упомянуть транзитный «тяни-толкай». Согласно заявлениям В. Путина, Россия готова продлить на год действующий транзитный договор с Украиной. Киев же настроен на дальнейшее выкручивание рук Москве. Возможно, у Кремля есть какое-то особое видение ситуации, но можно с уверенностью предполагать, что любые уступки по данному вопросу говорят о слабости позиции России. После всех гадостей, которые мы получаем в вопросах транзита, строительства трубопроводов и так далее, сделать вид, что ничего не происходит – все равно, что пригласить разного рода американских сателлитов и дальше устраивать нам козни. Увы, решать этот вопрос будем не мы, но все-таки вероятность уступок Киеву очень велика, что наверняка не прибавит нам очков в ведущемся противостоянии.
И последнее направление, где сейчас происходят очень важные события, – Персидский залив.
Иран — региональная сверхдержава де-факто?
Прежде всего здесь следует отметить незаметное, какое-то тихое и неожиданное усиление Ирана. Тегеран, десятилетиями находящийся под разного рода санкциями, нашел силы для весьма впечатляющего технологического и военного рывка. Сбитые иранской армией и КСИР американские беспилотники, отчаянное сопротивление хуситов (единственных союзников Ирана в регионе) силам арабской коалиции наглядно показывают, что успешно развиваться можно даже в условиях санкций, многократно более жестких, чем антироссийские.
Так или иначе, Иран перестал восприниматься как потенциальная угроза и стал реальной силой. Теперь, после очевидного фиаско Саудовской Аравии в Йемене, ни у кого не осталось сомнений, что в случае прямого конфликта Эр-Риада и Тегерана у первого не будет ни малейших шансов без прямой военной поддержки США. Иран де-факто превратился в главную военную силу важнейшего для мировой экономики региона, и при правильном подходе Россия может стать главным бенефициаром сложившейся там ситуации. Понятно, что Тегеран ведёт собственную игру и просто так ни для кого каштаны из огня таскать не будет, но в любом случае, при любом раскладе Москву будет устраивать уже то, что позиции Вашингтона в регионе несколько ослабели.
Вероятность того, что США рискнут пойти на прямой конфликт с Тегераном, не очень высока. Да, заявлений по этому поводу сделано много, Иран «атакуют» с периодичностью в два-три года. Но пока ни одна эта атака не превратилась во что-то конкретное, и дальше телевизионных шоу и новостных выпусков с грозными прогнозами дело не заходит. И причина, вероятно, именно в том, что Иран слишком усилился, его уже не взять голыми руками, без длительного нефтяного кризиса и колоссальных потерь для западной экономики.
Разумеется, это далеко не все, о чем можно было бы упомянуть в связи с происходящими в мире геополитическими подвижками. Но не будем даже пытаться объять необъятное, просто констатируем: мир меняется, и скорее в лучшую для России сторону. Да, при имеющихся тенденциях нам вряд ли когда-нибудь вернуть себе статус одного из двух политических полюсов мира. Но быть одним из полюсов в условиях реальной многополярности – задача для нас вполне посильная.
Правда, есть один маленький нюанс: а доживем ли мы до этих хороших времен как единое и сильное государство? Но тут уже внутренняя политика доминирует над внешней, и точно ответить на этот вопрос не возьмётся, пожалуй, никто.
Виктор Кузовков
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