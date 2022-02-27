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Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Швеции в НАТО

27 февраля 2022, 07:06  •  181 • В мире
Вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил представителей Стокгольма и Хельсинки принять участие в экстренном саммите по ситуации вокруг Украины. Из Вашингтона и Брюсселя уже звучали заявления, что Финляндия и Швеция могут быть незамедлительно приняты в военный блок при наличии соответствующего желания с их стороны. Однако руководство этих стран отмечало, что такая дискуссия пока не ведётся. Эксперты напоминают, что Финляндия и Швеция находятся в нейтральном статусе ещё со времён холодной войны и возможное вступление в НАТО не принесёт им заметных преимуществ.
 
НАТО AP © Virginia Mayo
 

Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов со стороны России. Об этом на брифинге для прессы заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьёзные военно-политические последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — подчеркнула Захарова.

При этом 25 февраля в Госдепе США заявили, что если Стокгольм и Хельсинки решат присоединиться к НАТО, то двери альянса для них открыты. 

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию, которые не являются членами блока, на виртуальный саммит по ситуации вокруг Украины. Он уточнил, что на нём будут обсуждаться меры по дополнительной обороне союзников.

«Нет необходимости»

Также на днях премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки в случае необходимости готов подать заявку на вступление в альянс.

«Если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — сказала Марин.

Ранее, комментируя этот вопрос, глава финского правительства обращала внимание на то, что для подачи заявки должна быть сильная поддержка со стороны общественности и парламента. Такая дискуссия на данный момент не ведётся, подчеркнула политик.

  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин
  • AFP
  • © Markku Ulander / Lehtikuva

Президент Финляндии Саули Ниинистё также заявил, что, несмотря на некоторые призывы немедленно подать заявку на вступление в НАТО на фоне начала специальной военной операции РФ на Украине, этого не произойдёт.

В свою очередь, в январе премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также заявила, что страна не будет менять свою внешнеполитическую линию и не намерена делать шаги к вступлению в НАТО.

«Швеция проводила свою линию в области безопасности на протяжении долгого времени, и мы всегда чётко говорили, что у нас есть партнёрство с НАТО. Мы также сотрудничаем со многими другими странами, с Финляндией у нас особые отношения. Моя оценка такова, что именно сейчас положение не такое; то есть позиция правительства чётко состоит в том, что у нас нет необходимости вступать в НАТО», — приводит слова премьер-министра ТАСС.

С её точки зрения, смена внешнеполитического курса была бы риском для Швеции и не поспособствовала бы стабильности.

Впрочем, несмотря на заявления финских и шведских властей об отсутствии намерений вступать в НАТО, эти страны призвали альянс не соглашаться с предложенными Россией гарантиями безопасности, о чём сообщил генсек блока.

«Недавно я говорил с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции. Они на данный момент не стремятся в НАТО, но посоветовали нам не подписывать документ, который Россия хочет, чтобы мы подписали. Который закроет эти двери. Страны хотят оставить за собой право решать собственное будущее», — сказал Столтенберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в конце января.

Исторический нейтралитет

Напомним, что Финляндия и Швеция сохраняют статус нейтральных стран со времён холодной войны. Соответствующие договорённости с финской стороной стали результатом дипломатического взаимодействия с СССР после Второй мировой войны, в которой Финляндия воевала на стороне нацистской Германии.

Отметим также, что, несмотря на внеблоковый статус и развитие собственных оборонных возможностей, обе страны сотрудничают с НАТО. Например, Швеция предоставляет США и другим странам блока разведданные.

  • Флаг НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Jakub Porzycki/NurPhoto

Кроме того, с 1994 года и Швеция, и Финляндия официально являются партнёрами альянса в рамках программы «Партнёрство ради мира».

В свою очередь, представители истеблишмента в Вашингтоне и Брюсселе ранее заявляли, что Хельсинки и Стокгольм могут практически сразу же получить статус членов Североатлантического альянса, как только подадут соответствующие заявки.

В частности, об этом говорил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если бы Финляндия и Швеция подали заявление на членство, мы могли бы принять решение по этому вопросу в одночасье. Вы могли бы стать членами организации уже на следующий день, поскольку вы соответствуете всем необходимым критериям членства», — сказал Расмуссен в интервью финскому порталу Yle.

Аналогичное заявление сделала и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, готовность принять Финляндию и Швецию в НАТО в кратчайшие сроки выражали как минимум пять президентских администраций США, в которых она работала. По мнению Нуланд, это обусловлено высокими стандартами демократии в вышеупомянутых странах, а также отсутствием коррупции и стабильным экономическим положением.

Действующий глава военного блока также говорил о возможном быстром принятии в альянс этих государств, поскольку у них хорошо организованы институты обороны и безопасности.

«Не исходят из национальных интересов»

Между тем, как считают аналитики, Финляндия и Швеция сейчас скорее выигрывают от своего нейтрального статуса, однако могут потерять его преимущества в случае поспешных политических решений.

«Это чревато тем, что на территории Финляндии и Швеции могут появиться американские войска, техника и ракеты, которые будут нацелены на территорию РФ. В портах Финляндии и Швеции будут стоять американские корабли с крылатыми ракетами. Поэтому Россия спокойно не сможет относиться к этой ситуации, мы будем вынуждены предпринимать какие-то контрмеры», — подчеркнул в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Кроме того, размещая на своей территории иностранных военных, эти страны неизбежно потеряют часть своего суверенитета, как это произошло с другими членами НАТО, отмечает аналитик.

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Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, со своей стороны, предположил, что главными бенефициарами членства Финляндии и Швеции в блоке выступают США.

«Втянуть туда нейтральные государства Европы — это одна из важных геополитических задач и военных задач США прежде всего. На благо и на пользу народам указанных государств членство НАТО не пойдёт. Наоборот, это ухудшит их безопасность. Пока эти нейтральные государства находятся в поясе добрососедства, но принятие Финляндии и особенно Швеции с её военной развитой промышленностью и инфраструктурой в состав альянса — это будет геополитический военный вызов для Москвы», — подчеркнул Коротченко в комментарии RT.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также полагает, что эта тема оказалась на повестке дня под нажимом ЕС и США.

«Сейчас это имеет только политическую плоскость, никакого военного предметного значения здесь нет. Им нужно раздражать Россию, искать способы её уязвить. Учитывая текущий кризис в отношениях, они находят соответствующие поводы. Я сомневаюсь, что Финляндия и Швеция реально хотят стать участниками блока. Они не проводили референдумы, это просто мнение определённых политиков», — рассуждает эксперт.

Он также констатировал, что сейчас США оказывают колоссальное давление на все государства Европы.

«Каждая страна вынуждена что-то выдумывать, какие-то новые меры, санкции против России. Если Финляндия и Швеция в действительности решили войти в НАТО, пусть входят. Вопрос опять же в том, что России от этого не станет тяжелее, а вот им — наоборот. Такие решения не исходят из национальных интересов — это попытка подыграть общему курсу», — заключил Михайлов.

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