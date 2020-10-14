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Геополитический сдвиг в сторону Азии перевернул представления европейцев о международном порядке

14 октября 2020, 14:50  •  153 • Аналитика
Covid-19 стал издевкой над великими державами мира. Президент США Дональд Трамп пообещал «снова сделать Америку великой», но его администрация справилась с пандемией далеко не лучшим образом. Президент Китая Си Цзиньпин часто говорил о «китайской мечте», однако его собственная реакция на кризис опиралась на алгоритмический авторитаризм. А европейцы, которые часто твердят о многосторонности, встретили пандемию закрытыми границами, вместо того чтобы действовать сообща.
Фактически, в случае Европы Covid-19 требует более глубокого анализа. Мечта о международном порядке, основанном на правилах, с Европой в центре, рухнула, и Европейский Союз сейчас испытывает как философские, так и географические потрясения. С философской точки зрения европейцы сталкиваются с тем фактом, что грубая сила, а не правила, является главным фактором, определяющим сегодняшнюю глобальную динамику. За последние три года европейцы наблюдали, как два их крупнейших торговых партнера превращаются из поборников глобализации в ведущих сторонников «разъединения».
Поскольку ни Америка, ни Китай не хотят войны с применением обычных вооружений, они оба стали использовать в качестве оружия региональные и глобальные институты. В то время как Соединенные Штаты политизировали то, что когда-то считалось общественными благами, включая финансовую систему, межбанковские переводы, Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд и интернет, китайцы все чаще используют государственную помощь и стратегические инвестиции для манипулирования рынками.
Географический шок заключается в том, что глобальная политика теперь сосредоточена вокруг Азии, а не Европы. Во время холодной войны и сразу после нее региональный порядок Европы и глобальный порядок, возглавляемый Западом, казалось, усиливали друг друга. Существовало подлинное чувство трансатлантического сообщества и общих ценностей, при этом Европа выступала на передовой в американо-советском соперничестве. Европа имела значение, и сменявшие друг друга президенты США очень внимательно относились к ее проблемам.
Но китайско-американское соперничество отвлекло внимание от европейских проблем, а отдаление Америки на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и на Балканах создало вакуум, который Турция и Россия спешат заполнить. В 1990-х годах европейцы предполагали, что эти другие державы могут быть включены в европейский порядок, при этом НАТО и ЕС будут служить его основными столпами. Но, особенно в последнее десятилетие, мечта об однополярности Европы уступила место реалиям многополярности.
Эти двойные потрясения - резкий переход от правил к власти и из Европы в Азию - пошатнули европейские представления о порядке. Европейские планы региональных и глобальных соглашений больше не дополняют друг друга. Вместо того, чтобы европейский правовой порядок был вложен в более широкую западную структуру безопасности, эти две области теперь все больше конфликтуют между собой.
Таким образом европейцы оказываются в двойных тисках. С одной стороны, они по-прежнему зависят от США в поддержании глобального порядка, и для поддержания этой договоренности, похоже, требуется, чтобы европейцы взяли на себя больше ответственности за свою региональную оборону, а также тесно сотрудничали с Америкой в ее конфронтации с Китаем. В краткосрочной перспективе Китай вполне может стать связующим звеном в трансатлантическом партнерстве, учитывая, что американцы и европейцы во многом разделяют озабоченность по поводу экономической модели этой страны и нарушений прав человека.
Но, с другой стороны, глобальная конкуренция между Китаем и США оказывает давление на региональный порядок Европы. США все чаще отсутствуют на геополитических аренах, которые представляют наибольшую угрозу для Европы. И при Трампе Америка больше не беспокоится о том, чтобы консультироваться с европейскими правительствами по вопросам своей внешней политики, даже в отношении таких стран как Ирак, где Европа разместила войска. Хуже того, США стали рассматривать многие институты и правила, разработанные для европоцентричного мира, как препятствия на пути к конфронтации с Китаем.
Например, администрация Трампа, по сути, разожгла костер из давних многосторонних договоров о контроле над вооружениями на том основании, что они ограничивают США, позволяя Китаю делать то, что он хочет. В ближайшие месяцы европейские лидеры могут быть вынуждены выбирать между поддержанием таких договоренностей и сохранением отношений с США по вопросам безопасности (контроль над вооружениями), экономики (правила торговли), технологий (5G, полупроводники и т. д.) и переговоров по климату.
Президентские выборы в США 3 ноября могут изменить правила игры в трансатлантических отношениях. Победа Трампа приведет к тому, что Европе придется привыкать к одиночеству. Но даже если Трамп проиграет Джо Байдену, приход новой администрации не изменит долгосрочного сдвига в приоритетах США и не ослабит приверженности американского общества национальному суверенитету.
В прошлом году, когда президент Франции Эммануэль Макрон выступил со своим спорным предупреждением о «смерти мозга» НАТО, он выразил опасение, которое многие европейские лидеры в частном порядке разделяют: однополярный, европоцентричный, основанный на правилах порядок заменяется четырехугольником хаоса, состоящего из Китая, России, Турции и Америки. Готовясь к такой возможности, европейским лидерам придется отказаться от представления о геополитике как о сфере постоянных союзов и институтов. Чтобы защитить ценности и интересы ЕС, им придется взять на себя больше дипломатической ответственности за региональную безопасность, сочетая сдерживание и диалог в отношениях с Россией и Турцией.
При разработке новой стратегии ЕС необходимо освободить место для военного компонента, даже если его внешнеполитическая мощь будет по-прежнему в значительной степени зависеть от торговли, технологий и регулирования. Например, вместо того чтобы просить Германию увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, ЕС должен попросить немцев использовать оставшиеся 98% своей экономики в качестве средства защиты европейских интересов в торговле и других проблемах.

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