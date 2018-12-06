Геополитический разлом: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возможном разделе мира на радикалов и консерваторов

«Политическое содержание G20 подчеркнуло факт фрагментированности мира. Магистральными темами оказались вопросы мировой экономики, торговли и протекционизма. Оказалось, что правила игры меняются слишком быстро и страны уже не поспевают за новыми вызовами. Жить как прежде становится сложнее, но образа будущего пока ещё нет. Старые альянсы распадаются на глазах. Именно этот момент постарались зафиксировать в итоговом заявлении «Большой двадцатки».

Саммит G20 в Буэнос-Айресе показал неопределённость и хаотичность существующего мирового порядка. Политическая конъюнктура вокруг саммита совершенно соответствовала этой атмосфере: Дональд Трамп сорвал запланированную встречу с Владимиром Путиным после украинской провокации в Керченском проливе, а глава Франции был вынужден ехать на мероприятие с оглядкой на массовые протесты в стране против повышения цен на бензин. Однако лучше всего это напряжение передаёт тот факт, что в самый ответственный момент подвела даже безупречная немецкая техника, когда из-за поломки правительственного лайнера канцлер Германии Ангела Меркель опоздала в лучших традициях итальянских встреч с друзьями.

Видимая раздробленность политического ландшафта проявилась в том, что саммит G20 почти постоянно превращался в G2, где мировые лидеры больше времени уделяли двусторонним встречам, демонстративным (не)рукопожатиям и другим сигналам. Было довольно любопытно наблюдать за тем, как на фоне скандала с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства королевства в Стамбуле друг друга старались не замечать турецкий президент Реджеп Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Но восточные хитрости, конечно, меркли по сравнению с тем, как СМИ старались подчеркнуть «личное противостояние» Трампа и Путина. Словно чувствуя необходимость снизить градус, по итогам саммита президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что, несмотря на внешний негативный фон, он смог в экспресс-формате пообщаться с лидером США и высказаться по проблеме Керченского кризиса. Тем не менее разногласия двух стран существуют, и они являются более фундаментальными, чем уровень украинского инцидента, и даже более сложными, чем столкновения на поле санкционной тематики.

Политическое содержание G20 подчеркнуло факт фрагментированности мира. Магистральными темами оказались вопросы мировой экономики, торговли и протекционизма. Оказалось, что правила игры меняются слишком быстро и страны уже не поспевают за новыми вызовами. Жить как прежде становится сложнее, но образа будущего пока ещё нет. Старые альянсы распадаются на глазах. Именно этот момент постарались зафиксировать в итоговом заявлении «Большой двадцатки». В практическом плане это вылилось в дискуссию о необходимости реформирования ВТО. Но главный вопрос остался без ответа: как далеко следует зайти в такой реформе? И здесь обнаруживается важный геополитический разлом — на политических радикалов и консерваторов.

К первым относится Дональд Трамп, который «пожертвовал» своей симпатией к российскому лидеру, чтобы попытаться навязать свою повестку жёсткого варианта структурных реформ. Мы уже видели, как Трамп ранее легко отказался от Транстихоокеанского партнёрства и аналогичного соглашения с ЕС, которые долго вырабатывались его предшественником Бараком Обамой. Следуя желанию изменить общий баланс в свою пользу, США воздействуют поодиночке на ключевых торговых партнёров — Мексику, Канаду, Китай, ЕС. На встрече G20 именно Поднебесная была объектом сильного давления. Неудивительно, что The Washington Post назвала «чрезвычайно успешными» переговоры Трампа и Си Цзиньпина, где Китай согласился сократить свой торговый профицит в отношениях с США и был вынужден незамедлительно начать покупать продукцию американского сельского хозяйства и другие промышленные товары.

Однако иная конфигурация ВТО может, напротив, защитить мировую торговлю от гегемонии одного-единственного игрока. Для этого не нужно сильно менять правила мировой торговли, а лишь внести определённые поправки в уже сложившийся формат международных отношений. Неформально с таким предложением и выступал на G20 глава РФ Владимир Путин, и внимательность, с которой его слушают другие крупные игроки (Франция, Германия, Турция, Япония), говорит о том, что такой консервативный подход видится многим странам более привлекательной альтернативой однозначной доминации США. Косвенным свидетельством этому выступает защита участниками G20 Парижского соглашения по климату, против которого резко выступают США и лично Трамп.

Саммит G20 в Буэнос-Айресе дал каждой стороне возможность почувствовать расстановку сил и настроение умов. Радикалы и консерваторы мировой политики получили необходимое время, чтобы заняться внутренними проблемами. Рисковать прямо сейчас никто не хочет, но очевидно, что в среднесрочной перспективе мы не раз увидим, как постепенно вопрос пересмотра текущих торговых отношений в мировой торговле будет в той или иной форме подниматься ведущими игроками. Лишь время покажет, приведёт ли это к конфликтам/турбулентности или разум/эволюционный подход смогут проложить себе дорогу.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.