Геополитический Хартленд объявил о единстве против Америки

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Кто владеет Хартлендом (геополитический термин, территория Евразии - прим.), тот владеет Евразией. Кто владеет Евразией, тот владеет миром.

Несколько поколений американский политический истеблишмент исходил из этой нехитрой геополитической леммы, чтобы обеспечивать себе действительно господство над миром. При этом верна ли она или неверна - политическим элитам США было не так и важно. Главное, что она давала программу для действий и идеологическое основание для этой программы.

В соответствии с нею и строилась американская геополитика на протяжении практически последних ста лет – даже если сама формула возникла позже. В соответствии с нею США вступили в Первую мировую войну, чтобы по итогам её по-хозяйски влезть в управление делами Европы. В соответствии с нею США покоряли и превращали в своих вассалов одну за одной европейские страны. В соответствии с нею США спровоцировали Японию на войну, чтобы после заранее просчитанной победы влезть в Евразию с востока. В соответствии с нею США разрушили Британскую империю, чтобы подобрать её наследство, - и влезли в Евразию с юга. В соответствии с нею воевали в Корее и Вьетнаме, выстраивали хитрую "пинг-понговую" дипломатию с маоистским Пекином, накачивали оружием и деньгами Пакистан, устраивали государственные перевороты, создавали "дугу нестабильности" на южных рубежах России…

Очень хотелось овладеть окраинами Евразии. Чтобы затем перейти к поглощению уже её "Хартленда", сердцевины – России и Китая.

И в 1991 году эта линия, казалось, принесла успех. Россия лежала под ногами у Вашингтона, обрушенная не войною, но предательством собственных элит. А Китай был ещё слаб и зависим от западных технологий и инвестиций. Да и с Россией сближаться особого желания не имел. Как и она – с ним.

А что же теперь?

А просто формула оказалась неверна.

А теперь произошло событие не Бог весть какое сенсационное. Но вот символичное – до одури. Американской, конечно.

Просто на VII Московскую конференцию по международной безопасности прибыла делегация китайских военных. Возглавляет её недавно утверждённый министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ. Это нормально. Куда же ещё приезжать военным как не на конференцию по военной безопасности? Нормально прозвучало и заявление Вэя Фэнхэ о том, что первый международный визит в качестве нового министра обороны Китая он совершает именно в Россию, чтобы "показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твёрдую решимость наших Вооружённых сил укреплять стратегическое взаимодействие".

А вот дальше начал принимать реальные черты самый главный и самый страшный ночной кошмар вашингтонских геостратегов: в визире этого самого показа высокого уровня и твёрдой решимости возникла Америка.

«Китайская сторона приехала, чтобы показать американцам тесные связи между вооруженными силами Китая и России», — сказал Фенхэ.

Американцам! Это нужно подчеркнуть дважды. И ещё раз подчеркнуть – с дополнением китайского министра:

«Особенно в сложившейся ситуации»!

Наконец, глава китайской военной делегации расставил дополнительные точки над русским "ё" и китайские "дянь" над иероглифом "хозяин":

«Мы приехали, чтобы поддержать вас. И на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике».

А всё дело в том, что вся американская концепция владения Хартлендом, как и голливудского пошиба идея войны между "Океанией" и "Хртлэндом" за контроль первой над вторым – исторически гиль и ерунда. Хартлендом всегда кто-то владел. Китайцы – вообще чуть ли не вечно сидят на своей его части. "Русскую" его часть контролировали кочевые народы степей тоже с незапамятной глубины. И как-то никто из них, включая и русских, не претендовал на владение миром. Жили себе и жили, кто более, а кто менее успешно покоряя территории, представлявшие интерес. И только совсем юные по историческим меркам американцы решили завоевать весь мир через Хартленд.

Что же, исполать им! Своими потугами они добились именно того, чего допускать не должны были ни при каких условиях, объединения так называемого "Хартленда" на антиамериканской основе.

А ведь когда военные говорят публично: "Мы вместе вон против того" – это и означает объединение в реальности. Ибо война – это планирование. При всей её хаотичности. А военные, соответственно, планировщики. Пусть и известно им же самим, что даже самые лучшие планы держатся до первого боя. Но до боёв, будем надеяться, не дойдёт. А вот планы, совместные российско-китайские планы противостояния агрессии США, получается, существуют.

С чем их и остаётся поздравить.

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