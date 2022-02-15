Геополитические учения прошли успешно • 214 • Аналитика © РИА Новости / Михаил Климентьев Удивительно, но до нынешнего визита в Москву новый немецкий канцлер Олаф Шольц не был знаком с Владимиром Путиным: поразительно, учитывая интерес нашего президента к отношениям с Германией и солидный политический стаж (пусть в основном и не в правительстве) Шольца. Теперь они познакомились, но из трех часов переговоров немалую часть времени обсуждали не многочисленные вопросы двусторонних отношений, а войну в Европе. Воображаемую войну — в подготовке и практически неминуемости "нападения России на Украину" Запад все последнее время убеждал сам себя и весь мир. К приезду Шольца в Москву там, правда, немного выдохнули, воспользовавшись сообщениями о завершении части проводимых Россией военных учений, начали говорить о деэскалации. Однако просто так сворачивать тему русской угрозы неудобно даже нераскручивавшим ее немцам, поэтому на пресс-конференции с Путиным Шольц часто повторял слова "война" и "деэскалация": "Мой визит проходит под знаком кризиса, самого тяжелого и угрожающего кризиса за многие десятилетия в Европе. Военная деятельность России и концентрация российских войск вдоль границы заняли многое время в наших переговорах, а также вопросы о гарантиях безопасности, которые сформулированы Россией… Мы озабочены, что сто тысяч военных сосредоточены на украинской границе, этому нет видимой причины. Поэтому срочно необходима деэскалация. В этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война". Война и не должна была начаться: Россия не собиралась нападать на Украину, она лишь требует серьезных переговоров о нерасширении НАТО на восток. В которых ей отказывают, добавляя, будто вопрос приема Украины в альянс не стоит на повестке дня и поэтому странно, что Москва вообще поднимает эту тему. Шольц говорил об этом накануне в Киеве и повторил мысль в Кремле: "Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту". Но очередные выборы в Германии пройдут в 2025 году — буквально завтра по историческим меркам. Даже те предложения, которые звучат из уст некоторых атлантических аналитиков: дать России гарантии невступления Украины в НАТО в ближайшие 20-25 лет — не решают проблему, а тут речь идет о нескольких годах. Даже если Шольц собирается, как Меркель, провести в кресле канцлера 16 лет, это будет всего 2037 год. Именно поэтому Россия предлагает вообще снять украинскую проблему с повестки российско-западных или хотя бы российско-европейских отношений, отказавшись от самой идеи атлантизации Украины. Потому, что, как сказал Путин, "силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов" договоров о общей безопасности. То есть давайте прямо сейчас договариваться о действительно общей безопасности в той же Европе — кто против? Немцы на словах только за, тот же Шольц заявил: "<…> Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе". Звучит красиво: не против России, а вместе с ней. Вот только в реальности оставляют для себя шанс в любой момент использовать Украину (то есть часть исторической России) как инструмент против Кремля. Иначе зачем сохранять саму возможность ее приема в НАТО? А когда Россия говорит об этом, ее тут же обвиняют в подготовке войны вместо того, чтобы обсуждать пути выхода не из сиюминутного (созданного пропагандой), а системного кризиса европейской безопасности. Но крики насчет предстоящего нападения стихнут уже на днях, а что останется в сухом остатке? Тут важно разделять пропаганду и реальность. С пропагандой все ясно. Понятно, что будут звучать утверждения, будто Запад спас Украину и предотвратил войну, — столкнувшись с решимостью и угрозами санкций, Москва испугалась и отменила нападение. Эту "победу над Россией" сложно будет продать даже заметной части западного общественного мнения, но такие попытки будут, особенно учитывая непростую внутриполитическую ситуацию у англосаксонских руководителей. Другой пропагандистский тезис будет состоять в том, что с Россией все-таки нужно вести переговоры по беспокоящим ее вопросам, но надо выступать при этом с максимально жестких позиций, то есть ни в коем случае ни на йоту не уступать на украинском направлении. Публично ничего не обещать, а неофициально дать понять, что на ближайшие годы вопрос вступления Украины в НАТО закрыт. Третий тезис, который применится уже к нашему общественному мнению, будет состоять в том, что Россия оказалась в итоге в проигрыше, ее требования были отвергнуты, а воевать у Путина оказалась кишка тонка. То есть слабую Россию унизил Запад, нет — сам Путин, неудачно попытавшийся взять англосаксов на слабо. Вместо того, чтобы разгромить враждебное марионеточное государство, Путин снова переговоры с ними ведет: эх, слабак, а все потому, что вся элита у нас повязана с Западом! Все эти тезисы мы увидим в разных комбинациях и целевых аудиториях, но реакция на них не должна затмевать сути происшедшего. А она проста. Запад отступился от Украины. Не полностью, но сделав очень важный шаг назад. Перед лицом жесткой позиции России и выдуманной угрозы российской агрессии атлантисты продемонстрировали отказ от претензий на стратегический контроль над Незалежной. Наиболее наглядно это проявилось в эвакуации американского посольства во Львов — это буквально приговор последним надеждам украинского правящего класса на "заграница нам поможет". Россия не собиралась нападать на Украину, Путин не ожидал, что американцы прямо сейчас согласятся дать гарантии ее невступления в НАТО, но важно было показать, что никакого вступления в НАТО Россия в принципе не допустит. И эту нашу мысль услышали и отреагировали на нее не только информационной кампанией по "скорому русскому вторжению", но и эвакуацией военных инструкторов и посольств. С нашей стороны это были учения, но не по нападению на Украину, а по отгону от нее западных "покровителей". И эти учения прошли более чем успешно. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

214 Источник Похожие новости Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину Нужен ли России спорт больших достижений Остановить Камилу. Остановить Россию Кто подсиживает патриарха Кирилла, желая занять его пост Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию Новый дефицит: на мировом рынке растет нехватка дизельного топлива Новости партнеров