Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

Геополитические боги несут Путину манну небесную - Bloomberg

09 октября 2021, 19:00  •  206 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У России появилась возможность показать миру, что она сверхдержава
Ситуация с газом на рынке Европы не дает покоя экспертам во многих странах. Так, обозревательница Bloomberg Меган О`Саливан указала на то, что сложившаяся ситуация сыграет России на руку. Москва сможет укрепить величие на мировой арене из-за ситуации с газом.
Автор статьи обратила внимание, что Москва пока не помогла европейцам решить их проблему с голубым топливом. Однако в ближайшее время Европа и Великобритания могут преодолеть этот кризис только благодаря России. 
"Геополитические боги несут Путину манну небесную", – пишет О`Саливан.
Журналист считает, что Европа понимает – вскоре ситуация с сырьем станет лишь хуже. Единственное, что может спасти Запад от катастрофы – аномально теплая зима. Журналистка пошутила, что теперь Путин как матушка-природа. При этом О`Саливан вовсе не считает Россию виновной в высоких ценах на газ. Также она посоветовала миру задуматься о будущем, в котором подобные непредсказуемые истории могут повториться. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





206
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
09 октября 2021, 09:05
Украинский политик указал на крупный провал Зеленского: "Снял бы трубку"
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
09 октября 2021, 05:35
Теперь официально: Замгоссекретаря США Нуланд летит в Москву на три дня
09 октября 2021, 07:20
Пронько: "Нам приготовили новый побор, наглость чиновников зашкаливает"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 18:20
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова президента Украины
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
03 октября 2021, 20:05
"С русскими проблемами - в Россию": Казахстан обострил тему "языковых патрулей"
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
06 октября 2021, 07:35
ВСУ ждёт разгром на Донбассе, поэтому придётся уступать, — украинский генерал
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
04 октября 2021, 06:00
Военкор о фото Ройзмана и Саакашвили: "Надо быть последним подонком"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.