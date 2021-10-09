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Геополитические боги несут Путину манну небесную - Bloomberg
09 октября 2021, 19:00 • 206 • Политика
У России появилась возможность показать миру, что она сверхдержава
Ситуация с газом на рынке Европы не дает покоя экспертам во многих странах. Так, обозревательница Bloomberg Меган О`Саливан указала на то, что сложившаяся ситуация сыграет России на руку. Москва сможет укрепить величие на мировой арене из-за ситуации с газом.
Автор статьи обратила внимание, что Москва пока не помогла европейцам решить их проблему с голубым топливом. Однако в ближайшее время Европа и Великобритания могут преодолеть этот кризис только благодаря России.
"Геополитические боги несут Путину манну небесную", – пишет О`Саливан.
Журналист считает, что Европа понимает – вскоре ситуация с сырьем станет лишь хуже. Единственное, что может спасти Запад от катастрофы – аномально теплая зима. Журналистка пошутила, что теперь Путин как матушка-природа. При этом О`Саливан вовсе не считает Россию виновной в высоких ценах на газ. Также она посоветовала миру задуматься о будущем, в котором подобные непредсказуемые истории могут повториться.
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